НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

5 м/c,

ю-з.

 752мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,44
EUR 93,34
Затопило многоэтажку
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Напал на девушку
Ярославский бренд покорил Россию
Приехала звезда «Папиных дочек»
Какие обследования пройти осенью
Погибла в тройном ДТП с фурой
Вернется летнее тепло
Сколько нужно отдавать за ипотеку
Где остались места в 10-е классы
Экономика МРОТ станет больше: в Госдуме рассказали, как резкое повышение повлияет на доходы россиян

МРОТ станет больше: в Госдуме рассказали, как резкое повышение повлияет на доходы россиян

Показатель станет больше инфляции

294
Написать комментарий
Повышение МРОТ напрямую отразится на доходах от 4&nbsp;000&nbsp;000 до 5&nbsp;000&nbsp;000 россиян | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПовышение МРОТ напрямую отразится на доходах от 4&nbsp;000&nbsp;000 до 5&nbsp;000&nbsp;000 россиян | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Повышение МРОТ напрямую отразится на доходах от 4 000 000 до 5 000 000 россиян

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20%. С такими прогнозами выступили в Госдуме.

Предполагается, что в 2026 году МРОТ проиндексируют на 20%, что выше уровня прогноза инфляции. По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, показатель может стать выше уровня фактической инфляции.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Кроме того, повышение МРОТ напрямую отразится на доходах от 4 000 000 до 5 000 000 работников, пишет ТАСС.

С предложением повысить минимальный размер оплаты труда ранее выступили в Минтруде. В министерстве отметили, что показатель стоит повысить до 27 093 рублей.

А уже к 2030 году МРОТ планируют увеличить до 35 000 рублей. Однако депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что показатель уже сейчас должен превышать этот уровень. Он отметил, что минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
МРОТ Зарплата Работа Госдума Доход Экономика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление