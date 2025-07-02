«В 2026-м будет легче дышать». Экономисты — о рецессии в России и какой будет ключевая ставка

Главные «экономические умы» России — Силуанов, Набиуллина и Решетников на ПМЭФ Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Российской экономике может грозить рецессия (спад производства или замедление темпов экономического роста. — Прим. ред.). Такой неутешительный прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников во время ПМЭФ. По его словам, текущая ситуация является результатом охлаждения экономики, однако все данные статистики следует воспринимать как «зеркало заднего вида». Будущее экономического развития будет зависеть от решений, принимаемых правительством и Центробанком. Подробности — в материале MSK1.RU.

Бояться не надо

Эксперт финансовой компании «Сравни» Алексей Лоссан считает, что уже на ближайшем заседании Центробанка (в июле) ключевую ставку могут снизить с 20 до 18%.

— Такой шаг выглядит обоснованным: инфляционное давление постепенно ослабевает, а рубль демонстрирует стабильность благодаря восстановлению экспорта и росту притока валютной выручки. При этом уровень кредитной активности по-прежнему сдержан, что позволяет Банку России смягчать денежно-кредитную политику, а снижение ставки до 18% даст сигнал рынку о переходе к более мягкой политике.

— Действительно ли рецессия — это что-то настолько страшное, если ее наступления так боятся федеральные чиновники?

— Начнем с того, что бояться вообще ничего не надо. Надо всегда думать, как те или иные события могут быть для нас полезными и что можно найти в них. С другой стороны, ставки по-прежнему очень высокие. Центробанк, скорее всего, в июле снизит ставку до 18%. Возможно, что и в дальнейшем мы увидим снижение ставки до 15% в этом году и до 8,5–9% в следующем.

Центробанк подобреет?

— Понимаете, ведь Центральный банк снижает ставку не от хорошей жизни. И не потому, что раньше он был таким злым, а теперь вдруг подобрел. А потому, что такую высокую ключевую ставку не может выдержать ни один нормальный бизнес. Особенно бизнес, у которого есть задолженность, есть кредиты, есть долги, — объясняет известный экономист, инвестиционный банкир Евгений Коган.

— Но закредитованность бизнеса, в принципе, нормальное явление.

— Да, брать долги для развития бизнеса — это нормально, в этом ничего плохого нет. Огромное количество строительных, дизайнерских компаний работают на кредите, торговые сети и прочее. Кредит — это вообще инструмент развития бизнеса, и без кредита жить невозможно. Но когда у тебя стоимость кредита забирает практически всю твою выручку, весь твой денежный поток, ты в итоге не понимаешь, то ли заплатить проценты, то ли выплатить зарплаты сотрудникам, то ли налоги… И именно так сейчас происходит, потому что стоимость кредитования запредельная. Кроме того, граждане вынуждены откладывать взятие ипотеки, потому что ипотека очень-очень дорогая. Вот всё это вместе бьет по экономике.

— Теперь, предположим, началась рецессия, чего боятся чиновники. Что конкретно произойдет с бизнесом, с гражданами?

— Ну, как минимум это значит, что количество безработных будет расти. Это значит, что не смогут бизнесы так хорошо прибавлять зарплаты, как они прибавляли раньше. Но если Центральный банк снизит ключевую ставку, мы это почувствуем.

Другое дело, что есть такое понятие «трансляционный механизм». Иначе говоря, когда ты повышаешь или понижаешь ставку, то экономика начинает чувствовать это через полгода-год. И эффект от снижения мы почувствуем только через год. То есть только в 2026-м будет легче дышать.

А даже если мы в 2025 году снизим ставку даже до 15%, мы по-прежнему будем ощущать в полный рост результаты вот таких высоких ставок, удушающей денежно-кредитной политики.

— А что бы вы посоветовали тем, кто сейчас имеет лишние деньги? Куда их вкладывать в условиях такой неопределенности?

— Те, кто имеет деньги и имеет возможность их инвестировать, сегодня должны этим пользоваться. Высокие ставки позволяют людям просто зарабатывать. А если они еще и смогут зафиксировать эти ставки на 3, 5, 10 лет, это будет совсем круто. Например, купить государственные облигации на 10 лет вперед. Пока еще доходность примерно 14,5% годовых. Но еще полгода доходность будет 12%, еще полгода — и будет 10%, а то и 9%. Вот и всё. И за счет роста цены можно будет получить очень неплохую доходность. То есть и купонный доход, и плюс еще рост цены. Это уникальный момент, им просто надо пользоваться.

— При этом имеющих достаточно денег для инвестиций мало? Наверное, четверть, а то и треть россиян живут от зарплаты до зарплаты, даже если зарплаты считаются высокими.

— Это правда, и есть огромное количество людей, которые действительно не имеют возможности вкладывать деньги. И да, это беда, это катастрофа. И вот в таких условиях без снижения ключевой ставки — это путь к тому, что ну вообще без бизнеса экономика сдохнет.

Но всё зависит от инфляции. Инфляция пошла вниз, инфляционные ожидания пошли вниз, ну тут же Центральный банк может реагировать. У Центробанка нет другого варианта бороться с инфляцией, кроме как достаточно длительное время держать высокие ставки. Просто экономисты говорили: ребята, самое страшное не высокая ставка, а то, как долго ее держат. И еще в апреле, еще в марте говорили, что всё, хватит, давайте начинать, давайте думать о снижении, потихонечку, но дайте людям надежду!

Но Центробанк упорствовал, а теперь ему придется догонять. Вы знаете, центральные банки, они всегда несколько запаздывают. Это и наш, и Федеральная резервная система, и Европейский Центробанк. И они всегда делают это [принимают решения] с замедлением определенным. Но работа у них такая. Они должны быть консервативными.

— А мне почему-то турецкий Центробанк вспомнился, который ключевую ставку держит вообще на запредельно высоком уровне уже много лет. Нам такое и в страшных снах не снилось.

— С турецким центробанком всё просто. Важна же, понимаете, не номинальная ключевая ставка, а реальная. То есть ставка минус инфляция. Вот в Турции отрицательная реальная ставка, то есть номинальная 46%, а при инфляции 37,9% это означает, что реальная ставка почти минус 8%.

А у нас инфляции сейчас где-то вот в районе, наверное, будет 6–7% годовых (а может быть, и меньше). Соответственно, при ставке, которую мы видим, в 20%, реальная ставка у нас 12–13%. И вот в сравнении с Турцией это уже многовато.