Семьям с детьми хотят дать льготы при уплате налогов — как получится сэкономить

Семейное налогообложение поможет решить финансовые трудности, которые часто мешают расширению семьи Источник: Дарья Пона / 74.RU











Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Министерству финансов РФ ввести льготы при уплате НДФЛ для семей с детьми, а также проиндексировать пороги шкалы НДФЛ. В случае с льготами налог на доходы семьи будет распределяться на всех ее членов, включая несовершеннолетних детей.

Например, если у работающих супругов двое несовершеннолетних детей, то общий доход семьи поделят на четыре человека. Замдиректора направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин отметил, что благодаря этому количество многодетных семей в России увеличится. Налоговая нагрузка будет снижаться с ростом иждивенцев в семье. Кроме того, семейное налогообложение поможет решить финансовые трудности, которые часто мешают расширению семьи, а также создаст благоприятные условия для многодетных и снизит социальное напряжение в будущем.

Законодательство предусматривает сохранение ставки налога на доходы физических лиц в размере 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей. Однако при превышении этого порога ставка налога увеличивается до 22%. Исходя из этого в РСПП предложили идею, согласно которой налог по более высокой ставке будет взиматься не со всей суммы дохода, а только с той ее части, которая превышает установленный лимит.