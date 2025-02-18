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Экономика Семьям с детьми хотят дать льготы при уплате налогов — как получится сэкономить

Семьям с детьми хотят дать льготы при уплате налогов — как получится сэкономить

Предложение уже направили в Министерство финансов РФ

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Семейное налогообложение поможет решить финансовые трудности, которые часто мешают расширению семьи | Источник: Дарья Пона / 74.RUСемейное налогообложение поможет решить финансовые трудности, которые часто мешают расширению семьи | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Семейное налогообложение поможет решить финансовые трудности, которые часто мешают расширению семьи

Источник:

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Министерству финансов РФ ввести льготы при уплате НДФЛ для семей с детьми, а также проиндексировать пороги шкалы НДФЛ. В случае с льготами налог на доходы семьи будет распределяться на всех ее членов, включая несовершеннолетних детей.

Например, если у работающих супругов двое несовершеннолетних детей, то общий доход семьи поделят на четыре человека. Замдиректора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин отметил, что благодаря этому количество многодетных семей в России увеличится. Налоговая нагрузка будет снижаться с ростом иждивенцев в семье. Кроме того, семейное налогообложение поможет решить финансовые трудности, которые часто мешают расширению семьи, а также создаст благоприятные условия для многодетных и снизит социальное напряжение в будущем.

Законодательство предусматривает сохранение ставки налога на доходы физических лиц в размере 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей. Однако при превышении этого порога ставка налога увеличивается до 22%. Исходя из этого в РСПП предложили идею, согласно которой налог по более высокой ставке будет взиматься не со всей суммы дохода, а только с той ее части, которая превышает установленный лимит.

Уже сейчас семьи могут сэкономить на уплате налогов. За 2025 год семьям с детьми будет положена семейная выплата. Она суммируется по итогам работы за год и по итогам уплаченных налогов на доходы физических лиц. Родители смогут получить обратно 7% от выплаченных налогов уже в 2026 году.

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