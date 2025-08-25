НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В России заработает сервис для защиты от мошенников. Как им пользоваться

В России заработает сервис для защиты от мошенников. Как им пользоваться

Услуга станет доступна с 1 сентября

Способ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСпособ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Способ подключения услуги каждый банк определяет самостоятельно

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

С 1 сентября в России начнет работать новый сервис для защиты от мошенников. Через него граждане смогут передать своим друзьям и родственникам право распоряжаться денежными переводами. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

Помощник сможет подтверждать или отклонять переводы денег, если они покажутся ему подозрительными. При этом у него не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции.

«Эта мера позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, а также усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства без должного понимания негативных последствий», — говорится в публикации.

На подтверждение или отклонение операции отводится 12 часов с момента уведомления. Подключить сервис может только сам клиент через выбранный банк. Если он решит отказаться от услуги, то банк отключит ее в течение 24 часов. Уточняется, что это поможет снизить риск отключения сервиса под влиянием мошенников.

Механизм распространяется на все денежные переводы: с использованием банковских карт, Системы быстрых платежей и на снятие наличных.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Мошенничество Деньги Банк Центробанк
