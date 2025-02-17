ЦБ меняет правила: кому грозит блокировка счетов в банках

ЦБ добавил новый признак, по которому банки смогут останавливать операции клиентов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Центробанк планирует усилить меры по предотвращению финансирования терроризма. Теперь банки будут получать конфиденциальную информацию о подозрительных клиентах. Особое внимание регулятор обратит на бюджетные расходы и операции с цифровым рублем.

Банк России обновил редакцию положения 375-П — документа, на его основе банки могут отказывать клиентам в проведении операций или даже расторгать договоры. В этом документе рассматриваются ключевые методы мониторинга подозрительных операций, которые связаны с получением наличных денег или отмыванием денег, а также признаки таких транзакций.

Под пристальным контролем окажутся бюджетные расходы и операции с цифровым рублем. Банки, которые присоединятся к платформе цифрового рубля, должны будут:

выявлять операции с цифровыми рублями, которые могут проводиться в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

для выявления сомнительных операций с цифровыми рублями необходимо разработать специальную программу, в которую также должен быть включен перечень признаков сомнительных операций, установленных данным положением;

отказывать в проведении операций с цифровым рублем или в открытии цифрового кошелька при наличии подозрений в соответствии с 115-ФЗ.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Все формы денег равны между собой и будут подлежать обмену в соотношении один к одному. Выпуском цифровых рублей и их хранением на цифровой платформе будет заниматься Банк России, коммерческим банкам отведена роль посредников между клиентами и ЦБ при проведении операций с новой формой денег.

Какие правила блокировки действуют сейчас:

клиент — физическое лицо осуществляет большое количество переводов — более 30 в день;

переводы осуществляются на большое количество счетов физических лиц: более десяти в день и более 50 в месяц;

зафиксированы операции по зачислению средств между физическими лицами на крупную сумму — от 100 тысяч рублей в сутки и от 1 млн рублей в месяц;

слишком быстрый перевод только что зачисленных на счет средств;

деньги на счету клиента не задерживаются (средний остаток денежных средств в течение недели не превышает 10% от среднедневного объема операций);

клиент не использует карту для операций в пользу юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность (коммунальные услуги, услуги связи и т. д.);

устройство, с которого осуществляются переводы, используют разные лица для удаленного доступа к банковским услугам.

Кроме того, ЦБ добавил новый признак, по которому банки смогут останавливать операции клиентов. Это позволит бороться с финансированием терроризма. Речь идёт о транзакциях физических лиц, их выявляют по особым признакам, которые передаёт в банки Росфинмониторинг.

— Такими индикаторами могут быть: частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации, использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF, резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента, — объяснил РБК генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров.