«Рост цен с 2014 года — 400%». Почему в «пасхальном наборе» больше всего подорожало молоко

Чтобы изготовить такую красоту к Пасхе, нужно немало яиц, молока, творога и масла Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Молочные продукты стали «локомотивом» подорожания традиционного «пасхального набора». К такому выводу пришли сразу в двух аналитических центрах: «Чек Индекс» и «Такском».

«Чек Индекс» подсчитал, что средняя цены обычного «пасхального набора» в этом году — почти 1100 рублей, что на 10% выше, чем год назад. Стоимость творога увеличилась на 19%, достигнув 131 рубля за полкило, а готовая творожная пасха подорожала на 14% (до 629 рублей).

Чуть скромнее оценки у платформы фискальных данных «Такском»: кулич, по их расчетам, будет стоить 906 рублей, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. Якобы подешевели изюм и цукаты. Зато больше всего подорожали молоко (на 22% — до 96 рублей за литр), мука и творог (на 12%, как и у «Чек Индекс»).

Инфляция издержек

Почему в России больше всего дорожает именно молоко и молочная продукция, которая как раз имеет прямое отношение к «пасхальному набору» в виде молока, творога, масла, сметаны? Об этом MSK1.RU обстоятельно поговорил с нашим постоянным экспертом — доктором экономических наук, профессором, бывшим замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонидом Холодом.

— Почему дорожают молочные продукты? Ну, по той же самой причине, по которой дорожает и всё остальное. Это удорожание кредитов, удорожание тепла, электричества, повышение заработных плат. Нам же Росстат говорит, что растут зарплаты. Соответственно, растет себестоимость. Это так называемая инфляция издержек. И соответственно, каждый производитель хочет компенсировать эти увеличившиеся издержки в виде отпускной цены, и еще с некоторым заделом. То же самое делают абсолютно все участники рынка.

Есть два вида инфляции — инфляция издержек и монетарная инфляция. Рост цен, как правило, вызван тем, что в стране расширяется денежная масса — поэтому больше рублей в магазин приходит. И эта монетарная инфляция может просто «съесть» инфляцию издержек. То есть рост издержек производителя может быть меньше, чем монетарная инфляция, — и тогда этот рост будет вообще незаметен.

— Заходя в магазин, неоднократно удивлялся: обычное обезжиренное молоко или кефир дорожают не так быстро, как сырки, творожки, пудинги. Объясните почему?

— По законам экономики цены в меньшей степени повышаются на продукты первой необходимости, спрос на которые не меняется в зависимости от цены или слабо меняется. Потому что есть товары, от которых люди просто отказываются. Например, какие-нибудь изысканные сырки: если они подорожают на 10%, их просто перестанут покупать, и всё.

А есть простейшие вещи типа молока или кефира, как вы верно сказали, которые сильно и не дорожают в последнее время. Во всяком случае, в обычных, так сказать, народных магазинах, куда ходит большая часть населения. Это так называемый маневр за счет торговой наценки и внутрифирменный маневр.

— То есть производители молочки просто ограничивают наценку на один товар за счет другого?

— Не только молочки. Такой ценовой маневр у хлебников, например, позволяет держать более-менее приемлемые цены на самые популярные сорта хлеба. Ну, условно скажем, чиабатта какая-то дорожает, а батоны остаются в прежней цене.

Черный хлеб, какой-нибудь самый простой дарницкий, продается по цене не сильно выросшей. Но зато в магазине я видел великое разнообразие хлебов — и витаминных, и цельнозерновых, и с луком. Так вот на этот товар верхнего предела цены в принципе уже не просматривается. Это любительский товар. Кто хочет, тот купит.

— Во всём мире дорожает сейчас пальмовое масло, кроме того, снижается его экспорт. Смешно сказать, но в России из-за этого стало большим спросом пользоваться настоящее молоко. Это тоже толкает цены вверх?

— Пальмовое масло — только один из растительных жиров, который в больших масштабах в пищевой промышленности используется. Один из, но не единственный.

Вы правы, что в самом вопросе уже сокрыт некий парадокс. Продукция же молочная, а не пальмовая. Жулики, конечно, почувствовали некоторое уменьшение своих доходов. Потому что они ведь не могут резко поднять цены на свою «молочную» продукцию — это невозможно оправдать подорожанием пальмового масла.

А есть легальные поставки пальмового масла, допустим, для кондитерских нужд. Там подорожание не самое большое, если пальмовое масло не вырастет в цене сразу в 5 раз. Почему? Потому что оно используется в производстве, в котором еще используется много всего другого. И соответственно, калькуляция себестоимости складывается из многих статей.

Ни ферм, ни молока

— В России нет ни достаточного количества молочных ферм, ни достаточного количества современного технологичного оборудования, чтобы обеспечить требуемый объем производства. И мы вынуждены импортировать молоко. Отсюда и рост цен на молоко, который с 2014 года составляет 400 процентов! — говорит профессор РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Юрий Ляндау. — Приведу реальный пример. Один предприниматель решил организовать производство молока. Договорился с банком, что тот даст ему кредит, два транша: первый — на строительство роботизированного технологичного коровника, а второй — на закупку самих коров. Так вот, получил бизнесмен первый транш, построил хороший коровник, приходит в банк за вторым траншем, а банк ему и говорит: мы выдать деньги не можем, у нас финансовый кризис, а ты и первый возвращай. То есть вместо поддержки реального производства «поддерживали» банковский сектор… Я эту реальную историю рассказал, чтобы вы понимали, почему теперь всё так с молочкой. Да и в целом в сельском хозяйстве.