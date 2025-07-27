Футбольные трансляции под угрозой: как не стать жертвой мошенников при просмотре любимых матчей

С футбольных фанатов требуют предоплату за предстоящие матчи Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

У россиян стали похищать деньги под новым предлогом. Теперь мошенники используют любовь к футболу ради своей выгоды. Подробности рассказали в МВД.

Аферисты пишут футбольным фанатам под видом менеджеров видеоплатформ. Злоумышленники обещают доступ к трансляциям предстоящих матчей и просят внести предоплату.

После того как болельщики переводят указанную сумму, связь с мошенником прекращается. В МВД призывают проверять репутацию площадок по трансляции матчей при покупке цифровых услуг, а также избегать предоплаты на счета физлиц, передает ТАСС.

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