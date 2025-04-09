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Экономика Кризис-2025 Лимонный переполох. Турция отказала в витамине С, ищем другие варианты

Лимонный переполох. Турция отказала в витамине С, ищем другие варианты

Как выясняется, всё не так страшно, да и Анкара уже отказывается от прежних решений

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1 комментарий
Лимонный переполох. Турция отказала в витамине С, ищем другие варианты | Источник: siculodoc / Stockphoto.comЛимонный переполох. Турция отказала в витамине С, ищем другие варианты | Источник: siculodoc / Stockphoto.com
Источник:

siculodoc / Stockphoto.com

Сообщение о прекращении поставок лимонов из условно дружественной Турции оказалось неожиданностью для участников фруктового рынка. Мгновенно заместить половину рынка — а это 125 тысяч тонн в год — невозможно. Вся надежда теперь только на шиповник.

О том, что с 8 апреля полностью прекращается экспорт лимонов из страны, со ссылкой на местное Министерство торговли сообщило турецкое издание Ilkha. Министерство объясняет это неурожаем и дефицитом на внутреннем рынке. И хотя позже министр торговли страны Омер Болат снял ограничение, заявив, что «временное ограничение на экспорт лимонов снято и динамика цен на внутреннем рынке будет тщательно отслеживаться, а проверки продолжатся в предстоящий период», — приводит его слова телеканал A Haber, о том, что такое может произойти, можно было догадаться по резкому — сразу на четверть — падению отгрузок в январе–феврале. В результате Россия уже недосчиталась как минимум 9 тысяч тонн лимонов.

Рано паниковать

И в принципе, как видим, мы можем обойтись и без турецких лимонов. В холодильники российских дистрибьюторов уже начали поступать замещающие турецкие объемы лимоны из Южного полушария — ЮАР и Аргентины. Еще большие партии уже законтрактованы и следуют морем в Петербург.

Как рассказал «Фонтанке» руководитель одного из крупнейших российских импортеров фруктов, лимоны — это не тот продукт, которым можно закупаться впрок. Так что никаких многомесячных запасов ни у кого из импортеров нет. Де-факто же эти запасы есть — в рефконтейнерах на морских контейнеровозах, следующих сейчас в Россию. Именно на них и рассчитывают сейчас дистрибьюторы, говоря о том, что никакой паники решение турецких чиновников у них не вызвало.

— Пока всё в обычном режиме, — описал ситуацию топ-менеджер.

Как в Россию везут лимоны

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Вообще, первое заявление Министерства торговли Турции пришло в удобное время. Дело в том, что поставки из Турции и должны были падать. Как раз в апреле–мае там заканчивается сезон и наступает пора лимонов из Южного полушария. Крупнейшие поставщики в Россию там ЮАР и Аргентина.

Кроме того, круглый год в Россию поступают и небольшие партии лимонов из других стран. Так, Бразилия, Узбекистан и всеевропейский сортировочный центр Нидерланды (да, несмотря на продовольственное эмбарго) отчитались в прошлом году о поставках 9,9 тысячи тонн Китай — о 23 тысячах. Все вместе эти поставки являются своего рода буфером, которым рынок регулирует избыток или нехватку объемов от основных поставщиков и позволяет обеспечивать баланс в межсезонье.

Сколько стоят в России лимоны

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Спрос на лимоны в России сильно колеблется в течение года. Аномальный скачок потребления, дефицита и цен пришелся на апрель–май 2020 года, когда россияне пытались чем могли спастись от коронавируса. С тех пор ничего подобного у нас не наблюдалось.

По традиции пик спроса на них приходится на осенние месяцы, в период простуд, и далее остается высоким до середины весны. Летом в России нехватку витаминов восполняют местными фруктами, и заморские лимоны отходят на второй план.

Цены на них в магазинах тоже скачут. В 2024 году турецкие лимоны ехали в Россию в среднем по 0,55 доллара за килограмм. Речь о «таможенной» цене, которая указывается импортером в декларации на границе. Как правило, она учитывает административные расходы и стоимость доставки до пункта таможенного оформления. В эту цену не входят внутренняя логистика по России, хранение, перетарка, а также расходы дистрибьюторов и ретейлеров.

Весной и летом Аргентина и ЮАР везут к нам лимоны подороже: в прошлом году в среднем по 0,88 доллара за килограмм. Так что неудивительно, что летом в магазинах лимоны дороже, чем зимой. К слову, китайские лимоны нам достаются сравнительно дорого: примерно по 0,80 долл/кг летом и до доллара зимой.

Чем заменить лимоны для здоровья

В России лимоны традиционно считаются источником витамина С и входят в состав великого множества домашних снадобий от простуды. Однако мало кто знает, что по содержанию витамина С лимон даже не в первой пятерке. Как и в других цитрусовых, в них — в зависимости от сорта — всего 40–60 мг на 100 г.

Больше всего витамина С в шиповнике. Именно ему принадлежит мировой рекорд: 650 мг на 100 г. Но есть проблема. Сами по себе плоды шиповника, по сути, не съедобны. Традиционно в России из них варят компоты, а любой школьник знает: при нагревании всего в течение 2–3 минут витамин С разрушается без следа. Так что ни в компоте, ни в морсе, ни в чае с сушеным шиповником никакого витамина С — увы! — нет.

На втором и третьем местах — облепиха и черная смородина: в обеих по 200 мг на 100 г. Разумеется, есть свежую облепиху — тоже то еще удовольствие, но хотя бы это теоретически возможно. Черная смородина — совсем другое дело, но портится она даже в холодильнике за считаные дни.

Когда речь заходит о хранении до зимы, ни о каком варенье говорить не приходится. См. выше: проблема в высокой температуре. Пожалуй, разумный компромисс — это перетертая с сахаром облепиха. И всё то же самое с черной смородиной. Если они не забродят, витамин С вам обеспечен. Но у него есть и другой враг — время. Спустя три месяца хранения концентрация аскорбиновой кислоты падает на 60–70%, и тогда уж проще тот же лимон съесть.

Что же до продуктов, которые мы зимой можем получить в самом свежем виде, — это болгарский перец и петрушка. Соответственно 200 мг и 135 мг на 100 г. Разумеется, жарить-парить, класть в суп или рагу их не надо, если рассчитываете именно на витамин С.

Другие продукты, которые опережают лимоны по содержанию самого любимого в народе витамина, — киви, клубника и шпинат. Так что даже если мы совсем останемся без лимонов, цинга и падение иммунитета нам не страшны.

ПО ТЕМЕ
Лебедев ДенисЛебедев Денис
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Турция Лимоны Импорт Фрукты
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Комментарии
1
Гость
51 минута
какие лимоны? Картошка уже росскошь!!! свыше Ста руб так хорошо как при Таврическом мы не жили со времён 2 мировой
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