Бутылочка воды за 300 рублей. Почему в аэропортах и на вокзалах взвинчивают цены в 1000 раз и можно ли победить жадность

Утолить жажду в аэропорту — недешевое удовольствие Источник: Лина Саитова / 116.RU

Минтранс серьезно поговорит с владельцами инфраструктуры в аэропортах и на вокзалах по вопросу завышенной стоимости товаров для пассажиров, заявил в Госдуме новый министр Андрей Никитин. Это произошло на фоне усиления общественного недовольства высокими ценами в аэропортах и активизации ФАС, которая уже начала проверки и возбудила дела в отношении компаний, завышающих цены.

— Если мы говорим о частной инфраструктуре, здесь у нас инструментов влияния меньше, но жадность никогда ни к чему хорошему не приводит. Мы, безусловно, будем с коллегами на эту тему разговаривать, всё же люди. Сегодня ты продаешь воду, а завтра ты оказываешься в такой же ситуации в другом месте. Я считаю, что нам здесь диалога не хватает, — подчеркнул Никитин.

Его слова указывают на то, что у Минтранса нет прямых рычагов давления на частных владельцев инфраструктуры, и основная ставка делается на убеждение и «диалог».

До этого ФАС обратила внимание на то, что в ведомство поступают жалобы на цены в аэропортах, в том числе на стоимость питьевой воды. В ФАС рассказали, что по итогам проверок в 28 регионах, где есть крупные аэропорты, выявлено значительное завышение цен по сравнению с рыночной стоимостью. Короче, проблема точно системная, а не единичная.

Московское управление ФАС еще прошлой осенью возбудило антимонопольные дела из-за высоких цен на питьевую воду в «стерильных» зонах Внуково (внутренние и международные вылеты). Полулитровую бутылку продавали по 150–300 рублей.

Продавала воду компания, которая управляет сетью магазинов беспошлинной торговли. И если ФАС подтвердит, что компания «злоупотребила доминирующим положением», то ей назначат штрафы. Это может стать прецедентом для других аэропортов и вокзалов. Причем проверка до сих пор не закончена, недавно ФАС продлила ее до ноября.

Пресс-служба аэропорта Внуково, в свою очередь, заявила, что аэропорт сдает площади в аренду и не может контролировать уровень цен на торговых площадях. Во Внуково отметили, что эта задача — «прерогатива государственных надзорных органов, но не аэропорта».

— Когда наценки составляют около 1000%, конечно, это предмет для разбирательства и с коммерсантами, и с руководством аэропортов, — говорит MSK1.RU адвокат, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Игорь Ким. — Вопрос в другом. Проверки уже были, например, во Внуково в прошлый раз УФАС возбудило два дела из-за стоимости питьевой воды в аэропорту, и она после подешевела в десять раз. Вопросы с завышением цен возникают далеко не первый раз и не первый год.

— Ну вот самый свежий пример: резкое подорожание услуг таксистов после отключений мобильного интернета в регионах.

— Да, перебои в работе мобильной связи и проводного интернета привели к сбоям заказов у таксистов, доставщиков, курьеров. Соответственно, цены взвинтились, так как спрос большой, а предложений от тех, кто может выполнить заказы, мало, и они закономерно повышают стоимость услуг. Но в таком случае проверки ФАС вряд ли существенно отразятся на ценообразовании и значительно повлияют на этот рынок, потому что повышение цен вызвано объективными причинами и создает острый дефицит предложения.

— Главный вопрос: каким образом ФАС будет бороться с необоснованным завышением цен на товары и услуги.

— В настоящее время действует порядок, согласно которому для привлечения продавца к ответственности антимонопольщики должны сначала доказать наличие сговора о завышении цен. И только после этого накладывается штраф. Поэтому всё зависит от того, каким именно образом ФАС собирается регулировать необоснованно завышенные цены на товары и услуги.

И, если это будет увеличение штрафов, то это может привести к обратному эффекту: повышению цен. Скажем, за счет распределения издержек на сеть магазинов (баров, ресторанов) данного владельца. Так что нагрузка ляжет на обычного покупателя.

Если же со стороны ФАС будет именно регулирование (что при свободной, рыночной экономике достаточно сложно сделать), например, с утверждением высшего порога допустимых цен в процентном исчислении, то в таком случае потребители увидят снижение цен.