МРОТ станет больше: в Госдуме рассказали, как резкое повышение повлияет на доходы россиян

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20%. С такими прогнозами выступили в Госдуме.

Предполагается, что в 2026 году МРОТ проиндексируют на 20%, что выше уровня прогноза инфляции. По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, показатель может стать выше уровня фактической инфляции.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Кроме того, повышение МРОТ напрямую отразится на доходах от 4 000 000 до 5 000 000 работников, пишет ТАСС.

С предложением повысить минимальный размер оплаты труда ранее выступили в Минтруде. В министерстве отметили, что показатель стоит повысить до 27 093 рублей.