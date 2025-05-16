«Всё выращено на химических растворах». Почему еда в России такая дорогая и некачественная

Прилавки не пустуют, но цены огорчают всё больше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Депутаты Госдумы просят премьера Михаила Мишустина, чтобы он разобрался с необузданным ростом цен на картошку. Народные избранники отмечают, что оптовые цены на картофель увеличились за год в 4 раза, а розничные — почти в 3. Год назад килограмм картофеля стоил 30,9 рубля, а к концу нынешнего апреля цены взвинтили до 85,4 рубля. Картошка, в России второй хлеб, для многих стала уже чуть ли не деликатесом.

До этого, кстати, Госдума уже обращалась в ФАС с просьбой вмешаться в ситуацию с ростом цен не только на картофель, но и на куриное мясо, яйца, молоко. Видимо, скоро придется писать жалобу по поводу овощей, которые уже с начала года подорожали на двузначные цифры.

Только за первую неделю мая, по официальным данным Росстата, репчатый лук подорожал на 7%, белокочанная капуста — на 4,5%, а свекла — на 4,3%. С другой стороны, тепличные овощи показали противоположную тенденцию: огурцы стали дешевле на 8%, а помидоры — на 4%.

Эксперты связывают повышение цен на овощи с множеством факторов. Один из них — зависимость от погодных условий. Например, переувлажнение почвы на юге России может привести к удорожанию лука, моркови и свеклы. А в прошлом году сокращение посевов сахарной свеклы произошло из-за грибкового заболевания — церкоспороза. А на стоимости огурцов и помидоров может сказаться отопление теплиц и удобрения.

Что же происходит такое в российском АПК: чиновники радуются росту экспорта, а сами россияне вынуждены покупать продукты втридорога. Как так вышло, журналист MSK1.RU спросил у сопредседателя общественного движения «Федеральный сельсовет», известного уральского фермера Василия Мельниченко.

— Минсельхоз наш работает, честно говоря, плохо, там почти нет ни одного специалиста по сельскому хозяйству, это мы открыто заявляем. Минсельхоз не имеет плана развития сельских территорий как таковых, его задача — произвести какой-то тоннаж продукции и желательно выиграть в деньгах, чтобы написать потом отчет, что, например, в прошлом году реализовали продукцию на 100 млрд рублей, а в этом году — на 150 млрд.

— Ну а что, на ваш взгляд, нужно делать, чтобы еда в России была по-настоящему доступной и качественной?

— Да мы же сами отвыкаем от натуральных продуктов. Возможно, для нас они будут даже скоро казаться противными. Мы же сейчас едим свинину на 100 процентов на анаболиках выкормленную. У нас свинья 90 дней растет. Но мы обманываем природу, потому что природный цикл созревания свиного мяса — 180 дней.

Вы, горожане, разве не видите, что в магазине редко есть хороший хлеб. Или возьмите помидоры. Разве это помидоры? Вы когда-нибудь, наверное, всё равно ели хорошие помидоры, вы должны помнить этот вкус. Сейчас такого нет! А магазинные огурцы? Они ж даже не пахнут огурцами!

Зато вы смотрите на эти помидоры и думаете: а где мне денег взять, чтобы купить этот килограмм помидоров. Это что за цены такие, ребята, куда вы отечественное сельское хозяйство загнали-то?! А ведь при грамотном развитии страны крестьянства по всей территории России могли бы иметь очень качественную грунтовую продукцию круглый год. А не выращивать всё на химических растворах.

— Россияне зарабатывают больше и больше хотят тратить на еду. Значит, делать ее нужно больше, быстрее… но дороже. Так думают монополисты?

— Вы разве не заметили, как вы стали вечными «пациентами» Wildberries, Ozon? Вам домой привозят еду и всё остальное. Не знаю, может, для спасения людей запретить эту перевозку еды? Ну это что такое, когда лень спуститься с третьего этажа до магазина самому купить?

Просто мы привыкли к этому. Но имейте в виду, что мы всё равно вымрем. Смотрите статистику (которая, кстати, сильно связана в том числе с качеством питания): русских стало за 20 лет на 11 миллионов меньше. Так что вот всё — рождаемость упала до нижайшего показателя.

Даже президент сказал: всё, это последний рубеж. И мы должны понимать: если мы не справимся с ситуацией в демографии, то придем к вымиранию. А демография тоже связана с сельским хозяйством, с крестьянством.

— Не собираетесь же вы всех обратно из городов в сёла отправлять?

— Крестьянские хозяйства — это инкубаторы детей. В хорошем смысле слова инкубаторы. Там всегда здоровые дети рождались, здоровые семьи были. России сейчас нужно хотя бы 2–3 миллиона крестьянско-фермерских хозяйств. В России совсем недавно было 300 тысяч, а сейчас осталось около 100 тысяч. Причем их размазали по этой территории и давят.

Всё делается для того, чтобы крестьянства в России не было. А не будет крестьянства — не будет нормальной продукции, останутся одни агрохолдинги, которые через 10 лет станут владельцами всей земли и всего продовольствия.

До этого ростовские фермеры говорили про рост цен на удобрения и снижение урожая.