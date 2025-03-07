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Экономика В США назвали, какие санкции нужно снять с России: в списке — четыре пункта

В США назвали, какие санкции нужно снять с России: в списке — четыре пункта

В Штатах признали личный ущерб от ограничений против РФ

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8 комментариев
Из России исчезли многие иностранные бренды | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUИз России исчезли многие иностранные бренды | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Из России исчезли многие иностранные бренды

Источник:

США могут вернуться к поставкам в Россию запчастей для самолетов, косметики и возобновлению платежей с российскими банками в рамках снятия санкций. С таким обращением к правительству Штатов обратится глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

— Сейчас мы готовим так называемый white paper (доклад, программный документ, содержащий рекомендацию по проведению какой-либо политики) для американского правительства, который я надеюсь представить в США. Это анализ, который проводился в течение многих месяцев о том, с какими проблемами столкнулись американские компании за последние три года, от каких санкций пострадали больше всего, — сказал Эйджи в интервью РБК.

Он назвал четыре приоритетных пункта, которые будет включать этот документ:

  • снятие санкций в секторе авиации: это касается и поставки запчастей, и техподдержки самолетов;

  • снятие запрета на инвестиции для американских компаний;

  • снятие санкций с российских банков, чтобы решить проблему трансграничных платежей;

  • снятие ограничений на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши, включая косметику.

По его словам, многие ограничения повлияли на американский бизнес. В итоге предприниматели лишились прибыли, потеряв российский рынок. Также глава Американской торговой палаты в России допустил восстановление единого платежного пространства, например возвращения системы SWIFT. Он считает, что это пойдет на пользу обеим странам, но произойдет не сразу.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, Общество всемирных межбанковских каналов связи) — это международная межбанковская система совершения платежей. После начала спецоперации России на Украине ряд отечественных банков от системы оказались отключены, и теперь страна рассчитывает на развитие собственного аналога — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

Президент США Дональд Трамп в конце февраля не исключил снятие санкций против России. Когда именно это произойдет, пока неясно. В то же время министр финансов страны Скотт Бессент объявил, что Штаты готовы без колебаний ввести полный пакет ограничений против российской энергетики, если это будет необходимо для достижения мира на Украине.

ПО ТЕМЕ
Санкции SWIFT Запчасти для самолетов Экономика Косметика США
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Комментарии
8
Гость
7 марта, 13:04
Странно,а говорили санкции против РФ.Оказывается все время врали.
Гость
7 марта, 13:11
у нас не санкции а эксплуатация и эксплуататоры-рабовладельцы
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