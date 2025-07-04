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Экономика Кризис-2025 Эксперт «Такое повышение не очень обоснованно». Почему тарифы на ЖКХ подняли так лихо и может ли коммуналка в будущем подешеветь

«Такое повышение не очень обоснованно». Почему тарифы на ЖКХ подняли так лихо и может ли коммуналка в будущем подешеветь

Аналитики объяснили, почему мы начнем платить больше и на что потратят эти деньги

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16 комментариев
По данным экспертов, услуги ЖКХ теперь будут обходиться в среднем на 700–1500 рублей дороже | Источник: Игорь Иванко / Агентство «Москва»По данным экспертов, услуги ЖКХ теперь будут обходиться в среднем на 700–1500 рублей дороже | Источник: Игорь Иванко / Агентство «Москва»

По данным экспертов, услуги ЖКХ теперь будут обходиться в среднем на 700–1500 рублей дороже

Источник:

Игорь Иванко / Агентство «Москва»

1 июля в России повысили стоимость услуг ЖКХ. Москвичи в среднем начнут платить за коммуналку на 15% больше. MSK1.RU поговорил с экспертами о том, почему цены на коммуналку регулярно растут и возможен ли обратный вариант, когда они начнут снижаться или хотя бы перестанут увеличиваться.

Депутат Госдумы и зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко назвал причины повышения тарифов. Среди них — ключевая ставка, износ инфраструктуры и ее модернизация, а также дефицит кадров у коммунальщиков.

Тарифы в полной мере отражают реальные экономические процессы в стране.

Александр Аксененко

Депутат Государственной думы

«Я абсолютно согласен с недовольством людей и сам критикую повышение. Потому что хочется видеть позитивные изменения, например, чтобы воду из-под крана можно было пить. А по факту она во многих регионах идет ржавая. То есть от увеличения цен не прибавляется качества, — говорит парламентарий. — Я долго выступаю за полную заморозку тарифов ЖКХ. Нужно вести работу на перспективу, а не уже по факту протечек. И тогда мы придем к счастливому году, когда люди зимой в -30 не останутся без отопления».

По мнению Александра Аксененко, систему ЖКХ необходимо национализировать. Также он считает, что в льготах нуждаются многодетные семьи и семьи бойцов СВО.

При этом экс-депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил, что снижение цен на коммунальные услуги «невозможно»: «Можно только снизить темпы роста и саму частоту повышения тарифов. Однако для этого нужна оптимизация в системе ЖКХ на рыночной основе. Технические усовершенствования, автоматизация и прочее, это очень хорошо, но без прозрачности и конкуренции это всё не сработает», — объясняет политик, добавив, что эта сфера практически полностью монополизирована в столице.

У нас любят заниматься благоустройством внешнего вида. А к тому, что под землей, — интерес меньше. Отсюда все аварии и вечные ремонты.

Сергей Митрохин

Политик

Экономист и профессор НИУ Высшая школа экономики Андрей Заостровцев назвал повышение тарифов «печальной темой»: «Раньше цены повышали 1 января, а сейчас, чтобы праздничное настроение людям не портить, перенесли на июль. Летом многие живут на дачах и не сразу чувствуют изменения».

Причиной роста цен, по словам эксперта, стала инфляция и «лоббистская сила» коммунальщиков. Сценарий со снижением стоимости услуг ЖКХ он называет «маловероятным»: «Должен произойти очень большой экономический кризис, которого не было со времен Великой депрессии в США».

Великая депрессия — мировой экономический кризис 1929–1939 годов, начавшийся в США и охвативший многие страны мира.

При этом экономист отмечает, что стоимость услуг ЖКХ в России не выше, чем в некоторых европейских странах. «Во всем мире инфляция сейчас довольно существенна. Особенно в странах с возникающими рынками, как в России и Турции», — подчеркнул аналитик.

Возникающая экономика — особое состояние экономики, когда происходит переход от одного типа к другому. В этот момент появляются элементы рыночной экономики, но при этом сохраняется часть старых.

Политолог, экономист и директор Института нового общества Василий Колташов, говоря о причинах роста цен, также называет инфляцию: «Смотрят на общественное мнение, можно ли сейчас осуществить такой шаг. Изучают потребности, например, энергокомпаний, нужно ли им обеспечить рентабельность именно путем повышения тарифов. И на основании этих факторов принимается решение. Играет роль и компенсация потерь на мировом рынке от западных санкций», — объясняет эксперт.

Такое существенное повышение не очень обоснованно. Однако решение принято, значит будем жить при таких тарифах.

Василий Колшатов

Экономист

Политолог подчеркивает, что подорожание стоимости услуг не означает повышение качества работы и исправление недочетов управляющими компаниями.

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Михаил МечевМихаил Мечев
Михаил Мечев
корреспондент-стажер
ЖКХ Рост цен Инфляция Рост тарифов ЖКХ Тариф ЖКХ Коммуналка
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Комментарии
16
Гость
40 минут
надо ещё потерпеть и сплотиться вокруг бессменного лидера-пенсионера
Гость
1 час
СВ0 идёт, деньги на ракеты и снаряды нужны
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