«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле

Стоит чему-нибудь в очередной раз подорожать, как по информационным лентам начинает гулять призрак ценового регулирования. Кажется, что нужно только принять какой-нибудь правильный закон и проследить за его соблюдением, как цифры на ценниках перестанут нас расстраивать. Наш новосибирский коллега, обозреватель NGS.RU Стас Соколов считает, что это опасное и вредное заблуждение.

«Отрегулированный товар просто исчезает»

То, что большинство продуктов постепенно дорожает, очевидно каждому, кто ходит в магазин и смотрит на цены. Конечно, не нужно впадать в панику, потому что один и тот же товар нередко то растет в цене, то, наоборот, дешевеет. Это зависит от сезона, ситуации на мировом рынке и вообще каких-то частных непредсказуемых факторов, вроде эпидемии на большой птицефабрике рядом. Но если выстроить график по годам, то кривая всё равно будет стремиться вверх. И это не какая-то российская беда, рост цен в той или иной степени чувствуют все.

Неудивительно, что политики и общественные деятели пытаются на этой теме заработать себе недорогой популярности призывами ограничить рост цен административными методами. И части публики эти призывы нравятся. Особенно тем, кто застал времена, когда цену товара печатали прямо на этикетке: она ведь была не просто единой для всех торговых точек, но и не менялась годами.

Так было, да. Но закончилось это «ценовое регулирование» пустыми полками и талонами на еду. В Новосибирске они появились в 1983 году (то есть еще даже до перестройки). Сливочное и растительное масло, колбаса вареная, куры, моющие средства — подобные товары были гарантированно доступны только при предъявлении бумажек под названием «заказ», которые выдавали по месту работы или учебы. Никто, конечно, не голодал, но я сильно сомневаюсь, что очереди, в которых стояли горожане, чтобы отоварить «заказы», понравятся даже тем, кто сегодня ностальгирует по временам развитого социализма. Именно так (и никак иначе) выглядит ценовое регулирование, если довести дело до конца.

Да и совсем недавняя история уже не раз наглядно демонстрировала, что любые попытки сказать ценам «стой — раз, два!» приводят лишь к тому, что отрегулированный товар просто исчезает с полок. Отчасти из-за того, что напуганные покупатели начинают набирать его впрок. Отчасти — по причине понятного саботажа производителей.

Вот вы готовы будете по распоряжению каких-нибудь местных властей отказаться на неопределенное время от 20–30% своей зарплаты? Безо всяких компенсаций, просто потому, что начальство так решило? Наверное, нет — у вас возникнет смутное ощущение несправедливости. Вам ведь ипотеку (автокредит и так далее) платить, продукты покупать, да еще в отпуск хотелось бы. А чем производители-то хуже? Им проще придержать зарегулированный товар, чем отдавать его дешевле реальной рыночной цены. Или вовсе сократить производство до лучших времен.

Как сдерживать цены

Единственный действенный способ снижения или хотя бы сдерживания цен — это увеличение предложения. Так появляется выбор, конкуренция, производители с ретейлерами будут изо всех сил стараться удержать покупателя, предлагая скидки и акции. Это было уже неоднократно. Посмотрите, сколько стоят сейчас куриные яйца. А ведь не так давно цены там били рекорды.

Базовый закон экономики говорит, что если цена растет (пусть даже по спекулятивным причинам), то на этот рост тут же сбегаются предприимчивые люди, которые будут пытаться на этих высоких ценах заработать. Что уже на следующем этапе приведет к росту конкуренции. И наоборот: сколько-нибудь длительные попытки ограничить цену будут приводить к тому, что производители станут сокращать производство до того уровня, когда оно будет хотя бы не приносить убытков.

Государство может влиять на уровень цен, но делать это нужно при помощи субсидий или налоговых льгот. В конце концов, проще целевым образом помочь деньгами тем гражданам, кто действительно нуждается, чем ломать весь рынок. В мире существует также система «продуктовых билетов», которые выдают людям с низкими доходами. Ими можно оплатить любые продукты, кроме алкоголя и сигарет. Это действенный способ помочь тем, кто в такой помощи действительно нуждается.

Борьба с ростом цен административными мерами имеет еще один неприятный побочный эффект: производители и ретейлеры вместе начинают мухлевать с рецептурой. Розница же требует низкую цену? Ну вот вам, пожалуйста, наше замечательное сливочное масло дешевле на 25%, чем у конкурентов. А сколько в этом масле растительных жиров сомнительного происхождения — да кого это сейчас волнует, главное, чтобы на ценнике всё было, как велело начальство. Причем в торговой сети прекрасно понимают, что именно они кладут в таком случае на полку. Но вы же сами хотели низкой цены.

Ну и все эти упаковки по 0,87 л и 0,78 кг и прочие ухищрения — они тоже отсюда. Главное же, чтобы приехавшее проверять ход борьбы за низкие цены начальство на полках увидело приятные для глаза цифры. Ну и чтобы покупатель не так пугался.

Дорогие продукты — это нормально

Всё это не значит, что законодателям и чиновникам вообще не стоит обращать внимание на то, как работает пищевка и розничная торговля. У государства и общества есть что предъявить и тем и этим. Но это не цена, а корректность обозначения того, из чего реально сделан тот или иной продукт.

Пусть уж на полке будет колбаса класса «Д», сделанная преимущественно из растительного белка, воды и красителей, но покупателю должно быть понятно, почему ее цена существенно ниже той, в которой всё же есть мясо. И никого не должно ужасать и возмущать существование продукта высокого качества, который и стоить будет соответственно. И там уж пусть каждый выбирает по своим запросам, вкусам и доходам.

И здесь именно торговая сеть имеет все возможности для того, чтобы навести порядок на полке. У крупнейших федеральных ретейлеров масштабы бизнеса позволяют поставить поставщика в такие условия, что ему будет проще строго следовать взятым на себя при заключении контракта обязательствам. Просто в эти обязательства должно быть включено и соблюдение заявленных рецептур, а не только цены, объемы и сроки поставок.

А еще мне кажется, что публике стоит как-то уже научиться жить в реальном мире. Мире, где нормальная колбаса не может стоить меньше сырого мяса, а сыр — дешевле молока, которое нужно для его производства. Мире, где за качество приходится платить дороже, а если вы хотите сэкономить, то это должен быть ваш личный выбор, а не следствие маркетинговых манипуляций вроде букв ГОСТ на упаковке (за соблюдением которого сейчас на самом деле никто не следит).

Давайте не будем гоняться за воображаемыми ведьмами в виде злых ретейлеров или производителей, повышающих цены ради наживы. И те и другие работают в довольно жестких условиях, и любое необоснованное повышение цен сразу же используют конкуренты. Пусть лучше они будут честнее с описанием продуктов — этого будет уже более чем достаточно.