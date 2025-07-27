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Экономика Футбольные трансляции под угрозой: как не стать жертвой мошенников при просмотре любимых матчей

Футбольные трансляции под угрозой: как не стать жертвой мошенников при просмотре любимых матчей

Рассказываем, как не стать легкой добычей аферистов

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С футбольных фанатов требуют предоплату за предстоящие матчи | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUС футбольных фанатов требуют предоплату за предстоящие матчи | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

С футбольных фанатов требуют предоплату за предстоящие матчи

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

У россиян стали похищать деньги под новым предлогом. Теперь мошенники используют любовь к футболу ради своей выгоды. Подробности рассказали в МВД.

Аферисты пишут футбольным фанатам под видом менеджеров видеоплатформ. Злоумышленники обещают доступ к трансляциям предстоящих матчей и просят внести предоплату.

После того как болельщики переводят указанную сумму, связь с мошенником прекращается. В МВД призывают проверять репутацию площадок по трансляции матчей при покупке цифровых услуг, а также избегать предоплаты на счета физлиц, передает ТАСС.

В России процветает рынок «раздолжнителей» — юридических посредников, которые обещают клиентам «списание всех долгов». О том, что это за явление и чем оно опасно в первую очередь для самих заемщиков, наши коллеги из «Фонтанки» поговорили с заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка Антоном Киселёвым.

Кроме того, избавиться от долгов можно лишь одним способом — используя процедуру банкротства. Если общая сумма долга не превышает 1 миллиона рублей, обанкротиться можно, обратившись с заявлением в МФЦ. Если больше — через суд.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Футбол Спорт Деньги Мошенники
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