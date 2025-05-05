Некоторым пенсионерам не выплатят деньги в мае: почему так произойдет и кого коснется

Деньги получат все пенсионеры, но в разные даты Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU











Некоторые пенсионеры получили выплаты за май раньше положенного срока, в апреле. Из-за этого в последний месяц весны они не получат пенсию. Следующая выплата ждет их уже только в июне.

Те пенсионеры, кто обычно получает выплаты на карту с 1 по 5 мая, получили их 29 или 30 апреля из-за нерабочих дней в начале мая. Поэтому поступления в мае им больше ждать не стоит.

График выплат пенсий сдвинулся и у тех, кто получает деньги с 6-го по 8-е число, они увидят поступление до 7 мая. В эти же даты пенсию получат те, кому обычно платят 9–11-го числа. В случае с почтовыми отделениями, работающими по шестидневной рабочей неделе, это будет 10 мая.

Сроки доставки пенсии на дом также зависят от графика работы конкретного почтового отделения. Если не удалось получить пенсию в перенесенный день, то она будет храниться в почтовом отделении до конца отчетного периода и отправлена повторно. При этом перенос выплаты не влияет на ее размер.

Ситуация нормализуется после 12 мая. С этой даты пенсии начнут приходить по графику.