МРОТ станет больше: в Госдуме рассказали, как резкое повышение повлияет на доходы россиян

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20%. С такими прогнозами выступили в Госдуме.
Предполагается, что в 2026 году МРОТ проиндексируют на 20%, что выше уровня прогноза инфляции. По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, показатель может стать выше уровня фактической инфляции.
МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.
Кроме того, повышение МРОТ напрямую отразится на доходах от 4 000 000 до 5 000 000 работников, пишет ТАСС.
С предложением повысить минимальный размер оплаты труда ранее выступили в Минтруде. В министерстве отметили, что показатель стоит повысить до 27 093 рублей.
А уже к 2030 году МРОТ планируют увеличить до 35 000 рублей. Однако депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что показатель уже сейчас должен превышать этот уровень. Он отметил, что минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть.