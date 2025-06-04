«Мы покупали воздух». Люди со всей России вкладывали миллионы в майнинг, а попали в финансовую пирамиду

«Мы покупали воздух». Люди вкладывали миллионы в майнинг в Иркутске, а напоролись на финансовую пирамиду Источник: Виктор Лучкин / IRCITY.RU











В середине мая в соцсетях появилась информация о том, что одна из компаний, предоставляющая услуги хостинга в Иркутской области, оказалась финансовой пирамидой, и теперь сотни людей по всей России не могут вернуть ни свое оборудование, ни хотя бы часть вложенных денег. Речь о Miner Club, офисы которой внезапно закрылись, а сотрудники перестали отвечать на звонки и сообщения. Позже стало известно, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Наши коллеги из «ИрСити» поговорили с клиентами компании и попытались восстановить хронологию событий.

«Они не вызывали никаких сомнений»

В Miner Club люди попадали примерно одинаково: привлекательными были низкие цены на оборудование и электричество. Немаловажную роль играли и положительные отзывы — их до весны 2025 года было предостаточно на всех возможных платформах.

«Miner Club выбрал исходя из цены за оборудование и электричество — она была на 10–20% ниже средних значений. Время работы на рынке — 3 года. Посмотрел договора, посмотрел отзывы — они тогда были хорошие. Офисы в разных городах, в том числе где я живу, в Москве, тоже внушали доверие», — рассказывает Стас, который начал работать с компанией с конца августа.

До конца 2024 года он постепенно купил четыре «машинки», вложив примерно 1,2 миллиона рублей. Отбить удалось всего 100–200 тысяч рублей.

Это должен был быть дополнительный источник дохода, который должен был окупиться за год-два, а потом работать в плюс в зависимости от курса биткоина. Сумму, которую я туда вложил, откладывал в течение 2–3 лет. Обидно, потому что я вряд ли верну оборудование и какие-либо деньги. Стас клиент Miner Club из Москвы

Проверив, как работает майнинг-отель, Стас «затащил» в эту контору свою девушку и брата. И теперь жалеет об этом.

Другой клиент из столицы, Сергей, заключил договор в октябре 2024-го. Перед этим он в течение 9 месяцев следил, как идет дело у его хорошего знакомого. «Всё платилось вовремя, хотя и слегка занижалась прибыль, но это компенсировалось низкой стоимостью электроэнергии», — делится мужчина. Его знакомый передал компании на хранение около десятка собственных устройств и дополнительно купил у Miner Club 12 «машинок» за 2 миллиона рублей.

Сам Сергей с октября по март купил оборудования на 500 тысяч рублей. «К Новому году у меня было примерно 15 устройств на хранении, и всё исправно платилось по достижении бескомиссионной суммы на внутреннем счету компании. Лично я оцениваю свой ущерб от недобросовестного выполнения договора и утраты купленного мной оборудования в 2,7 миллиона рублей», — подчеркнул он.

Марина из Краснодара работала с Miner Club больше года — с 17 февраля 2024-го. Этот майнинг-отель выбрала, потому что знакомый мужа уже на тот момент сотрудничал с компанией. У нее было восемь «машинок» — две собственные и шесть купленных у конторы. Сейчас она оценивает свой ущерб в 1,23 миллиона рублей. «Покупала под кредитные деньги. Для меня это существенная потеря», — рассказала девушка.

Офис на Верхней Набережной закрыт с середины мая, но вывеска еще осталась Источник: Виктор Лучкин / IRCITY.RU











У Антона из Хабаровска было 12 единиц оборудования. В общей сложности с ноября он инвестировал около 2,5 миллиона рублей, а успел «отбить» примерно 30%. Кроме цен и отзывов Антону понравилось то, что компания работала в открытую через ИП и «реквизиты были в порядке».

«Компания не вызывала никаких сомнений. Даже то, как они отвечали на отзывы, привлекало. Чтобы так отвечать людям, которые на тебя льют негатив, нужно быть либо натренированным, либо просто иметь такой талант. Не каждый сможет. Это первое. Второе, у них все документы в порядке. Более того, они сами проявляли скрупулезность в работе с документами, обратная связь была замечательно налажена, всё происходило в официальном ключе. Они лица свои не прятали», — вспоминает Антон.

Около 5 миллионов рублей потерял новосибирец Юрий, который вспоминает, что сначала вообще всё было прекрасно: сервис работал отлично, выплаты были каждый день. «Отбить ничего не удалось, потому что у меня была такая стратегия развития: всё заработанное тут же вкладывал в новое оборудование. Половина „машинок“ была в кредит, за который еще 4 года платить», — говорит сибиряк.

Владимир из Новосибирска — один из поздних клиентов Miner Club, он заключил договор в конце января 2025-го. Сработало всё то же, что и у других, — цены на оборудование, электроэнергию, а также наличие офиса в городе. Мужчина отдал свою «машинку» и купил еще две на общую сумму 600 тысяч рублей. Первую выплату он получил уже через 2 недели после заключения договора. Но через месяц начались перебои.

«Менеджеры отвечали шаблонами: „Подождите“. И мы ждали», — вспоминает Владимир. Один знакомый сибиряка заметил, что у компании со временем испортились отзывы. «Я тогда подумал: может, это происки конкурентов, всякое же бывает», — подчеркивает он.

Ад начался после Нового года

Москвич Сергей вспоминает, что уже в декабре начались небольшие задержки выплат. «Объяснялись они на тот момент проблемами с загрузкой сети Scrypt, через которую якобы выводились их средства от майнинга на основной счет на бирже Bybit. На тот момент такая проблема действительно была и задержки были незначительными, один-два-три дня, поэтому все поверили», — рассказывает Сергей.

Проблемы начинались постепенно, сначала выплаты перестали быть автоматическими. До этого были раз в 2–4 дня автоматом, теперь необходимо было запрашивать выплату у менеджера. И задержка сначала была маленькой, но потом постепенно увеличивалась. Мне тогда было не особо принципиально, потому что крипту я использовал для хранения денег. Объясняли это изменение в порядке выплат тем, что изменилась структура одной из монет и возникли сложности в системе, и обещали в скором временем вернуть автооплату. Стас клиент Miner Club из Москвы

В десятых числах декабря стало известно о планируемом запрете майнинга в некоторых регионах. Ближе к концу года стало ясно, что эти ограничения введут и в Иркутской области. Компания объявила, что будет перемещать оборудование в другое место — в Кострому. Первоначально людям обещали, что «машинки» установят 15–25 января 2025-го. Клиенты старались относиться с пониманием: объемы большие и за обещанный месяц перевести всё оборудование нереально.

Сотрудники компании показывают якобы новый дата-центр в Костроме Источник: Miner Club | Хостинг / T.me

«А потом начался ад», — говорит Сергей. 15 января ничего не включили, 25-го — включили, но только малую часть устройств. «В моем случае порядка полтора-два месяца они не работали, потом вроде как заработали, и начались проблемы с выплатами. То есть они сказали, что их там биржа блокирует, им надо что-то решать, поэтому сейчас эти переводы будут раз в 45 дней», — рассказывает Андрей из Иркутска. Он вложил около 900 тысяч, а заработать смог всего 200 тысяч.

Стас в феврале все-таки получил деньги, что его успокоило и «вселило надежду, что это не скам». «Слишком много было звоночков, но они их гасили, снимая на видео и якобы новое место хостинга, и едущий фирменный грузовик, якобы перемещавший оборудование», — подчеркнул москвич.

В середине февраля менеджеры компании объявили о создании в личном кабинете на сайте кнопки для самостоятельного вывода. Причем тем, кто уже нажал эту кнопку, отказывали в «ручном выводе».

Кнопка показывала срок вывода: сначала это было от 2 до 5 дней, а к концу марта срок выплаты «по кнопке» достиг 40–70 дней. Клиенты были вынуждены ждать свой очереди.

Было предположение, что, как только в Иркутске запретили промышленный майнинг, у сотрудников компании возникли трудности с переездом. Они заявляли, что переехали в Кострому. Но, возможно, такой же низкий тариф не смогли получить. И у кого-то уровень жадности превысил уровень порядочности. Антон клиент Miner Club из Хабаровска

«Народ начал волноваться и приезжать в офисы. Менеджеры успокаивали людей, объясняли все задержки ограничениями от криптобиржи Bybit, не позволяющей производить более 2500 операций в день. Все предложения по улучшению ситуации менеджеры якобы передавали руководству, но в итоге никаких конкретных действий не предпринималось, а все данные обещания либо не выполнялись вообще, либо затягивались сроки», — говорит москвич Сергей.

В конце апреля компания объявила, что договорилась с биржей Bingx, которая позволила им совершать необходимое количество транзакций, и объявила о 2-недельном восстановлении всех процессов. «К тому моменту уже были закрыты офисы в Краснодаре и Новосибирске, а в московском офисе находился лишь один-два сотрудника», — заявляет Сергей.

Как вспоминает Стас, в компании обещали, что за полтора месяца упорядочат движение очереди. Но она так и не двигалась, выплат не было, поэтому клиент написал досудебную претензию, но не получил ответа от фирмы. Поэтому в начале мая мужчина написал обращения в прокуратуру и МВД, чтобы правоохранители проверили контору на мошенничество и признаки финансовой пирамиды.

На майских праздниках клиенты начали создавать сообщества в соцсетях и обсуждать ситуацию. Параллельно штурмовали офис. «Ребята, объясняю: мы покупали воздух! Машинок нет, денег нет», — писала в чат одна из активисток после разговора с менеджером компании.

Головной офис в Иркутске опечатали 12 мая Источник: Виктор Лучкин / IRCITY.RU











11 мая в офис в Иркутске вызвали наряд полиции. 12 мая офис опечатали.

Сейчас в Сети есть несколько чатов с клиентами Miner Club, численность которых исчисляется сотнями. Все они массово пишут заявления в полицию, скидывают номера менеджеров, которые с ними работали, формируют списки серийных номеров своего оборудования.

Последнее, кстати, выявило неприятную историю. Как заявляют активисты, часть оборудования, которое клиенты не покупали, а передавали на хранение, потом перепродавалось другим людям. «Даже если найдут эти „машинки“, на каждую будет претендовать несколько человек. Каким образом они будут делиться? Я так понимаю, это практически на грани фантастики», — делится своими мыслями иркутянин Андрей.

Что такое Miner Club

Компания работала как майнинг-отель. Говоря простым языком, это отдельная площадка, где клиенты размещают свое оборудование и платят за аренду места и электроэнергию. В таких дата-центрах «машинки» работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Поэтому майнинг-отели оснащены системами охлаждения и вентиляции, чтобы защитить оборудование от перегрева. Площадки находятся под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Операторы майнинг-отеля берут на себя все вопросы по обслуживанию и ремонту оборудования.

Как ни странно, сайт Miner Club по-прежнему работает.

Приветственная страница майнинг-отеля Источник: сайт Miner Club











Там можно найти краткую историческую справку, из которой следует, что компания была основана в конце 2021 года. На первых этапах она продавала расходные материалы для оборудования и б/у майнинговые установки, а с февраля 2022-го контора начала заниматься размещением «машинок» на территории дата-центров. К 2025 году в команде насчитывалось более 40 специалистов.

В «подвале» сайта указаны контактные данные, но ни по указанному номеру и ни в одном из мессенджеров ответа получить нельзя. По адресам конторы не работают.

На сайте указан номер телефона, который просто не отвечает Источник: сайт Miner Club











В ответах на часто задаваемые вопросы указано, что дата-центр находился в Ангарске. Где именно — не уточнялось «в целях безопасности оборудования клиентов».

На сайте указана информация юрлица — ИП Яковлев Илья Олегович. Этот человек указан как основатель компании. Дозвониться до него журналисту «ИрСити» на момент публикации материала не удалось.

На видео, которые распространялись в закрытой группе для клиентов, часто фигурировали Илья Яковлев и Артемий Источник: сайт Miner Club











В картотеке Октябрьского районного суда есть информация о полном тезке Яковлева — 15 мая ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кто владеет майнинг-отелем

Как рассказали клиенты, договоры заключались с ИП Яковлевым Ильей Олеговичем и с ИП Никитиным Артемием Михайловичем. Судя по данным «Контур.Фокуса», оба юридических лица зарегистрированы в Иркутске, только первое работает с феврале 2022 года, а второе — с апреля 2024-го. Яковлев занимается управлением компьютерным оборудованием, Никитин — его продажей.

Помимо этого, Яковлеву принадлежит 48% уставного капитала московской компании МКЛАБ, созданной в сентябре 2024 года и ликвидированной в марте 2025-го.

Второй собственник — Александр Крестенков. Он в 2021 году открыл компанию «Бабр Инвест Групп», которая тоже торговала оборудованием и следила за ним. Фирма продержалась недолго.

В истории БИГ есть два иска от клиентов, связанных с возмещением ущерба. Ситуации похожи: мужчины купили «машинки», оплатили расходы на электроэнергию на месяц вперед, но из-за короткого замыкания 16 января 2022 года произошел пожар, который якобы уничтожил часть оборудования.

БИГ работал несколько лет (в отличие от МКЛАБ), но отчетов по налогам нет Источник: «Контур.Фокус»











Одному клиенту айтишники смогли вернуть уцелевшую «машинку», второй этого так и не дождался. Позже мужчин предупредили о ликвидации бизнеса и предложили принести претензию с расчетом убытка в офис, но контора к тому моменту с адреса съехала.

На фоне этих разбирательств в июле 2022-го Крестенков сам подал в арбитраж иск о признании БИГ банкротом, объяснив это существенной суммой долга перед кредиторами — 7,2 миллиона рублей. Больше половины этой суммы — 4,7 миллиона — долг перед тем самым Яковлевым.

Но на момент конкурсного производства оказалось, что у «Бабр Инвест Групп» нет ни расчетных счетов, ни имущества и фактически фирма не работает. Конкурсный управляющий отчитался, что печать компании разрезали. И дело закрыли. В мае 2023 года компанию ликвидировали.

На Крестенкова было зарегистрировано еще ИП по торговле лесоматериалами. Ничем особенно оно в истории не отметилось. Лишь в конце 2022 года Управление лесного хозяйства Минобороны обратилось в арбитраж, и суд взыскал с Крестенкова 132,2 тысячи рублей долга «по договору на размещение оборудования», который действовал всего три месяца.

Кстати, дозвониться до Александра тоже не получилось.

Надежд нет?

В конце мая стало известно, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» . По ней наказание — до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Поводом для этого стало заявление иркутянина, который в феврале 2025 года передал компании «машинки» на 3 миллиона рублей. Через некоторое время ему перестали приходить выплаты на криптокошелек, тогда он поехал в офис, но он оказался закрыт. А телефоны не отвечали.

Вскоре полиция задержала 26-летнего предпринимателя, от лица которого работал Miner Club. Он заявил, что у него было два соучастника. Их сейчас ищут.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве Источник: ГУ МВД России по Иркутской области

Задержанный бизнесмен пояснил полицейским, что оборудование клиентов они продавали, а деньги присваивали себе. Также они забирали средства, которые клиенты платили за покупку и поставку оборудования. Майнинг-отель на самом деле не существовал. Но чтобы создать видимость активной работы, мошенники перечисляли на криптокошельки часть денег, вырученных от продажи оборудования.

По предварительным данным, владельцы майнинг-отеля обманули более 100 граждан на общую сумму более 270 миллионов рублей.

Пострадавшие люди мало верят в то, что смогут вернуть хотя бы часть «машинок» или денег. «Шансы, скорее всего, близки к нулю», — подчеркивает Антон из Хабаровска. «Перспективы очень туманные, хоть что-нибудь бы забрать», — делится новосибирец Юрий. «Мне просто надо вернуть свое оборудование, всё, больше мне ничего не надо. А компенсаций никаких не будет — 100 процентов», — говорит другой сибиряк Владимир.

«Надежды уже нет. Конечно, для статистики я подам заявление в полицию, чтобы они понимали уровень ущерба, но насколько я знаю, главные ребята, управляющие этой конторой, уже давно куда-то испарились и, учитывая, какие суммы они получили, вряд ли вернутся обратно», — посетовал иркутянин Андрей.

Инициативная группа клиентов выяснила, что оборудование перепродавалось последние полгода-год. «А некоторое оборудование было только на бумаге. До сих пор до конца не понятно, насколько Miner Club был пирамидой, а насколько — майнинг-отелем», — подчеркивает москвич Стас.

Иркутский юрист Дмитрий Кокунов оценил перспективы получения возмещения по этому уголовному делу. «Хорошо, что полиция быстро среагировала и возбудила уголовное дело. Сейчас есть шанс задержать остальных участников и фигурантов. Обращу внимание на крупную сумму потенциального ущерба — около 270 миллионов рублей. Судя по пресс-релизу полиции, у фигурантов с самого начала не было намерения исполнять заключенные договора, я бы оценил перспективу возврата средств пострадавших как низкую. Сумма ущерба большая, пострадавших много. Всё будет зависеть от того, как в дальнейшем будет развиваться расследование уголовного дела и есть ли у фигурантов имущество, за счет которого можно возместить ущерб», — подчеркнул эксперт. Он также подчеркнул, что граждане, которые доверяют какой-либо компании свои деньги и ценное оборудование, должны обращать внимание не только на договор, но и на репутацию организации и людей.



«Необходимо проверить наличие места для размещения асиков. Лучше прямо лично убедиться, что конкретное оборудование приобретено, пересекло границу и установлено. Посмотреть и потрогать его руками. Это поможет снизить риск финансовых потерь», — посоветовал юрист.

Признаки честного майнинг-отеля

Специалист в сфере IT Андрей Жебрун подчеркивает, что Miner Club в принципе был довольно подозрительной конторой. По его словам, низкую цену менеджеры давали только при наборе определенных условий: покупка оборудования под заказ, далее установка к ним на хостинг и использование их «партнерского пула».

Оборудование клиента тоже подключалось к этому самому «партнерскому пулу». «При желании майнить через свою учетную запись они ставили цену за размещение на 50–60% больше», — подчеркивает эксперт.

При этом, по словам Жебруна, «машинки» принимались только при условии, что в них нет GPS-датчиков. Настораживала и статистика поломок — их практически не было. А за расторжение договора предусматривались колоссальные штрафы.

Жебрун подчеркивает, что у честных игроков рынка стандартный договор на размещение содержит:

время работоспособности, которое гарантирует площадка;

цену за 1 кВт;

порядок расчета и пересмотра условий.

«Что касается использования пула. Чаще всего нет жестких условий. Или предусмотрена регистрация нового аккаунта на известном пуле с промокодом майнинг-отеля», — подчеркнул Жебрун.

Если майнинг-отель кажется подозрительным, как вернуть деньги?

На фоне этой истории нам кажется важным рассказать, как нужно действовать, если менеджеры майнинг-отеля начали вести себя подозрительно и прекратились выплаты. В этом случае можно попытаться вернуть деньги и/или оборудование. Как это сделать, нам рассказал учредитель юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров.

По его словам, чтобы вернуть оборудование, требуются доказательства его нахождения в майнинг-отеле: акт приема-передачи, договор, переписка, материалы уголовного дела.

В адрес отеля нужно подать претензию о расторжении договора услуг с требованием о возврате оборудования. Если компания отказывается ее удовлетворить, то подать иск в суд об обязании вернуть машинки с установление неустойки за каждый день неисполнения обязательства.

Если у отеля есть денежный долг, то клиенты могут подать иск в суд о взыскании задолженности, а также о взыскании неустойки или процентов.

Когда суд удовлетворит требования клиентов и это решение вступит в силу, нужно взять исполнительные листы и обратиться в службу судебных приставов.

По мнению Александрова, шансы вернуть оборудование будут только в том случае, если оно физически сохранилось и фактически находится у известного для клиентов лица. Если оборудование уже было продано либо спрятано, вернуть его получится, если при расследовании уголовного дела будет установлен его текущий фактический владелец.

Деньги можно будет вернуть, если у компании или ИП, с которым заключались договоры, есть средства или имущество, на которое можно обратить взыскание. Например, недвижимость или автомобиль. Также можно подать заявление о банкротстве. В рамках этого процесса можно оспорить сделки по выводу имущества и привлечь к субсидиарной ответственности лиц, из-за которых погашение долгов оказалось невозможным.

В целом если у компании либо ИП нет денежных средств на счетах и нет другого имущества в собственности, то вероятность фактического возврата денег клиентов майнинг-отеля приближается к нулю. Юрий Александров учредитель юридической компании «А.Лигал»

При заключении подобных договоров юрист рекомендует обращать внимание на четкое описание его предмета — того, что именно и в какие сроки каждая из его сторон должна сделать. Важно указать индивидуализирующие признаки передаваемого оборудования в самом договоре либо акте приема-передачи. Также следует указать точные суммы выплат и порядок их расчета.