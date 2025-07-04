«Такое повышение не очень обоснованно». Почему тарифы на ЖКХ подняли так лихо и может ли коммуналка в будущем подешеветь

По данным экспертов, услуги ЖКХ теперь будут обходиться в среднем на 700–1500 рублей дороже Источник: Игорь Иванко / Агентство «Москва»

1 июля в России повысили стоимость услуг ЖКХ. Москвичи в среднем начнут платить за коммуналку на 15% больше. MSK1.RU поговорил с экспертами о том, почему цены на коммуналку регулярно растут и возможен ли обратный вариант, когда они начнут снижаться или хотя бы перестанут увеличиваться.

Депутат Госдумы и зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко назвал причины повышения тарифов. Среди них — ключевая ставка, износ инфраструктуры и ее модернизация, а также дефицит кадров у коммунальщиков.

Тарифы в полной мере отражают реальные экономические процессы в стране. Александр Аксененко Депутат Государственной думы

«Я абсолютно согласен с недовольством людей и сам критикую повышение. Потому что хочется видеть позитивные изменения, например, чтобы воду из-под крана можно было пить. А по факту она во многих регионах идет ржавая. То есть от увеличения цен не прибавляется качества, — говорит парламентарий. — Я долго выступаю за полную заморозку тарифов ЖКХ. Нужно вести работу на перспективу, а не уже по факту протечек. И тогда мы придем к счастливому году, когда люди зимой в -30 не останутся без отопления».

По мнению Александра Аксененко, систему ЖКХ необходимо национализировать. Также он считает, что в льготах нуждаются многодетные семьи и семьи бойцов СВО.

При этом экс-депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил, что снижение цен на коммунальные услуги «невозможно»: «Можно только снизить темпы роста и саму частоту повышения тарифов. Однако для этого нужна оптимизация в системе ЖКХ на рыночной основе. Технические усовершенствования, автоматизация и прочее, это очень хорошо, но без прозрачности и конкуренции это всё не сработает», — объясняет политик, добавив, что эта сфера практически полностью монополизирована в столице.

У нас любят заниматься благоустройством внешнего вида. А к тому, что под землей, — интерес меньше. Отсюда все аварии и вечные ремонты. Сергей Митрохин Политик

Экономист и профессор НИУ Высшая школа экономики Андрей Заостровцев назвал повышение тарифов «печальной темой»: «Раньше цены повышали 1 января, а сейчас, чтобы праздничное настроение людям не портить, перенесли на июль. Летом многие живут на дачах и не сразу чувствуют изменения».

Причиной роста цен, по словам эксперта, стала инфляция и «лоббистская сила» коммунальщиков. Сценарий со снижением стоимости услуг ЖКХ он называет «маловероятным»: «Должен произойти очень большой экономический кризис, которого не было со времен Великой депрессии в США».

Великая депрессия — мировой экономический кризис 1929–1939 годов, начавшийся в США и охвативший многие страны мира.

При этом экономист отмечает, что стоимость услуг ЖКХ в России не выше, чем в некоторых европейских странах. «Во всем мире инфляция сейчас довольно существенна. Особенно в странах с возникающими рынками, как в России и Турции», — подчеркнул аналитик.

Возникающая экономика — особое состояние экономики, когда происходит переход от одного типа к другому. В этот момент появляются элементы рыночной экономики, но при этом сохраняется часть старых.

Политолог, экономист и директор Института нового общества Василий Колташов, говоря о причинах роста цен, также называет инфляцию: «Смотрят на общественное мнение, можно ли сейчас осуществить такой шаг. Изучают потребности, например, энергокомпаний, нужно ли им обеспечить рентабельность именно путем повышения тарифов. И на основании этих факторов принимается решение. Играет роль и компенсация потерь на мировом рынке от западных санкций», — объясняет эксперт.

Такое существенное повышение не очень обоснованно. Однако решение принято, значит будем жить при таких тарифах. Василий Колшатов Экономист