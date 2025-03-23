Доллар пошел вниз, а цены? Экономист сказал, какие продукты вот-вот подешевеют

Фрукты должны подешеветь в числе первых Источник: Анна Селина / MSK1.RU











Курс доллара продолжает падать и к 23 марта достиг уже 84 рублей. При этом совсем недавно валюта торговалась больше чем по 100 рублей.

Вместе с курсом доллара вниз с большой вероятностью пойдут цены на скоропортящиеся продукты, то есть импортные фрукты, овощи, некоторые виды мяса и рыбы. К осени понижение цен может коснуться и одежды.

Об этом агентству «Прайм» рассказала Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Как объяснила экономист, курс влияет на цены лишь отчасти. Гораздо важнее соотношение спроса и предложения, а также масса других факторов. Поэтому резкого удешевления продуктов и одежды ждать не стоит.

Например, недавнее снижение цен на iPhone объясняется спадом доллара, но и скорым выходом новой модели iPhone — из-за этого на нынешние спрос упал. Вместе с ним упали и цены.

— Поскольку колебание валютного курса — один из многих ценообразующих факторов, то быстрого, непосредственного и прямого влияния на изменение общего уровня розничных цен падение курса доллара, к сожалению, не окажет, — сделала вывод эксперт.

Однако продукты, которые нужно продать быстро (например, фрукты), реагируют на колебания валюты довольно быстро. Цены на эти продукты уже скоро должны немного снизиться.

Цены на одежду если и упадут, то позднее. Это может коснуться уже осенних коллекций одежды и обуви. Здесь дело в том, что многие такие товары ввозят в страну заранее, по старому курсу доллара.

Многое зависит и от ожиданий на рынке. Если падение доллара продолжится и дальше, то через месяц-два цены на большинство товаров (импортных и отечественных) также начнут снижаться. Но пока на рынке принято держаться в выжидательной позиции.

Стоит помнить и о том, что цена на импорт зависит также от инфляции в других странах, уровня пошлин, налогов, затрат на логистику и многого другого.

— Цены на кофе и какао (следовательно — на шоколад, кондитерские изделия, выпечку и пр.) продолжат рост вследствие ухудшения природно-климатических условий в зонах их производства, — привела пример Долгова.