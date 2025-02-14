Судебные приставы изъяли у коррупционеров торговые центры, гостиницы и даже предприятия. Среди них имущество «Рольфа» и «Макфы»

Всего за последние четыре года у коррупционеров забрали более 1 трлн ценных бумаг и более 13 тыс. объектов недвижимого имущества Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В 2024 году Федеральная служба судебных приставов тысячами изымала объекты недвижимости у коррупционеров и экстремистов. Об этом сообщили нашим коллегам из 45.RU в самом ведомстве: обращать имущество в доход государства им позволяет закон. По нему были изъяты активы крабового короля Олега Кана (358,7 млрд рублей обращены в доход государства — это доли в уставных капиталах 18 юридических лиц), его партнера Дмитрия Дремлюги, автодилера «Рольф», акционерного общества «Макфа», осуществляющего производство макаронных изделий, перешли государству алкогольные холдинги Евгения Черняка и Юрия Шефлера, экс-сенатора Арашукова.

Кроме того, в доход государства перешли активы Хотина и аффилированных с ним лиц.

— Это более тысячи объектов недвижимости, из которых порядка 200 — крупные торговые бизнес-центры, медицинские учреждения, гостиницы , в том числе историческое здание гостиницы «Москва», расположенное на Красной площади, облигации федерального займа (номинальной стоимостью 37 млрд рублей), — сообщил 45.RU директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

У экс-сенатора Арашукова судебные приставы изъяли 24 объекта недвижимости, включая квартиры, дома и земельные участки, а также 15 машин. По исполнительным производствам по иску Генпрокуратуры России к Игорю Коломойскому* и другим государству отошло 503 объекта недвижимого имущества, а также доли в уставных капиталах ряда юридических лиц.

В отношении должников, входящих в группу компаний «Макфа», государству перешли обыкновенные именные бездокументарные акции 7 юридических лиц, а также доли в уставных капиталах 13 юрлиц.

— Кроме того, в доход РФ передано более 4 млрд ценных бумаг, 526 объектов недвижимого имущества, 107 транспортных средств, а также 67 объектов иного имущества , — перечислил Дмитрий Аристов.

Имущество в доход государства изымали в Москве, Московской области, Краснодарском крае, в Республике Адыгея, Республике Марий Эл, Вологодской области, Приморском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Оренбургской области, Республике Дагестан.

Главный судебный пристав России отмечает, что они работают вместе с Генеральной прокуратурой. Только за последние четыре года у коррупционеров забрали более 1 трлн ценных бумаг, более 13 тыс. объектов недвижимости, а также около 8 тыс. объектов движимого имущества , в том числе транспортные средства, предметы роскоши и иное имущество.