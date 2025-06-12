Почем сейчас фрукты на юге? Сравниваем цены на курортном рынке и на полках гипермаркетов

Цены на рынке в Крыму Источник: «Керчь ИНФО»











На российских курортах пошли первые местные фрукты и овощи. С советских времен мы привыкли ехать на юг не только за солнцем и морем, но и за витаминами. Наши коллеги из «Фонтанки» посмотрели на актуальные прямо сейчас цены на рынке в Крыму и сравнили их с теми, что видит покупатель на прилавках крупных сетей в Петербурге. Результат ровно такой, как вы думаете.

Зима была лютой

Цены на сезонные фрукты и овощи этой зимой и весной взлетели до невероятных высот. Так дорого огурцы, помидоры, картошка и даже банальные яблоки не стоили никогда.

Справедливости ради надо признать: память у среднего потребителя очень короткая. Мозг неизменно вытесняет из его сознания весь негатив, оставляя лишь общий нарратив: давеча было не то, что нонеча. Так что мы напрочь позабыли про свекольно-морковный кризис 2021 года, капустный бум 2022-го, луковый и морковный бунты 2023-го и свекольную аномалию прошлого года.

В этом году россиян особенно сильно шокировала картошка, на фоне которой аномалии с капустой особых эмоций уже не вызывали.

А вот огурцы с помидорами — да, в этом году ставили рекорды. Впрочем, они каждый год прибавляют понемногу, так что ничего особенно удивительного не было. Ну разве что когда в феврале огурцы стали дороже ананасов, это немного удивляло, но сейчас всё уже устаканилось.

С фруктами в целом этой зимой всё было не так уж и плохо: например, виноград и груши не показали ничего выдающегося по сравнению с прошлым годом. А вот яблоки — самые простые — очень даже удивили. Хотя, конечно, чему тут удивляться.

На юг за витаминами

Замелькавшие то тут, то там в городских магазинах фрукты и овощи с географическим наименованием «Крым» заставили задуматься: а почем они там, если прямо с грядок заботливых фермеров? Без стоимости доставки фурой и хранения на овощебазе и без пресловутых наценок архетипичных перекупщиков и жадных ретейлеров. Вот как их, кстати, видит ChatGPT.

Источник: ChatGPT

Итак, вот цены на городском рынке самого первого города Крыма — Керчи. Он не очень популярен среди туристов, так что можно ожидать, что на туристах там не привыкли особо наживаться.

Ожидание: счастливые фермеры, не обремененные гнетом перекупщиков, продают соседям свежайшие овощи и фрукты, только сняв первый урожай с грядок, по низким ценам и высокого качества. Вот как это видит ChatGPT.

Источник: ChatGPT

А вот реальность.

Источник: «Керчь ИНФО»

Источник: «Керчь ИНФО»

Источник: «Керчь ИНФО»

Источник: «Керчь ИНФО»

Источник: «Керчь ИНФО»

Источник: «Керчь ИНФО»

Источник: «Керчь ИНФО»

Сравниваем цены

Все фотографии были сделаны подписчиками местного канала «Керчь ИНФО» на своем рынке утром 7 июня.

Сразу думаешь: «А оно точно местное?» И тут и правда вопрос. Судя по состоянию картошки, та, что мелкая по 70 и по 85, точно местная. Крупная и красивая по 140 — крайне сомнительно. Это слова человека, который в своей жизни столько перекопал в Крыму картошки, что хватило бы прокормить полк.

Огурцы не местные на 100%. По крайней мере, точно не с грядки. Только если в Крыму уже появились такие же высокоэффективные и технологичные теплицы, как в Азербайджане и Турции, соблюдающие строгие стандарты продукции по размеру и форме.

Помидоры. С ними всё не так просто. Сорт «розовый крымский» похож на правду. На фотографии мелкий и корявенький. Но так рано — разве что тоже только из теплицы. И да, забегая вперед, это единственное, что сейчас на рынке в Крыму дешевле, чем в петербургском гипермаркете.

На всякий случай: самые первые местные грунтовые помидоры в Крыму — группы сортов под условным местным наименованием «сливка». Такие небольшие, продолговатые. У нас их выдают за черри-переростки. Ни на одной из фотографий их нет. Это потому, что раньше конца июня ждать их не стоит.

Перец «ласточка». Неизменный атрибут местных овощных рагу и закусок и идеальный для фарширования. Раньше июля те, кто сам выращивал овощи в Крыму, эти перцы никогда не видели. Еще одна их местная особенность. «Ласточки» выращивается очень много. В сезон ими всё должно быть просто завалено и по самых бросовым ценам — по 30–40 рублей за килограмм. Плюс обязательно рядом с нормальными перцами у фермеров должна быть коробка с неликвидом «на закатки» — рублей по 10–20 за кило. Тут мы их, естественно, не видим, потому что в Крыму они еще не созрели.

То же касается кабачков и капусты. Не смешите наши баклажаны. Это точно не крымские сорта, и по тем ценам, что мы видим на керченском рынке, это как минимум издевательство. В ту же коробку груши и яблоки. Они в Крыму совершенно точно будут гораздо позже, ну и стоить должны по-другому. Как минимум дешевле, чем в Петербурге.

Вот что похоже на правду — черешня. Да, немного рановато. Да, дорого. Но теоретически возможно. Например, автор этих строк в свое время летнюю практику в начале июня проводил как раз на сборе первой черешни в крымских садах. Однако, что настораживает, нет традиционно крымских желтых сортов черешни. Представленное на рынке в Крыму не отличимо от того, что мы сейчас видим в наших гипермаркетах, по виду и качеству.

Аналогичная история с абрикосами. Те, что мелкие и темные, прям очень похожи на местные. Такие растут на городских улицах в Крыму повсеместно, как у нас тополя и вязы. Также точно такими засаживаются лесопосадки между полями. Технически это «дичка». Их не выращивают, а просто собирают. И стоить они должны… ну… рублей 50, может быть. Хотя, конечно, логичнее их было бы видеть всё же ближе к концу июня. А вот отборные белые пока что точно привозные.

Клубника. Да, она точно местная. Почему такая дорогая, ответа нет. Выглядит неплохо, но ехать сейчас в Крым конкретно за клубникой — так себе идея. Да как и за любым другим витамином.

Почем овощи в гипермаркетах

+3

Вот цены на овощи в не самом дешевом в Петербурге магазине крупной торговой сети. Как мы видим, с доставкой, хранением и наценками перекупщиков и ретейлеров овощи нам пока что достаются дешевле, чем крымчанам.

Вот почем основные фрукты, которые могли бы быть крымскими.

Вот черешня по виду один в один как на рынке в Керчи.

Источник: lenta.com











А вот черешня на рынке в Крыму.

Источник: «Керчь ИНФО»









