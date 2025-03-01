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Экономика Сколько-сколько? В России продлили программу маткапитала: что изменится

Сколько-сколько? В России продлили программу маткапитала: что изменится

Через три года за рождение ребенка заплатят уже почти миллион рублей

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9 комментариев
В 2025 году материнский капитал проиндексируют на 7,3% | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUВ 2025 году материнский капитал проиндексируют на 7,3% | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

В 2025 году материнский капитал проиндексируют на 7,3%

Источник:

Материнский капитал будут выдавать в России до 2030 года. 28 февраля соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Сначала предложение Минтруда о продлении программы поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, а теперь и депутаты Госдумы, рассматривая законопроект в первом чтении. Сейчас рассчитывать на выплаты от государства могут только те, кто родит ребенка до конца 2026 года.

Материнский (семейный) капитал на ребенка — это дополнительная мера государственной поддержки семей, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлен ребенок. Если первенец родился до 2020 года, то федеральный материнский капитал по закону не предусмотрен, семья сможет его получить только при рождении второго ребенка.

Сколько денег можно получить

После рождения ребенка или его усыновления государство предоставляет материнский капитал. В 2024 году сумма выплаты за первенца составляет 630 381 рубль. За рождение второго можно получить уже 833 тысячи рублей, но только если ранее маткапитал не выдавали. Если же выплата за первого ребенка была, семья получит разницу между этими суммами, в 2024 году это 202,6 тысячи рублей.

В ближайшие годы сумма маткапитала будет расти. В 2025 году за первого ребенка планируется выплачивать 676,4 тысячи рублей. В 2026 году сумма увеличится до 706,8 тысячи рублей, а в 2027 году — до 735,1 тысячи рублей.

Материнский капитал будет расти каждый год | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталыМатеринский капитал будет расти каждый год | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Материнский капитал будет расти каждый год

Источник:

Также увеличится размер материнского капитала за второго ребенка: в 2025 году — 893,8 тысячи рублей, в 2026 году — 934,1 тысячи рублей, а в 2027 году — 971,4 тысячи рублей.

Кому положен материнский капитал

Материнский капитал предоставляют только тем родителям, которые имеют гражданство Российской Федерации на момент рождения или усыновления ребенка. Сам ребенок тоже должен получить гражданство и именно по факту рождения в стране.

Жители новых регионов России также имеют право на получение материнского капитала, независимо от того, когда и на каком основании они приобрели гражданство.

На что можно потратить средства маткапитала

Потратить эти деньги на что угодно не получится. По закону их разрешено направить на:

  • улучшение жилищных условий;

  • образование детей;

  • формирование накопительной пенсии мамы;

  • социальную адаптацию детей с инвалидностью;

  • ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет.

С недавних пор остатки маткапитала можно получить на руки. Правда, только если на счете осталась совсем небольшая сумма — до 10 тысяч рублей.

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Комментарии
9
Гость
16 декабря 2024, 16:56
Главное, создать видимость, отвлечь...
Гость
16 декабря 2024, 16:52
представил что здесь ждёт детей по плану Таврического и волосы поднялись дыбом
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