У миллионов россиян будут без суда взыскивать долги по налогам. Разбираемся, насколько это законно и как можно себя защитить

ФНС займется должниками Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Соцсети снова взорвались: россияне боятся, что ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда. Правда, если разобраться, паника пока преждевременная: правительственная комиссия всего лишь одобрила законопроект ко второму чтению в Госдуме.

Федеральный Минфин считает, что такой внесудебный порядок поможет сэкономить до 2 млрд рублей в год за счет администрирования. Более того, чиновники еще и говорят, будто бы такая система удобнее для граждан. Да-да, удобнее! Якобы, можно избежать дополнительных сборов, из-за которых долг может вырасти почти в полтора раза. Дело в том, что сейчас такие долги ФНС может взыскать только через суд — а это дольше и дороже. О том, как конкретно будет работать новая система, MSK1.RU подробно рассказал финансовый советник, основатель компании Rodin Capital Алексей Родин.

— Зачастую налог на доход физического лица удерживается налоговым агентом и гражданин этой процедуры не касается. Например, НДФЛ с заработной платы удерживает в бюджет работодатель, налог на доход по инвестиционному портфелю — брокер. Большинство россиян не сталкивается с самостоятельной подачей декларации по НДФЛ, — говорит Родин. — Но иногда гражданин может получить доход, по которому у него появится обязанность самому рассчитать и уплатить налог. К таким ситуациям можно отнести продажу недвижимости, инвестиции через зарубежных посредников, деятельность самозанятого или получение эпизодических доходов вне основного рабочего места.

Помимо налогов с разовых доходов, многие уплачивают постоянные — налоги на недвижимость и автомобиль. В текущей редакции законодательства, в том случае, когда гражданин не уплачивал вовремя положенный НДФЛ, налоговая инспекция обращалась в суд в упрощенном порядке и через приставов взыскивала налоги.

— А как будет система работать теперь? Гражданин вообще узнает о том, что с него взыскивают какой-то долг?

— Ну смотрите, если нововведения примут, система будет работать так. Налоговая будет уведомлять о намерении самостоятельно списать налог с банковского счета через «Госуслуги» или личный кабинет налогоплательщика. И у гражданина будет месяц на возражение. Если он ответит «нет», то ФНС придется идти по старинке в суд. Но статистика таких достаточно простых и прозрачных судебных дел однозначна — более 99% заканчивается взысканием долга по налогам.

По сути, сейчас процедуру упрощают, не лишая гражданина права на судебную защиту. С моей точки зрения, новые правила будут удобны. У меня бывали ситуации, когда банально забываешь к нужному сроку уплатить налог на автомобиль. В этом случае ФНС должна идти в суд и через приставов решать вопрос с моей забывчивостью. А в новых реалиях я могу и не думать о текущих налогах — сами рассчитают, сами удержат.

— Кому придется в первую очередь бояться, что с него взыщут налоги?

— Новый механизм затронет, в первую очередь, самозанятых и тех, кто подает декларации добровольно, — объясняет MSK1.RU член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин. — Я изучил статистику ФНС: ежегодно рассматривается около 4,5 млн таких дел, и 99,9% из которых заканчиваются в пользу государства. Это и станет базой для нового порядка. В целом эта инициатива, как мне кажется, выглядит логичным продолжением цифровизации налогового администрирования. Инфраструктура уже готова: система уведомлений, платежные сервисы и база данных полностью функционируют.

— Ну а какие-то гарантии защиты прав граждан предусмотрены? Люди резонно боятся, что у них просто начнут списывать со счетов огромные деньги по мифическим долгам.

— На мой взгляд, государственная политика здесь строится на разумном балансе между сокращением судебной нагрузки и сохранением права граждан на защиту. Новый механизм упрощает процессы, делает их технологичными, ускоренными и менее затратными для бюджета. Но при этом важно помнить: для должника сохраняются все права оспорить действия налоговиков.

Эксперты MSK1.RU советуют, как избежать списания долгов:

— Подключите уведомления на «Госуслугах»: это позволит оперативно получать информацию о начисленных налогах, сроках их уплаты и наличии задолженностей.

Регулярно проверяйте личный кабинет на сайте ФНС, чтобы убедиться в корректности отражения информации о ваших налоговых обязательствах и произведенных платежах.

— Ежемесячно заходите в личный кабинет ФССП. Это позволит вам контролировать наличие исполнительных производств в отношении вас и своевременно узнавать о возможных списаниях денежных средств.

— Направляйте запросы в ведомства и фиксируйте свои обращения. Если у вас возникли какие-то сомнения или вопросы, не стесняйтесь обращаться в ФНС и ФССП за разъяснениями. Важно фиксировать все свои обращения, чтобы иметь доказательства в случае возникновения споров.