Вашей пенсии хватит на 100 лет. Сколько мы оставляем в наследство государству

Социальный фонд России направляет на выплату пенсий 16–17 триллионов рублей в год Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»











Очередные телодвижения пенсионной системы России заставляют задуматься, каков в реальности размер наших отчислений «на старость». Наши коллеги из «Фонтанки» разбирались, как государство рассчитывает наши пенсии и сколько на них зарабатывает, и прикинули, сколько оно остается нам должно после нашей смерти. Забегая вперед, скажем: цифры шокируют.

Пенсионная реформа идет полным ходом, и одно из ее следствий, что в 2025 году никто из граждан России в плановом порядке не выйдет на пенсию. Только льготники. На этом фоне последний отчет Федерального казначейства о работе Социального фонда РФ продемонстрировал колоссальный рост его доходов.

Еще недавно его бюджет был глубоко дефицитным и почти на 40% финансировался из федеральной казны. Однако конец 2024 года показал: трудящиеся России своими пенсионными выплатами вот-вот полностью покроют затраты на содержание пенсионеров и даже выйдут в плюс. Вслед за этим встанет вопрос: а всё ли правильно делается в этой отрасли.

Сколько денег в Пенсионном фонде

Источник: «Фонтанка.ру»











Социальный фонд России направляет на выплату пенсий 16–17 триллионов рублей в год. Это крупнейшая статья расходов государства. Для сравнения: на все оборонные вопросы в непростом 2024 году было потрачено (оценочно, точных цифр нет) около 13 триллионов.

В актуальном бюджете фонда заложены доходы в 16,6 триллиона рублей, из которых 4 триллиона придет из федерального бюджета, остальное — собственные деньги, собранные за счет отчислений работодателей, ИП и самозанятых. Примечательно, что в прошлогоднем трехлетнем бюджете планировалось, что в 2025 году из федеральной казны на покрытие дефицита придется взять 5,3 триллиона. Выходит, что за год чиновники скорректировали свои ожидания на «лишние» 1,3 триллиона.

Согласно отчету Федерального казначейства в 2024 году всего из фонда жителям России было направлено 16,8 триллиона рублей (против запланированных бюджетом 16,1 триллиона). Сюда попали не только собственно пенсии, но и декретные, больничные, страховки за производственные травмы и ряд других выплат.

При этом доля собственных средств фонда, а не взятых из федеральной казны резко выросла за минувший год: с 75% в 2023 году сразу до 86% в 2024-м. Заявления профильных чиновников сводятся к тому, что в 2025 году этот показатель вырастет еще до 92%, а дальше зайдет разговор о полной самоокупаемости Социального фонда, чего не было до сих пор никогда. Всё это, разумеется, стало следствием роста зарплатного фонда российских предприятий и учреждений.

Расчет пенсии

Хронический и даже, можно сказать, заложенный на генетическом уровне дефицит пенсионного бюджета приводил к необходимости его дофинансирования из госказны. Одновременно это давало ответ на вопросы:

Почему размер полученной пенсии заметно меньше суммы пенсионных выплат? Почему разница между пенсиями много зарабатывающих работников и тех, кто получал мало, не пропорциональна разнице их отчислений в Пенсионный фонд? Почему разница пенсий между теми, кто вообще не работал, и теми, кто работал много всю жизнь, но за маленькую зарплату, почти не отличается? Ну и самое главное: почему пенсия такая маленькая?

Короткий ответ на все эти вопросы был следующим.

Пенсионеров больше, чем работающих. Отчислений с зарплат не хватает на пенсии всем, кому они положены в установленном государством размере. Поэтому чиновники вынуждены «размазывать» имеющиеся деньги пропорционально между всеми пенсионерами, выплачивая им не очень справедливые, но зато социально приемлемые пенсии. Но даже этого не хватает, поэтому приходится восполнять дефицит триллионными субсидиями из госбюджета.

Именно поэтому расчет пенсий лично для каждого гражданина сейчас проводится по очень сложной схеме. Понять ее с ходу и правильно рассчитать получится не у каждого. Особенно непросто будут обстоять дела с теми, кто много работал до 2015 года, с женщинами при расчете декретного отпуска и с льготными категориями работников. В принципе, формула выглядит так:

Источник: «Фонтанка.ру»











Но понимание значения каждого из элементов формулы лишь приближает к правильному расчету окончательного размера пенсии. Нюансов там очень много.

С одной стороны, эта формула соблюдает некий принцип справедливости, согласно которому чем больше человек платит в Социальный фонд, тем больше у него пенсия. Однако эта справедливость действует до тех пор, пока в силу не вступают ограничения, устанавливаемые государством: за календарный год заработать больше, чем 10 пенсионных баллов, невозможно.

На практике в этом году это означает лимит в 229 тысяч рублей, после которых размер зарплаты уже не имеет значения, все получают одинаковые 10 баллов. И получается, что чем больше человек получал, тем меньше у него будет отношение зарплаты к пенсии.

Какой будет пенсия

Так, если мужчина всю свою жизнь зарабатывал лишь среднероссийскую зарплату (сейчас — около 86 тысяч рублей) и платил примерно по 18 900 рублей в месяц в Социальный фонд, его пенсия при уходе на заслуженный отдых в 65 лет будет примерно 38,5 тысяч рублей, то есть 45% от зарплаты. А если он доработает на той же работе за ту же зарплату до 75 лет, пенсия его будет практически равна зарплате.

Если же у работника зарплата в течение жизни планомерно росла и к выходу на пенсию он зарабатывал уже 290 тысяч (60 тысяч рублей отчислений в месяц), он сможет рассчитывать уже на 58 тысяч пенсии, что составит всего 20% от зарплаты. Притом что, напомним, работодатель платил за него 22% от зарплаты всю жизнь.

Совсем плохо всё с теми, кто получает по-настоящему много, например 1 миллион рублей в месяц к 65 годам, что означает примерно 167 тысяч рублей отчислений в Социальный фонд ежемесячно. Его пенсия будет базово равна 64,5 тысяч в месяц, и это всего-навсего 6,4% от зарплаты.

Размер пенсии очень заметно повышается, если работник продолжает работать позже 65 лет. Так, за пять лишних лет работы размер пенсии увеличивается почти в 1,5 раза, а за лишние 10 лет — более чем вдвое.

Размер пенсии

Источник: «Фонтанка.ру»











Для иллюстрации этих пропорций возьмем трех работников с совершенно разными трудовыми путями. Всем им в 2025 году исполняется 21 год. Первый устраивается на неплохо для его возраста оплачиваемую работу, например курьером, и сразу же начинает получать среднюю по стране зарплату — 86 тысяч рублей. Его вообще всё устраивает, на жизнь хватает, расти и развиваться смысла нет. На этой должности он работает всю жизнь до 65 лет и получает ровно ту же самую зарплату.

Разумеется, в реальности зарплата будет расти пропорционально инфляции, а стоимость пенсионных баллов будет ежегодно увеличиваться. Но для простоты сравнения мы возьмем понятные цифры 2025 года, когда средняя зарплата именно такая, а один пенсионный балл равен 142,76 рубля. Какой именно будет зарплата в далеком 2069 году, когда этот человек выйдет в свои 65 лет на пенсию, для данной задачи неважно. Он будет говорить, мол, моя нынешняя зарплата в, допустим, 1 триллион рублей — это как 86 тысяч в 2025 году. А моя пенсия в, допустим, 500 миллиардов — это как 38 500 в 2025 году. Купить на них он сможет ровно то же самое и столько же, сколько и сейчас.

Второй работник оканчивает хороший технический вуз и устраивается на скромную должность младшего инженера на крупный завод с зарплатой в 50 тысяч рублей. Он ведь только в самом начале своего пути. Долгие годы он работает в одном и том же кабинете, постепенно становясь просто инженером, старшим инженером, потом заместителем начальника отдела и заканчивает свою карьеру в 65 лет в должности начальника своего родного отдела. Каждые пять лет его зарплата вырастает на 30 тысяч рублей и к моменту наступления пенсионного возраста составляет очень приличные 290 тысяч (на сегодняшние деньги).

Третий работник — не просто работник, а очень амбициозный молодой человек, который умеет не только хорошо делать свою работу инженера, но и выдвигать новые идеи, способен брать на себя инициативу и ответственность. А главное, он убеждает работодателя прописать в своем трудовом договоре к своим тем же 50 тысячам ежегодное увеличение зарплаты на 5% независимо от размера инфляции. Первое повышение он, как и второй его товарищ, получает спустя пять лет, что увеличивает его зарплату еще на 30 тысяч. Но становится, допустим, не старшим инженером, а сотрудником отдела перспективного развития. Наводит контакты с партнерами, продвигает продукцию своего завода на экспортные рынки, добивается запуска новых продуктов и расширения производства.

С таким подходом он уже в 34 года становится замначальника отдела, в 44 — его начальником, в 54 — коммерческим директором, а в 64 — гендиректором всего завода. Его зарплата растет сильно быстрее инфляции, и к пенсионному возрасту она достигает 1 миллиона рублей в месяц (на сегодняшние деньги).

На графике выше можно примерно понять, какая этих троих работников ждет пенсия — с обязательной поправкой: в ценах 2025 года. И хорошо заметно, как сильно она будет вырастать, если они будут работать не до 65 лет, а больше.

Отчисления в Пенсионный фонд

Однако логичен вопрос: насколько справедлива эта пенсия. Вернее, даже так: соответствует ли эта пенсия тем деньгам, которые все мы платим в Социальный фонд. Чтобы ответить на этот вопрос, надо найти две основные цифры.

22% — размер отчислений работодателя в Социальный фонд. По достижении дохода в 2 759 000 рублей (эта величина актуальна для 2025 года, каждый год она заново устанавливается государством) размер отчислений снижается до 15,1% .

Вторая цифра — это доходность инвестирования средств пенсионных накоплений. Дело в том, что современная пенсионная система России построена таким образом, что отчисления работодателей идут не в сам фонд и не абстрактному «государству», а в совершенно конкретные коммерческие управляющие компании. Их список очень узок — 12 штук. Самая крупная та, что назначается Пенсионным фондом по умолчанию и где хранятся деньги всех работников, которые не писали никаких заявлений о переводе своих сбережений в другие управляющие компании — УК ВЭБ. Активы остальных по сравнению с ней ничтожны.

Источник: «Фонтанка.ру»











Разумеется, деньги в УК просто так на счету не лежат, они инвестируются, причем с прибылью. Диапазон средней доходности у разных УК — 6,62–9,81% годовых. У ВЭБ в самом крупном портфеле «Расширенный» — 7,39%. Это в среднем. За прошлый год — 8,2%. Небольшим УК в 2024 году удалось заработать до 13,34%.

По условиям договора с Социальным фондом УК имеют право компенсировать расходы на инвестирование средств (у ВЭБ — до 1,1% от размера денег в управлении) и получать премию за полученный доход (у ВЭБ — до 10% от прибыли, но с оговорками). Например, государственная УК ВЭБ заработала в прошлом году для будущих пенсионеров 181 миллиард рублей, из которых 1,5 миллиарда рублей забрала себе как компенсацию за расходы и вознаграждение.

Суммируя все эти знания, можно принять среднюю доходность от отчисляемых работодателями денег примерно за 7% годовых. Именно столько следует учесть при расчете конечной суммы накоплений каждого конкретного работника.

Даже самый безынициативный и неамбициозный работник перечисляет к 65 годам в Соцфонд 10,2 миллиона рублей. А уж директор завода к началу пенсионного возраста — почти 38 миллионов. А если задержится на работе до 75 лет, то и все 57,8 миллиона рублей.

Источник: «Фонтанка.ру»











А дальше начинается магия цифр — сложные проценты. Поскольку спустя год полученные проценты не забираются пенсионером, они добавляются к его накоплениям и на следующий год тоже приносят прибыль. В какой-то момент этих процентов накапливается столько, что они ежегодно увеличивают размер накоплений даже больше, чем туда перечисляется за год.

Можно проверить на калькуляторе, но накопленная к 65 годам сумма за счет процентов у первого работника вырастает в 6,5 раза, у второго — в 4 раза, а у третьего — в 3,5. Доработай они до 75 лет, то есть покопи еще десяток лет проценты, и увеличение получается, соответственно, 10-кратное, 6,5-кратное и 5-кратное. Суммы выходят просто космические.

Источник: «Фонтанка.ру»











Ну дальше самое простое действие — понять, на сколько лет этих накопленных денег хватит, чтобы получать положенную государством пенсию. Кстати, стоит учесть, что при достижении 80 лет пенсия еще чуть-чуть увеличивается за счет удвоения неизменной части пенсии — в этом году она составляет 8729 рублей.

Источник: «Фонтанка.ру»











Наследство после смерти

Ну и самое неприятное. Как видно из расчетов, хорошо поработавшие в жизни пенсионеры умирают задолго до того, как исчерпают свой счет в пенсионной управляющей компании. Снять оставшиеся деньги невозможно.

Тем не менее нетрудно посчитать, сколько государство оставляет себе после смерти пенсионера. Для этого можно взять дату смерти человека и посмотреть, сколько оставалось на его счету к этому моменту.

Заглядывая в будущее, можно взять на выбор любое из чисел. Например, средняя ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году в России составила 73,4 года, хотя в больших городах, например в Петербурге, — 81 год. Но есть нюанс: у мужчин она до обидного мала — 68,5 года.

При этом согласно данным Росстата в стране ежегодно умирают около 410 тысяч человек трудоспособного возраста, то есть начавших отчислять деньги себе на пенсию, но так ее и не получившие. А за пару лет до пенсии, в промежутке 60–64 лет, умирает 2,8% мужчин.

Есть и другой показатель: ежегодно правительство путем крайне сложных расчетов определяет средний возраст дожития после выхода на пенсию. В среднем он сейчас составляет 264 месяца. Для мужчин этот показатель составляет всего 227 месяцев.

То есть, если уж мужчина дожил до 65 лет и начал получать пенсию, чиновники ожидают, что он проживет в среднем до 84 лет. Если так, то средний размер «наследства» Соцфонду будет примерно такой.

Источник: «Фонтанка.ру»











Хотя, в принципе, существуют вполне рабочие и довольно широко применяющиеся на практике процедуры получения супругой пенсионера пенсии по потере кормильца. Их выплачивает тот же самый Социальный фонд, значит, теоретически можно предположить, что в том числе и за счет накоплений усопшего.