В России планируют поднять плату за воду в два раза: кого это коснется

Россиян хотят заставить более обдуманно относиться к расходу воды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России предложили увеличить в два раза повышающий коэффициент для расчета коммунальных платежей за воду. Такую меру хотят применить к тем, кто не установил счетчики. Соответствующий проект Минстроя РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас повышающий коэффициент для расчета платы за коммунальные услуги при отсутствии счетчиков равен 1,5. Проект постановления предлагает увеличить его до 3.

«Это позволит усилить ответственность правообладателей объектов недвижимости за отсутствие приборов учета потребления горячего и холодного водоснабжения либо их несвоевременную поверку», — говорится в пояснительной записке.

В Минстрое считают, что эта мера позволит стимулировать установку счетчиков. В Москве уже провели успешный эксперимент. Благодаря увеличению коэффициента до 3 в столице количество установленных счетчиков на холодную воду с 80% ‎в 2015 году вырос до 90% в 2024 году, отмечают в министерстве.