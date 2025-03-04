Пальма вместо молока. Почему даже фальсификат продолжает дорожать и на сколько еще вырастут цены

Коровы даже не догадываются, что кроме них у нас доят еще и пальмы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Холдинг «Молвест», известный своими брендами «Вкуснотеево» и «Молвест», с 15 марта 2025 года повысит отпускные цены на свою продукцию в среднем на 5%. Об этом стало известно из письма производителя, направленного торговым сетям, которое попало в распоряжение газеты «Ведомости».

В письме указано, что решение о повышении цен связано с ростом себестоимости продукции. Между тем, согласно информации от Минсельхоза России, которое продолжает мониторить ситуацию на рынке, динамика отпускных цен на пастеризованное молоко ниже уровня инфляции. На данный момент средняя цена производителей составляет 73,9 рубля за кило.

Правда, дорожает ведь не только молоко — но и кормовая база, энергоресурсы. Плюс растут заработные платы, что добавляет финансовую нагрузку производителям. Наконец, изменения курса валют влияют на стоимость импортируемого оборудования и запчастей. И это, конечно, тоже сказывается на себестоимости.

— Новости о массовом выявлении фальсификации и наличия пальмового масла в молочных продуктах на полках магазинов прямо указывает на проблемы в отрасли. При должном контроле со стороны государства эту проблему можно решить. Однако по мере усиления контроля за оборотом фальсификата рост цен на молочку продолжится, — объясняет MSK1.RU директор по снабжению производства компании Mr.Food Дмитрий Ширко.

— Потому что пальмовое масло дешевле натурального молока?

— Недобросовестные производители используют пальму вместо молока именно для снижения себестоимости. За прошлый год себестоимость молока выросла на 10–11 процентов. Очевидно, что честные производители транслируют удорожание на конечных потребителей. При этом с декабря по февраль фьючерс на пальмовое масло опустился на 10%. При сильном рубле мы увидим снижение стоимости этого жира в самые ближайшие месяцы.

— Значит ли это, что натуральная молочка будет дорожать, а фальсификат — дешеветь?

— Объем вывода пальмового масла из оборота в молочной индустрии будет равен росту производства молока в России. Выпадающий объем потребления пальмового масла из состава молочных продуктов нужно будет заменить на натуральные молочные жиры, получаемые из сырого молока. А его производство в России не растет теми темпами, чтобы справиться с пиками спроса. Но это не значит, что молоко с растительными «заменителями» подешевеет. Издержки у всех производителей растут, к тому же даже фальсификат имеет долю молочного жира в конечном продукте, — говорит Ширко.

Бывший замминистра сельского хозяйства профессор Леонид Холод в беседе с MSK1.RU отметил, что теперь производители молочной продукции могут выбрать один из нескольких маркетинговых трендов: например, уменьшение упаковки или перенос наценки между разными товарными категориями.

— Уменьшение пачек стало уже, в общем-то, вполне очевидно для всех. Когда в 200-граммовой пачке было, скажем, 185–195 граммов, можно было говорить о том, что они [производители] плюс ко всему вводят потребителей в заблуждение, ну, потому что пачка выглядит примерно так же, как раньше. Но потом пачки стали, скажем, по 100 граммов. Хотя, в общем, во всём мире масло и прочие относительно дорогие товары данной товарной группы фасуются в очень дробные упаковки для того, чтобы они были доступны для всех категорий потребителей. Ведь есть те, кто масло ест с утра до вечера, и те, кто масло себе может позволить раз в день или раз в неделю, — говорит профессор Холод.

— Уменьшение жирности — это тоже похожий тренд. Скажем, уже появилось сливочное масло 62,5%, которого еще год-полтора назад, кажется, даже в природе не существовало.

— Честно говоря, еще не видел такого. Но да, это ухищрение, по-моему, уже за рамками ГОСТа.

Распространенным, думаю, будет маневр за счет торговой наценки. Как, например, у хлебников: он позволяет держать более-менее низкие цены на самые общеупотребимые несколько сортов хлеба за счет того, что растут цены на сорта более редкие. Черный хлеб, самый простой дарницкий, продается по цене не сильно выросшей, но зато в магазине есть великое разнообразие черных хлебов — и витаминных, и зерновых, и с луком, и с чем угодно. Это любительский товар.

— А в категории молочных продуктов что будет дорожать, на какие товары производители перенесут бремя наценки?

— Ну, например, некоторые молочники с некоторыми ретейлерами еще осенью договорились о некотором ассортиментном сдвиге и торговых наценках, скажем, на сливочное масло. Цены не растут или растут умеренно за счет того, что возникшие удорожания перекладываются просто на другие товарные группы. Например, на какие-нибудь глазированные сырки.