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Экономика проблема Банкомат «съел» 10 тысяч, внесенные клиенткой. Но деньги на счет не пришли

Банкомат «съел» 10 тысяч, внесенные клиенткой. Но деньги на счет не пришли

При чём тут система NFC и как действовать в таких случаях

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10 комментариев
Татьяна положила на счет крупную сумму, но деньги куда-то испарились | Источник: Леонид Меньшенин, Семен Казьмин Татьяна положила на счет крупную сумму, но деньги куда-то испарились | Источник: Леонид Меньшенин, Семен Казьмин

Татьяна положила на счет крупную сумму, но деньги куда-то испарились

Источник:

Леонид Меньшенин, Семен Казьмин

Татьяна из Челябинска решила положить 10 тысяч рублей на свой счет. Когда операция прервалась, банкомат ни денег не вернул, ни на карту не зачислил. В банке, чьим терминалом она пользовалась, заявили, что средства вообще никто не вносил. Наши коллеги из 74.RU разбирались, куда исчезли деньги, при чём тут NFC и как действовать, если деньги в банкомат попали, а на счет не пришли.

«Операция прервана»

В субботу, 5 апреля, 34-летняя Татьяна решила положить наличные на свой счет. Сначала подошла к банкомату «Альфа-Банка», расположенному в здании гипермаркета. По ее словам, терминал не работал (по информации от пресс-службы «Альфа-Банка» банкомат находился в рабочем режиме. — Прим. ред.), и клиентка пошла к другому, стоявшему неподалеку, — сберовскому. Как утверждает наша собеседница, она приложила телефон к банкомату, открылся купюроприемник — положила туда 10 тысяч рублей, снова приложила телефон. Но в какой-то момент, по словам Татьяны, операция прервалась. Сообщение об этом высветилось на экране. В итоге бездушная машина не выдала ни денег, ни чека. Клиентка проверила баланс — там тоже было пусто.

«Я тут же позвонила в Сбербанк — банкомат-то их, всё обрисовала. Мне ответили, что в ближайшее время инкассация средства изымет и всё проверит. Мол, скорее всего, деньги попали в отдельный отсек. Также оператор посмотрел в своей программе и сказал, что этот банкомат находится в статусе „ремонт“, — рассказала Татьяна. — За мной в очереди еще женщина стояла. Она сказала, что положила в банкомат 60 тысяч рублей, и у нее аналогично средства не зачислились».

Чуть позже женщина вспомнила, что у нее в телефоне настроена оплата Alfa Pay, проверила счет в этом банке. Но туда тоже ничего не поступало.

6 апреля Татьяне пришел ответ от Сбербанка, который поверг ее в шок.

Источник: читатель 74.RU Источник: читатель 74.RU
Источник:

читатель 74.RU

«Анализ операции в банкомате не подтвердил факт внесения 10 тысяч рублей. Во время операции сбоя в банкомате не было. Оснований для зачисления нет», — говорилось в СМС, присланной клиентке банка.

«Как такое может быть?» — удивилась она и решила предать ситуацию огласке.

Редакция 74.RU направила запрос в Сбербанк с просьбой объяснить, что произошло с банкоматом и куда все-таки исчезли 10 тысяч рублей.

Через некоторое время Татьяне позвонил оператор Сбербанка. Он подтвердил, что при прикладывании телефона сработала бесконтактная система NFC, а основной картой челябинки указана именно карта «Альфа-банка». Поэтому ей посоветовали обратиться в «Альфа-Банк».

Технология бесконтактных платежей NFC (Near field communication, что в переводе означает «ближняя связь без контакта») дает возможность оплачивать покупки, поднеся карточку, смартфон, часы или другое устройство на близкое (от 4 до 10 см) расстояние от банковского терминала. Устройство считывает информацию и передает ее в эквайринговый центр, который разрешает или отменяет операцию.

Женщина еще раз перепроверила счет в «Альфа-Банке». Сутки прошли, но денег так и не поступило. Татьяна пошла в кредитное учреждение и написала заявление. Обращению присвоили номер и пообещали рассмотреть в течение 30 дней.

Пока материал готовился к печати, деньги нашлись. Татьяна поделилась с редакцией радостной новостью: «Всё зачислили».

Источник: читатель 74.RUИсточник: читатель 74.RU
Источник:

читатель 74.RU

Что сказали в банках

Мы попытались разобраться, где три дня «гуляли» деньги. В Сбербанке на запрос 74.RU ответили, что сбоев в работе банкомата не зафиксировано.

«В подобных ситуациях рекомендуем клиентам сразу же обращаться в банк, выпустивший карту. Только он обладает всей необходимой информацией об операциях по карте. Это позволит корректно провести проверку и оперативно решить возникший вопрос», — прокомментировали в пресс-службе Сбербанка.

Банкомат&nbsp;— не главное, нужно обращаться туда, где выпустили карту, подсказали эксперты | Источник: Наталья Лапцевич Банкомат&nbsp;— не главное, нужно обращаться туда, где выпустили карту, подсказали эксперты | Источник: Наталья Лапцевич

Банкомат — не главное, нужно обращаться туда, где выпустили карту, подсказали эксперты

Источник:

Наталья Лапцевич

Также редакция обратились за комментарием в «Альфа-Банк». Именно 5 апреля клиенты этого кредитного учреждения по всей стране сообщали о проблемах с сайтом и мобильным приложением. По данным сервиса Сбой.рф, только на 11:30 по московскому времени поступило 4226 жалоб. Может, проблема челябинки связана с тем самым субботним сбоем?

«Сбой действительно был, мы клиентов предупреждали, — подтвердили в пресс-службе „Альфа-Банка“. — По ситуации с челябинкой, вносившей деньги через банкомат: обращение от клиента принято, сроки рассмотрения указаны. В итоге сумма зачислена на ее счет, всё решено».

В случае возникновения каких-то вопросов прежде всего нужно звонить на горячую линию банка, порекомендовали в пресс-службе «Альфа-Банка».

Как настроить NFC для оплаты телефоном:

  • открыть основные настройки смартфона на базе Android;

  • найти вкладку «Беспроводные сети» и нажать на кнопку «Еще»;

  • в выпавшем списке найти функцию бесконтактной оплаты и дать разрешение на использование;

  • привязать пластиковую карту к аккаунту на Mir Pay.

Айфоны, использующие операционную систему iOS, сразу настроены — нужно лишь привязать карту.

Деньги не зачислили. Что делать?

Если банкомат принял деньги, но на счет они не зачислились, необходимо сфотографировать экран, позвонить в банк (номер телефона указан на аппарате. — Прим. ред.) и описать ситуацию. Если банкомат выдал чек, его нужно сохранить. Стоит также записать номер аппарата и время операции, советует портал «Финкульт.Инфо» (проект ЦБ РФ).

«Затем необходимо отправиться в отделение банка, который выдал вам карту, и написать заявление о спорной операции. К нему нужно приложить копию чека из банкомата (если чек был выдан аппаратом), фотографии экрана и потребовать зачислить сумму на счет, — говорят эксперты. — Банк проведет расследование и свяжется с клиентом. Затерявшиеся в банкомате деньги должны вернуться на счет».

К сожалению, точные сроки возврата денег не регламентированы. Гражданский кодекс обязывает банки выполнять обязательства в «разумный срок». Правда, банк и клиент могут понимать его по-разному. Разумным сроком можно считать пару недель.

«Если банк сообщил о решении вернуть деньги больше двух недель назад, стоит идти в отделение и писать заявление с требованием зачислить деньги на счет. После того как клиент предъявит требования письменно, банк обязан вернуть деньги в течение семи дней», — говорится в материале «Финкульт.Инфо».

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Алла СкриповаАлла Скрипова
Алла Скрипова
редактор раздела «Бизнес»
Банкомат Сбой Бесконтактная оплата Банки Деньги Наличка Сбербанк Альфа-Банк
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Комментарии
10
Гость
11 апреля, 15:30
Сбербанк монополист по тому и не парится о своей репутации, самый жадный банк в России.
Гость
11 апреля, 15:32
Меня похожим образом наколол Сбер. Деньги кстати не вернул. Даже после месяца разборок. С тех пор предпочитаю наличку.
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