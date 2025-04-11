Банкомат «съел» 10 тысяч, внесенные клиенткой. Но деньги на счет не пришли

Татьяна положила на счет крупную сумму, но деньги куда-то испарились Источник: Леонид Меньшенин, Семен Казьмин











Татьяна из Челябинска решила положить 10 тысяч рублей на свой счет. Когда операция прервалась, банкомат ни денег не вернул, ни на карту не зачислил. В банке, чьим терминалом она пользовалась, заявили, что средства вообще никто не вносил. Наши коллеги из 74.RU разбирались, куда исчезли деньги, при чём тут NFC и как действовать, если деньги в банкомат попали, а на счет не пришли.

«Операция прервана»

В субботу, 5 апреля, 34-летняя Татьяна решила положить наличные на свой счет. Сначала подошла к банкомату «Альфа-Банка», расположенному в здании гипермаркета. По ее словам, терминал не работал (по информации от пресс-службы «Альфа-Банка» банкомат находился в рабочем режиме. — Прим. ред.), и клиентка пошла к другому, стоявшему неподалеку, — сберовскому. Как утверждает наша собеседница, она приложила телефон к банкомату, открылся купюроприемник — положила туда 10 тысяч рублей, снова приложила телефон. Но в какой-то момент, по словам Татьяны, операция прервалась. Сообщение об этом высветилось на экране. В итоге бездушная машина не выдала ни денег, ни чека. Клиентка проверила баланс — там тоже было пусто.

«Я тут же позвонила в Сбербанк — банкомат-то их, всё обрисовала. Мне ответили, что в ближайшее время инкассация средства изымет и всё проверит. Мол, скорее всего, деньги попали в отдельный отсек. Также оператор посмотрел в своей программе и сказал, что этот банкомат находится в статусе „ремонт“, — рассказала Татьяна. — За мной в очереди еще женщина стояла. Она сказала, что положила в банкомат 60 тысяч рублей, и у нее аналогично средства не зачислились».

Чуть позже женщина вспомнила, что у нее в телефоне настроена оплата Alfa Pay, проверила счет в этом банке. Но туда тоже ничего не поступало.

6 апреля Татьяне пришел ответ от Сбербанка, который поверг ее в шок.

Источник: читатель 74.RU

«Анализ операции в банкомате не подтвердил факт внесения 10 тысяч рублей. Во время операции сбоя в банкомате не было. Оснований для зачисления нет», — говорилось в СМС, присланной клиентке банка.

«Как такое может быть?» — удивилась она и решила предать ситуацию огласке.

Редакция 74.RU направила запрос в Сбербанк с просьбой объяснить, что произошло с банкоматом и куда все-таки исчезли 10 тысяч рублей.

Через некоторое время Татьяне позвонил оператор Сбербанка. Он подтвердил, что при прикладывании телефона сработала бесконтактная система NFC, а основной картой челябинки указана именно карта «Альфа-банка». Поэтому ей посоветовали обратиться в «Альфа-Банк».

Технология бесконтактных платежей NFC (Near field communication, что в переводе означает «ближняя связь без контакта») дает возможность оплачивать покупки, поднеся карточку, смартфон, часы или другое устройство на близкое (от 4 до 10 см) расстояние от банковского терминала. Устройство считывает информацию и передает ее в эквайринговый центр, который разрешает или отменяет операцию.

Женщина еще раз перепроверила счет в «Альфа-Банке». Сутки прошли, но денег так и не поступило. Татьяна пошла в кредитное учреждение и написала заявление. Обращению присвоили номер и пообещали рассмотреть в течение 30 дней.

Пока материал готовился к печати, деньги нашлись. Татьяна поделилась с редакцией радостной новостью: «Всё зачислили».

Источник: читатель 74.RU

Что сказали в банках

Мы попытались разобраться, где три дня «гуляли» деньги. В Сбербанке на запрос 74.RU ответили, что сбоев в работе банкомата не зафиксировано.

«В подобных ситуациях рекомендуем клиентам сразу же обращаться в банк, выпустивший карту. Только он обладает всей необходимой информацией об операциях по карте. Это позволит корректно провести проверку и оперативно решить возникший вопрос», — прокомментировали в пресс-службе Сбербанка.

Банкомат — не главное, нужно обращаться туда, где выпустили карту, подсказали эксперты Источник: Наталья Лапцевич

Также редакция обратились за комментарием в «Альфа-Банк». Именно 5 апреля клиенты этого кредитного учреждения по всей стране сообщали о проблемах с сайтом и мобильным приложением. По данным сервиса Сбой.рф, только на 11:30 по московскому времени поступило 4226 жалоб. Может, проблема челябинки связана с тем самым субботним сбоем?

«Сбой действительно был, мы клиентов предупреждали, — подтвердили в пресс-службе „Альфа-Банка“. — По ситуации с челябинкой, вносившей деньги через банкомат: обращение от клиента принято, сроки рассмотрения указаны. В итоге сумма зачислена на ее счет, всё решено».

В случае возникновения каких-то вопросов прежде всего нужно звонить на горячую линию банка, порекомендовали в пресс-службе «Альфа-Банка».

Как настроить NFC для оплаты телефоном:

открыть основные настройки смартфона на базе Android;

найти вкладку «Беспроводные сети» и нажать на кнопку «Еще»;

в выпавшем списке найти функцию бесконтактной оплаты и дать разрешение на использование;

привязать пластиковую карту к аккаунту на Mir Pay.

Айфоны, использующие операционную систему iOS, сразу настроены — нужно лишь привязать карту.

Деньги не зачислили. Что делать?

Если банкомат принял деньги, но на счет они не зачислились, необходимо сфотографировать экран, позвонить в банк (номер телефона указан на аппарате. — Прим. ред.) и описать ситуацию. Если банкомат выдал чек, его нужно сохранить. Стоит также записать номер аппарата и время операции, советует портал «Финкульт.Инфо» (проект ЦБ РФ).

«Затем необходимо отправиться в отделение банка, который выдал вам карту, и написать заявление о спорной операции. К нему нужно приложить копию чека из банкомата (если чек был выдан аппаратом), фотографии экрана и потребовать зачислить сумму на счет, — говорят эксперты. — Банк проведет расследование и свяжется с клиентом. Затерявшиеся в банкомате деньги должны вернуться на счет».

К сожалению, точные сроки возврата денег не регламентированы. Гражданский кодекс обязывает банки выполнять обязательства в «разумный срок». Правда, банк и клиент могут понимать его по-разному. Разумным сроком можно считать пару недель.