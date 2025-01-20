Made in Russia: зачем китайцы подделывают российские товары и чем мы можем их удивить

Современный Китай поражает воображение Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











В Шанхае наказали 47 магазинов, торгующих российскими товарами. Ну, точнее, товарами, которые продавали под видом российских. Оказалось, что у торговых точек не было необходимых лицензий и регистрационных документов.

В последние месяцы в различных городах Китая наблюдается рост числа торговых точек, объявляющих себя «магазинами русских товаров». Однако многие из них не имеют официальной поддержки российских производителей. Практикуют и такую схему: часть магазинов отправляет китайские товары в Россию с целью последующего их реимпорта под видом российских.

Некоторые торговые точки использовали различные маркетинговые приемы, включая название «национальные павильоны», чтобы создать иллюзию официальной поддержки России. А в некоторых магазинах часто продавались импортные и китайские продукты, на которые просто наклеивали русскоязычные этикетки.

Неужели кириллица на упаковке стала волшебным манком для китайцев? И чем вообще Россия торгует с Китаем кроме сырья? Эти вопросы MSK1.RU задал директору Института стран Азии и Африки МГУ, руководителю Школы востоковедения ВШЭ Алексею Маслову.

— Если говорить о продовольственных товарах, то есть две категории. Первая — это продукты АПК, которые потом уже расфасовываются в более мелкие упаковки, например растительное масло. И уже в Китае это продается под китайскими брендами.

Китайцы любят российские продукты Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











С одной стороны, конечно, это выгодно, но, с другой стороны, российские бренды из-за этого не фиксируются на китайском рынке. И, например, в бутылке с китайским названием может быть подсолнечное масло не только российское, но и китайское, украинское, молдавское, в общем, какое угодно. И поэтому многие российские предприниматели понимают, что надо выходить в китайские магазины с какими-то готовыми продуктами. Вот это как раз категория товаров.

— Много российских продуктов продается в Китае?

— Прежде всего, уже расфасованное масло, мука, сахар, даже российские чаи, которые в красивых упаковках, идут в Китай. Быстрорастворимый кофе, соленья, например огурцы. Быстрые завтраки, очень много изделий из овса и ячменя.

Конечно, сладости, в том числе и шоколад, конфеты, шоколадные батончики — это всё очень популярно в Китае.

Но эти товары продаются в Китае не повсеместно. Города на северо-востоке Китая, в провинции Хэйлунцзян, близко от России, там люди привыкли привозить или ездить за российскими товарами.

Некоторые крупные города, вот как Шанхай, там, конечно, знают российские товары, потому что город сам по себе интернационален. И многие иностранцы, а не только китайцы, они тоже покупают довольно много российских товаров.

А если мы берем очень доходный юг Китая, то там российских товаров крайне мало. Хотя, например, буквально недавно в Гонконге я на полках магазинов видел российское печенье.

Русские товары надо уметь продвигать Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— А что именно продавали в шанхайских «русских магазинах» без лицензии? Подделки? Контрафакт?

— По сути, это была попытка сбыть китайские товары под видом российских. И там в основном было процентов 20 российских товаров (причем серого импорта), и остальные — китайские.

Были и как прямые подделки: написано, что товары из России, но которые сделаны в Китае. Или просто вместе с российскими товарами лежали китайские, в надежде, что покупатели купят.

И вот что интересно. Не только российские бизнесмены, но и официальные структуры, например Российский экспертный центр (РЭЦ), прилагали усилия, чтоб выводить российские товары на китайский рынок. Но именно вот эти шанхайские контрафактники в известной степени породили волну интереса к российским товарам.

— Выходит, Made in Russia — это для китайцев какой-то знак качества? Они предпочтут купить российские, а не китайские продукты?

— Российские товары часто рассматриваются как элемент здорового образа жизни, как экологически чистые. В Китае считается, что всё, что связано с Россией, — это зеленые, органические, экологичные товары.

— А это правда? Российские экспортные товары для Китая отличаются от того, что производится и продается для России?

— Как правило, это точно такие же товары, которые можно найти на полках наших магазинов. Более того, в Китае есть продукты не самых известных российских марок, которые еще поискать в России. А вот, например, есть действительно несколько российских кондитерских фабрик, которые специально выпускают партии для Китая. Там немного изменен вкусовой состав, потому что китайцы предпочитают более выраженный сладкий вкус.

— Ну а Россия может поставлять в Китай что-то действительно высокотехнологичное, а не просто шоколадки и чай?

— Кроме продукции АПК у нас нет ничего подобного в массовом порядке. Хотя, например, есть у нас, например, совместные российские и китайские технологические центры, которые работают, например, над программным обеспечением электромобилей, которые потом поставляются в Россию. Или, например, были совместные лаборатории с китайской компанией Huawei, которая разрабатывали софт для известных телефонов. Но это абсолютно точечные вопросы.

— Основа экспорта России в Китай — углеводороды. Но, судя по всему, и тут не всё гладко: после нового раунда американских санкций десяти танкеров, которые везли нефть в Китай, оказались заблокированы.