«Ситуация неординарная». Почему яйцам хотят запретить дешеветь

В среднем по России десяток яиц стоит 85,02 рубля Источник: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»

Минсельхоз срочно ищет механизмы стабилизации цен на яйца. И если полтора года назад хвататься за голову чиновников заставлял резкий взлет стоимости, то теперь — такое же стремительное удешевление. Сети на радостях от падения биржевых цен отказываются от долгосрочных контрактов. А фермеры вынуждены массово уничтожать несушек, которые совсем недавно были на вес золота.

На то, что цены на яйца резко пошли вниз, «Фонтанка» обратила внимание еще в июне. Если на пике подорожания на рубеже 2023–2024 годов 130–140 рублей за десяток стали новой нормой, то теперь на полках магазинов можно без труда найти цены 25–50 рублей. Например, сейчас в «Ленте» упаковку 30 штук под собственной маркой «365 дней» можно купить за 102,99 рубля (то есть всего 34 рубля за десяток), в «Перекрестке» десяток под собственной маркой «Просто» обойдется в 51,99 рубля.

Потребителя такая динамика, безусловно, радует. А вот производителям не до смеха. Фермеры в регионах массово уничтожают кур-несушек из-за падения цен на яйца, накануне сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка. Так, в Краснодарском крае одна из птицефабрик просто перестала кормить птиц, в Удмуртии выбросили на улицу около 3 тысяч живых кур-несушек.

С начала года цены на яйца снизились в торговых сетях на 37,5% (в среднем с 99,3 до 67 рублей за десяток). Это самая низкая цена с августа 2023 года, ранее отмечали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Сети утверждают, что не демпингуют: розничные цены снижаются вслед за отпускной ценой производителей, подчеркивали в ассоциации.

По данным Росстата, в среднем по России десяток яиц стоит 85,02 рубля. Самые дешевые в Мордовии — 56,97 рубля, самые дорогие в Москве — 117,15 рубля. Но это всё равно дороже, чем два года назад — в середине 2023 года.

Источник: «Фонтанка.ру»

Почему дешевеют яйца

Ретейлеры связывали снижение стоимости яиц с перепроизводством. После того как в конце 2023 года возник дефицит яиц, производители начали наращивать поголовье и мощности, в результате количество производимых яиц стало превышать потребности, предположил совладелец сети «Реал» Александр Мышинский.

По данным Минсельхоза, выпуск куриных яиц в России за январь — май 2025 года вырос на 6,1% (до 16,5 миллиарда штук) в сравнении с тем же периодом прошлого года. Но на ценовую динамику оказывает влияние также сезонный фактор: летом яйца традиционно дешевеют, подчеркивают в ведомстве.

В Росптицесоюзе считают, что на фоне роста предложения на рынке сложился временный дисбаланс. Поэтому производители вынуждены реализовывать продукцию по себестоимости или даже ниже. Но к началу осени ситуация выровняется, рассчитывают в ассоциации.

Что говорят производители

Советник директора крупнейшего производителя яиц — «Птицефабрики Синявинская» — Артур Холдоенко сообщил, что предприятие несушек не уничтожает, но от более детальных комментариев по ситуации с яйцами отказался, предложив переадресовать вопросы чиновникам.

«Ситуация неординарная», — признал в беседе с «Фонтанкой» председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко. По его словам, при себестоимости яиц 55–60 рублей за десяток цены в магазинах опустились до 30 рублей, а то и ниже.

Когда цены на яйца взлетели, механизм их стабилизации был найден — это долгосрочные контракты. Но когда цены стали падать, розничные сети начали отказываться от соглашений с производителями, которые заключали по более высокой цене, и переходить на более дешевую биржевую продукцию, пояснил Олег Малащенко.

Производители из регионов, особенно небольшие, действительно вынуждены или сокращать поголовье, чтобы не работать ниже себестоимости, или демпинговать, чтобы избавиться от избытка продукции и не нести расходы еще на ее утилизацию.

Как запретить яйцам дешеветь

В данный момент производители, ретейлеры и чиновники обсуждают варианты стабилизации цен на яйца, пытаясь прийти к общему знаменателю.

Полтора года назад яйца дорожали, потому что сети долгое время вынуждали птицеводов продавать яйца ниже себестоимости, отмечал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным, подчеркивает он.

Самый очевидный механизм — это всё те же долгосрочные контракты по фиксированным ценам. Это позволит снизить риски ценовых колебаний как для производителей, так и для торговых сетей, считает Минсельхоз, позицию которого транслирует «Российская газета». При этом соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом, уверены в ведомстве.

Но такое регулирование не слишком устраивает розничные сети. Для ретейла яйца — это трафикообразующая категория, на которой сети практически не зарабатывают, подчеркивает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. «Нельзя допустить ситуации, при которой участники оказались бы в невыгодных по отношению к остальному рынку условиях», — говорит он. То есть, если крупным сетям запретить продавать дешевое биржевое яйцо, люди пойдут не к ним, а в небольшие магазины, которые смогут предложить более выгодные цены.

В АКОРТ настаивают на выработке механики, которая будет опираться на прозрачные данные, включая прогнозные. Один из вариантов — формульный подход к ценообразованию в рамках долгосрочных контрактов с привязкой к динамике рыночной стоимости. «Мы заинтересованы в инструментах, которые позволят обеспечить потребителя доступными яйцами в необходимых объемах и избежать повторения ситуаций, когда даже в рамках долгосрочных контрактов сети не получали достаточное количество яиц», — отмечает Станислав Богданов.

Сейчас биржевые цены на яйца уже стабилизировались и даже начали снова чуть идти вверх, рассказал «Фонтанке» один из участников рынка. Впрочем, вряд ли такой эффект дало описанное выше избавление от избыточных несушек: 3 тысячи в общем объеме поголовья — капля в море, считает другой собеседник «Фонтанки».

По мнению Олега Малащенко, стабилизировать цены лучше всего помог бы экспорт. Производители готовы отправлять на внешние рынки 50% продукции, но ограничивает эту возможность дорогой рубль и проблемы с логистикой. В этих условиях необходимо также вырабатывать механизмы поддержки экспорта, считает он.