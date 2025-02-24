«Дивный, дивный мир». Как регионы России взвыли от гигантских счетов за электричество и их услышали — что дальше

«Дивный мир». Иркутская область оказалась не единственным регионом, где люди взвыли от роста платежей за свет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В феврале жители частных домов Иркутской области начали получать счета за электричество, в которых расчет проводится уже по новым нормативам энергопотребления. У многих платеж вырос в два раза. Но оказалось, что Приангарье со своими проблемами не уникально — гигантские счета шокировали жителей других регионов даже с высоким уровнем газификации. Поэтому всю последнюю неделю депутаты Госдумы активно обсуждали спорное постановление Правительства России, которым были введены единые диапазоны. И о чудо! Это многоголосие услышали. Возможно, кое-кто сейчас качает головой и думает: «А мы же вам говорили». В проблеме разбирались наши иркутские коллеги из IRCITY.RU, обращаясь к экспертам и депутатам Госдумы.

Всех под одну гребенку

То самое постановление Правительства России, из-за которого этот сыр-бор, вышло 1 ноября 2024 года. По нему во всех регионах, где есть дифтарифы, ввели единые нормативы энергопотребления:

первый («льготный») — до 3900 кВт·час в месяц;

второй — от 3901 до 6000 кВт·час в месяц;

третий — всё, что выше 6001 кВт·час.

В Иркутской области, где на тот момент первый норматив ограничивался 25 тысячами кВт·ч, эксперты контрольно-счетной палаты подсчитали, что платежи могут вырасти в два-три раза. На это же указали и обычные жители частных домов, которые создали петицию в интернете и потребовали отмены несправедливых дифтарифов.

Проблему усугубило то, что в действительности никто в регионе — ни власти, ни энергосбытовые компании — точно не знает количество домов на электроотоплении. Хотя, конечно же, уточняли, что под действие новых нормативов может попасть более 220 тысяч человек.

Тем не менее в правительстве Иркутской области заявили, что новые нормативы не учитывают специфику регионов, которые нельзя равнять под одну гребенку.

Приангарье вместе с властями Хакасии обратилось в Минэнерго и ФАС, и в итоге Правительство России ввело повышающий коэффициент 1,8, который могут применять для расчета потребления жилых домов с электроотопительными установками , но только в тех регионах, где уровень газификации менее 5%. В Иркутской области, напомним, его оценивали в 2%. Дополнительно губернатор Игорь Кобзев решил приравнять городских жителей частных домов к сельским.

К слову, коэффициент 1,8 применяется не только в Иркутской области, но и в Забайкальском крае, Бурятии, Республике Тыва и Хакасии, Мурманской, Амурской, Магаданской областях и Еврейской автономной области.

Чтобы получить эти своеобразные «льготы», от людей потребовали доказать электрообогрев. Для этого нужно предоставить пакет документов — выписку из ЕГРН и техпаспорт с указанием источника отопления. Документы люди начали подавать в декабре, чтобы за январь увидеть сниженные цифры, но не у всех это получилось, так как специалисты энергосбытовой компании не успели обработать все полученные сведения. Поэтому многим выставили счета за январь без учета повышающего коэффициента, и платежи выросли в два раза. К слову, «Иркутскэнергосбыт» пообещал сделать перерасчет всем, кто подал документы.

Этот единый подход устроил не всех. Потому что под действие «льготы» не попали, во-первых, садоводства, а во-вторых, проблемные территории, где люди просто в силу обстоятельств не могут зарегистрировать право собственности, хотя многие годы исправно платят за свет. Сейчас в правительстве региона пытаются найти решение этих проблем, а заодно придумать упрощенный порядок регистрации домов.

Плюс, конечно, до мая региональные власти собирают сведения о том, сколько зарегистрированных домовладений отапливаются электричеством и сколько из них выходит за пределы первого диапазона (как с учетом повышающего коэффициента, так и без него).

Пострадала не только Иркутская область

В феврале платежки за свет по новым нормативам начали получать не только жители Иркутской области. Череда жалоб потянулась и из других регионов, которые, как оказалось, тоже пострадали от пониженных диапазонов.

Например, в Краснодарском крае рост платежей в 2,5 раза отметили жители Сочи. Хотя в регионе уровень газификации полгода назад оценили в 88% (в Иркутской области о таком могут лишь мечтать).

В «ТНС энерго Кубань» нашим коллегам из 93.RU объяснили, что большинство жителей Кубани и Адыгеи расходуют электроэнергию в пределах первого диапазона (до 1100 кВт·ч в месяц). Чтобы правильно определить свой диапазон потребления и оплатить электроэнергию по оптимальному тарифу, владельцам квартир и домов необходимо своевременно передавать показания счетчиков — до 25 числа каждого месяца. Для сохранения тарифа первого диапазона важно также использовать энергоэффективные приборы и бережно расходовать ресурсы, подчеркнули в компании.

Пострадал и Ханты-Мансийский автономный округ (с газом и здесь всё в порядке — 85%). Жители СОТ «Летние Юрты» на территории Сургута рассказали журналистам из 86.RU, что возможности подключить газ у них нет, поэтому дома приходится отапливать электрическими обогревателями. После введения дифференцированных тарифов платежи за электроэнергию подскочили в два раза, а то и больше, и оплачивать их стало очень трудно.

Люди написали петицию губернатору ХМАО Руслану Кухаруку и записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проверить обоснованность повышения платы за электричество. А Кухарук поручил профильным заместителям отправить предложения в Минэнерго и ФАС о пересмотре начисления платы за энергоресурсы для северных регионов с учетом длительности отопительного сезона.

Зацепило и Ямало-Ненецкий автономный округ (к 2020-му был газифицирован на 48,4%). «Северяне получили счета за электроэнергию за январь, в несколько раз превышающие суммы за декабрь прошлого года. С этим столкнулись жители частных домов негазифицированных поселков», — писал депутат Госдумы от этого региона Дмитрий Погорелый у себя в Telegram.

У жителей Приморского края платежи выросли в два, а то и в три раза, сообщает VLADIVOSTOK1.RU. При этом в некоторых населенных пунктах есть не только частные, но еще и многоквартирные дома, которые отапливаются электричеством. Приморцы тоже написали петицию президенту. Зато краевые власти и ДЭК поспешили заверить, что ситуация не массовая — в льготный порог не вписываются менее 1% потребителей. Интересно, что с данными по газификации происходит какая-то мистика: региональные власти рапортуют о 23% и более, а в программе «Газпрома» показатель мечтали довести до 3,9% к 2025 году.

В telegram-канале «Кровавая барыня» указывались еще некоторые регионы, но там, судя по всему, просто что-то пошло не так. Например, в Липецкой области, где платежками возмутился губернатор Игорь Артамонов, оказалось, что региональное министерство энергетики «допустило ошибку», когда установило границы первого диапазона в 2000 кВт·ч, а не в 3900 кВт·ч. Артамонов уже поручил увеличить диапазоны и сделать перерасчет с 1 января. В Удмуртии тоже заметили огромные счета, но там власти слишком скромно сообщили об изменении нормативов, поэтому получили волну возмущения. Для жителей с электрокотлами действуют свои нормативы, для этого нужно подать подтверждающие документы — те же, что и в Иркутской области (выписку из ЕГРН и техпаспорт).

«Оказывается, можно услышать»

В середине февраля (когда, видимо, уровень напряжения в регионах стал невыносимым) ситуацию с дифтарифами начали обсуждать в Госдуме РФ. В комитете по энергетике провели совещание с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой.

Как сообщили в ФАС, первые данные после введения дифтарифов показывают «определенный положительный эффект с точки зрения достижения заложенных при принятии решения целей сокращения небытового потребления, прежде всего, серого майнинга, и снижения перекрестного потребления». Формулировка сложная, согласны, но в ней заложено то, чем как раз и оправдывали введение дифтарифов — снижение перекрестного субсидирования (напомним, что антимонопольщики как раз отменили старые тарифы в Иркутской области из-за того, что регион в полтора раза превысил предельный объем «перекрестки») и борьба с серым майнингом (правда, как недавно отмечали источники РБК, в январе количество нелегальных криптодобытчиков, наоборот, только выросло).

Кроме того, выяснилось, что в первый диапазон укладывается «до 90% объемов потребления электроэнергии населением», остальные 10% равномерно распределяются по оставшимся двум диапазонам. Несмотря на эти мизерные 10%, в комитете по энергетике посчитали, что «механизм диапазонов требует донастройки», чтобы сделать его эффективным в борьбе с серым майнингом, но при этом не бьющим по людям, которые отапливают дома электричеством.

Одной из таких мер «донастройки» должно было стать постановление о повышающем коэффициенте, который могут вводить в регионах с уровнем газификации менее 5%. Но именно уровень газификации, подчеркнули депутаты, оказался «слабым звеном», так как даже в регионах с высоким показателем есть населенные пункты и СНТ, где газа вообще нет, и люди зачастую выбирают электроотопление из-за его технологической доступности и экологической эффективности.

20 февраля первый зампред комитета по энергетике ГД Павел Завальный показал проект постановления Правительства России, которое, во-первых, дает возможность применять повышающий коэффициент не только для жилых, но и для садовых домов , а, во-вторых, распространяет это вообще на все регионы без учета уровня газификации . При этом уточняется, что по-прежнему нужно доказать право собственности и электрообогрев. Коэффициенты будут действовать только в отопительный период. Это расчудесное постановление, как уточнил парламентарий, будет подписано уже в ближайшее время.

Довольно жестко по теме дифтарифов прошелся депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский. Он заявил, что нормативы энергопотребления основывались на недостоверных данных.

— Надо ли говорить, что такие решения, которые радикально меняют объем ежемесячных платежей из семейного бюджета, не должны приниматься императивно, без обсуждения и в короткий срок, а что самое главное, под «маскирующим» названием про установление лимитов при майнинге — где майнинг, а где 99% домовладельцев в России? — сыронизировал парламентарий.

Более того, он заметил, что, когда Иркутская область пыталась решить вопрос с тарифами, «ряд представителей федеральной власти говорили, что это частная проблема региона, мол, сами субсидируйте, коль такие добрые». Регион, конечно, добился повышающего коэффициента, но, как показало время, ситуация шагнула далеко за пределы одного региона.

Приходит февраль, по всей стране люди получают платежки с резким ростом платы за электроэнергию. В процесс публично включаются Госдума и Вячеслав Викторович Володин, и тут в один момент выясняется: что это не только проблема Иркутской области; что, оказывается, можно услышать людей, если их голос раздается не только из Сибири; что решение, которого добилась Иркутская область, можно распространить на всю страну, без учета уровня газификации регионов; что, оказывается, можно включить в постановление правительства дома, расположенные в СНТ, а не издеваться над людьми, живущими там. Дивный, дивный мир. Александр Якубовский депутат Госдумы от Иркутской области

Норматив всё равно снизят

Генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский подчеркнул, что нормативы электропотребления вводились, с одной стороны, для борьбы с нелегальным майнингом, который значительно нагружает электросети (особенно в регионах с низкими тарифами, как Иркутская область), а с другой, для сокращения перекрестного субсидирования. Но эксперт подтверждает, что установленные нормативы не учитывают региональные особенности.

— Формально нормативы рассчитывались на основе среднестатистического потребления, но в жизни средняя температура не всегда отражает реальность. В среднем по стране домохозяйство потребляет от 150 до 300 кВт·ч в месяц, но в регионах с электрическим отоплением эти цифры доходят до 700–1000 кВт·ч. Это значит, что большое количество людей просто не укладывается в новые нормы, — заметил Равинский.

По его мнению, сильнее всего от снижения нормативов страдают регионы с холодным климатом и низким уровнем газификации.

Иркутская область — один из наиболее уязвимых регионов: здесь фиксируется высокий рост электропотребления, связанный как с бытовыми нуждами, так и с нелегальным майнингом. Алексей Равинский генеральный директор Zapusk Group

Под ударом, по его словам, также находятся северные регионы, где жители частных домов часто используют электрокотлы для отопления.

Еще одна проблема — южные территории, где проблемы могут возникнуть не в отопительный период, а летом. Равинский указывает, что в Краснодарском крае, Крыму или Ставрополье из-за жары люди активно используют кондиционеры, и теперь их расход выходит за рамки нового норматива. В результате счета за электроэнергию в жаркие месяцы станут в два раза больше, чем раньше.

— Шансы на пересмотр нормативов в 2025 году высоки, но это возможно, если регионы представят реальные данные о потреблении и докажут, что для них существующие лимиты не работают. Ключевое решение — либо повысить нормативы для регионов с холодным климатом, либо внедрить гибкие нормативы в зависимости от сезона и инфраструктуры конкретного субъекта РФ, — заметил Равинский.

По его мнению, регионам стоит активно работать с данными, собирать жалобы населения, делать расчеты и выходить на федеральный уровень с предложениями.

Научный сотрудник Института систем электроэнергетики имени Мелентьева Михаил Васильев предлагает смотреть на ситуацию в целом во всей стране, в первую очередь — на общие тенденции, где на фоне военной мобилизации экономики фиксируются высокая инфляция и подорожание кредитов.

— За счет этого ограниченные ресурсы перераспределяются из одних сфер в другие и везде, куда их специально не закачивают усилиями государства, их становится немного меньше. Там, где раньше были «жирок» и возможности для маневрирования, проблемы обостряются. Эта закономерность общая для всей страны. Добавим сюда обстановку на рынке криптовалют, где курс за полгода вырос почти в два раза. Это тоже привлекает немалые ресурсы, — подчеркнул Васильев.

Он заметил, что на этом фоне есть отдельные ситуации в отдельных регионах: везде, где в предыдущие годы было вложено недостаточно средств или где есть диспропорции регулирования, такие чувствительные точки, как например электроотопление в частных домах, «сейчас трещат по швам».

— Общая тенденция для всех регионов будет такая, что энергетики будут, с одной стороны, повышать тарифы и стараться мобилизовать больше денег, а, с другой, их всё равно не будет хватать для поддержания предыдущих темпов развития и модернизации. А детали этой истории для каждого региона будут разные, — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что ответа на вопрос о справедливости введенных нормативов электропотребления не существует.

Если у населения есть деньги и выбор, чем отапливать дом, то и дорогая электроэнергия будет нормально принята обществом. Важно, не сколько электроэнергия стоит и какие нормативы, а сколько денег останется у человека после оплаты всех важных для него услуг, в том числе освещения, отопления и так далее. Михаил Васильев научный сотрудник Института систем электроэнергетики имени Мелентьева

По его мнению, если бы в России электроэнергия на протяжении многих лет дорожала на 5% в год, а доходы населения росли бы хотя бы на 8%, то «никаких народных возмущений не было бы, и постепенно можно было бы вообще отменить нормативы».

На перспективы пересмотра диапазонов Васильев смотрит определенно: он (пересмотр) «уже состоялся», и, скорее всего, нормативы повышать дальше не будут. В перспективе года-двух эксперт ожидает снижение первой ступени , но это будет зависеть от политического накала в обществе.