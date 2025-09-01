«Если нефть грохнется, доллар вырастет вдвое»: экономист объяснил, чем россиянам грозит падение цен на нефть

Последствия для экономики вследствие падения цен на нефть будут заметны всем Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Стоимость нефти на мировом рынке стабильно снижается. Уже сейчас цена «черного золота» опустилась до $66,4 за баррель, а концу 2026 года аналитики прогнозируют снижение до $50 за баррель. К чему приведут эти перемены экономику России и как скажутся на жизни простых граждан, V1.RU объяснил доктор экономических наук, профессор Игорь Бельских.

Нефть будет дешеветь, бензин — дорожать

Ценообразование и продажа одного из важнейших видов топлива на мировом и внутреннем рынках серьезно отличаются. Как уверены эксперты, процессы внешнего рынка весьма опосредовано связаны с ситуацией внутри стран.

— На мировом рынке цены на нефть растут и падают, но на внутренний рынок России это практически не влияет. У нас другое ценообразование, другие правила стоимости, — говорит Игорь Бельских.

Цена нефти на внешнем рынке связана с потребностями мировых игроков, наполнением бюджета стран, получением доходов нефтяными компаниями, выплатами налогов и развитием отрасли. На внешний рынок могут налагаться санкции, он может проходить разные геополитические испытания, и все эти процессы неизбежно ведут к переменам стоимости топлива.

— Ценовые колебания на мировом рынке могут очень сильно повлиять на доходы государства и граждан, однако то, что происходит внутри страны, — это история, связанная с развитием потребительских рынков и ценами на все виды товаров, — считает Игорь Бельских.

Падение стоимости нефти на внешнем рынке, по мнению профессора экономики, не скажется на цене бензина и других продуктов нефтеперерабатывающей промышленности в России. Бензин, как отмечает экономист, один из самых дорогих товаров, на его цену влияет ряд факторов, среди которых интересы добывающих и продающих топливо компаний, сезонный ремонт нефтяных заводов, подготовка к переходу на зимние варианты топлива, нарушения транспортного сообщения, приводящие к изменениям в потреблении топлива.

В России цены на бензин, на топливо, на всю остальную продукцию будут расти, потому что другого варианта просто нет. Игорь Бельских доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ имени Плеханова

— Доставка и все расходы, связанные с транспортом, превращаются в одну из важных статей издержек любой фирмы, и это надо учитывать, потому что расходы на транспорт составляют львиную долю цен продовольственных и непродовольственных товаров, — отмечает Игорь Бельских.

Эпоха нефти подходит к концу

Снижение цены на нефть на мировом рынке говорит о серьезных переменах в глобальной экономике. Как прогнозируют эксперты, Россия может в полной мере ощутить на себе последствия этих процессов.

— Россия занимает третье место в мире по продаже нефти. Нефть — наша главная продукция на экспорт. Для России самые серьезные последствия падения цен на нефть — это снижение бюджетных доходов, — говорит Игорь Бельских.

Профессор считает, что главная задача финансовых властей — проводить политику подготовки к возможному сценарию падения доходов бюджета.

Экономист предупреждает о возможных потрясениях вследствие снижения цен на нефть Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— У государства будут определенные трудности, связанные с выполнением бюджетных обязательств. Эти трудности преодолимы за счет долгового рынка, за счет привлечения дополнительного финансирования с помощью повышения налогов, сокращения расходов, использования средств фонда национального накопления, — объясняет профессор.

Одной из важнейших причин падения цен на нефть на мировом рынке, как считает эксперт, является существенное снижение потребления нефти как топлива.

— Почему нефть падает? Сейчас очень сильно развивается производство электромобилей, — говорит профессор. — Этот транспорт всё больше замещает машины с двигателем внутреннего сгорания.

Как сообщает канал MMI, проводящий анализ российской и мировой макростатистики и корпоративных отчетностей, за 7 месяцев 2025 года продажа автомобилей в Европе сильно снизилась. Число регистраций автомобилей с бензиновым двигателем на всех основных рынках сократилось на 20,1%. Наибольшее падение наблюдалось во Франции, где число регистраций упало на 33,6%. За ней следуют Германия (-25,9%), Италия (-17,8%) и Испания (-12,6%). В это же время в передовых странах растет спрос на так называемые электрокары — автомобили, работающие на электроэнергии.

— Центр производства этих автомобилей — США и Китай, — говорит Игорь Бельских. — Автомобиль на двигателе внутреннего сгорания потребляет бензин, нефть, дизель и прочее. А электрокар потребляет электричество. Электричество в Китае производят преимущественно из угля. Есть и другие способы получать электроэнергию: гидроэлектростанции, атомные станции. Газ и нефть Китай почти не использует. Европа активно развивает не нефтяную энергетику, а электроветровую энергетику, использует возобновляемые источники энергии. Передовые страны делают ставку на экологически чистые виды топлива и постепенно уходят от потребления нефти.

Доктор экономических наук Игорь Бельских считает, что к прежним объемам продажи нефти мировой рынок уже не вернется.

— Делать ставку на нефтяную отрасль, как это было в последние 20−25 лет, теперь неправильно. Мировые компании развивают альтернативные виды топлива. Считается, что эпоха нефти заканчивается, а через 5−10 лет произойдет серьезное сокращение мирового потребления, до 70−80% по разным странам.

По мнению профессора, отечественной экономике пора уходить от ориентации на продажу ресурсов и начать делать ставку на развитие новых видов производства, сферы услуг, например, туризма, и получать от этого доходы в бюджет.

«Пока нефть падает, валюта растет»

Профессор Бельских утверждает, что между ценами на нефть и стоимостью валюты есть обратная связь: если нефть и нефтяные доходы в России будут падать, то валюта будет дорожать.

— Если нефть грохнется, то валюты как минимум удвоятся. Это зависимо. Вопрос только в том, насколько поднимется цена валюты, — говорит Игорь Бельских. — Повышение будет зависеть от того, насколько упадет нефть. Доллар может вырасти до 120 рублей и больше. Уже сейчас эксперты прогнозируют рост доллара к Новому году до 95−100.

Профессор также отмечает, что на валютный рынок большое влияние оказывает политика американского лидера.