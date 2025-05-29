Почему опасно укрепление рубля: что такое дефляция и может ли она возникнуть в России — простыми словами

Дефляция — это устойчивое снижение цен на товары и услуги Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Снижение цен — мечта любого потребителя. Но когда уменьшаются не только цифры на ценниках, но и доходы бизнеса, зарплаты и инвестиции, экономика оказывается в ловушке. В России, где инфляция была и остается главной угрозой, сегодня всё чаще звучат тревожные вопросы: может ли страна столкнуться с дефляцией и чем это грозит? Разбираемся, почему экономисты называют устойчивое падение цен «тихим убийцей» рынков и какие уроки прошлого нельзя игнорировать. Подробности — в материале NGS.RU.

Что такое дефляция

Дефляция — устойчивое снижение общего уровня цен — кажется абсурдом в стране, где десятилетиями боролись с инфляцией. Но именно это явление ввергало экономики Японии и США в многолетние кризисы. Механизм прост: цены падают — потребители откладывают покупки в надежде на еще большее удешевление — бизнес теряет прибыль — сокращает производство и штат — безработица растет — спрос падает — круг замыкается.

«Мы наблюдаем подобные явления прежде всего в Японии, иногда в Китае, на Тайване. Заметьте, что всё это — страны-экспортеры. Конечно, главную роль играют политики Центробанков и правительства. Например, в Японии очень низкие ставки по вкладам и кредитам (1–2% годовых), а крупные суммы банки сдают в Центробанк под отрицательную ставку: им приходится еще доплачивать за размещение ресурсов», — объяснил НГС доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

В России, несмотря на редкие случаи месячного снижения цен, полноценной дефляции нет. Отчасти это заслуга структуры экономики: сырьевой сектор, волатильность курса рубля и санкционное давление создают скорее инфляционные риски. Тем не менее локальные «дефляционные вспышки» уже случаются: в 2023 году цены на овощи рухнули на 9% из-за рекордного урожая.

«Япония в этом смысле является абсолютной противоположностью России. У нас высокие ставки денежного рынка, низкий государственный долг, недостаточно крепкая валюта, а также высокий индекс инфляции. А денежно-кредитная политика настолько суровая, что дефляция нам точно не грозит», — отметил Эдуард Коложвари.

Причины дефляции

Дефляция — это достаточно редкое экономическое явление, оно обычно вызвано комплексом взаимосвязанных факторов. Вот основные причины, по которым в стране может начаться такой процесс.

Снижение спроса

Если люди меньше покупают, магазинам приходится снижать цены, чтобы хоть что-то продать. Это может случиться, например, из-за экономического кризиса или из-за того, что люди ждут дальнейшего падения цен и откладывают покупки.

Увеличение предложения

Когда товаров и услуг на рынке становится слишком много, продавцы конкурируют друг с другом, снижая цены. Это может быть связано с ростом производства или импортом дешевых товаров из других стран.

Сокращение денежной массы

Если в экономике становится меньше денег (например, из-за политики ЦБ), у людей становится меньше возможностей покупать товары и услуги, что приводит к снижению цен.

Почему это опасно

При дефляции многие бизнесы уходят с рынка, а в стране растет безработица Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











История знает примеры, когда дефляция оборачивалась катастрофой. Во время Великой депрессии в США цены падали на 10% в год, а безработица достигла 25%. В Японии 1990-х дефляционная спираль превратила страну в «экономического зомби»: компании годами держались на плаву только благодаря государственным кредитам, а население массово перешло в режим тотальной экономии.

«Бизнесмены при этом разоряются или просто уходят с рынка. Нужна большая и комплексная государственная поддержка отраслей экономики. У бизнеса просто пропадает стимул что-то делать внутри страны. От этого растет безработица — государству придется выплачивать социальные пособия», — объясняет Эдуард Коложвари.

Для России главный риск — не сама дефляция, а ее сочетание с внешними шоками. Например, резкое укрепление рубля, как в 2022 году, удешевляет импорт, что бьет по отечественным производителям. Одновременно население, привыкшее к инфляции, может воспринять временное снижение цен как сигнал к тотальному сбережению, что затормозит и без того хрупкий внутренний спрос.

Что дальше

При дефляции люди, как правило, откладывают покупки в надежде на еще большее удешевление Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Центробанк и правительство пока держат риски под контролем. Ключевая ставка, налоговая политика и господдержка бизнеса — инструменты, которые в теории могут предотвратить дефляционный коллапс. Но есть и парадокс: в условиях санкций и структурных перекосов экономики даже эти меры могут дать обратный эффект. Например, слишком агрессивное снижение ставки ЦБ способно спровоцировать отток капитала, а не рост инвестиций.

«Дефляция может и эффективность экономики увеличивать, а может и в депрессию завести. Скорее всего, при дефляции выгоднее продукцию гнать на экспорт, чем продавать внутри страны», — подчеркнул Эдуард Коложвари.

Эксперты напоминают: дефляция — не приговор, но требует ювелирной точности в управлении. Для России, балансирующей между инфляцией и стагнацией, главное — не допустить, чтобы краткосрочное падение цен превратилось в долгосрочную привычку экономить на всём. Иначе мечта о доступных товарах может обернуться кошмаром пустых прилавков и закрытых заводов.