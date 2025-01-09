Проезд, коммуналка, плата за садик: какие тарифы вырастут в Ярославле в 2025 году

В Ярославской области в 2025 году повысятся тарифы Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Традиционно новый год приносит ярославцам и новые подорожания. Смотрим, как изменятся тарифы в 2025-м и чего они коснутся.

Коммунальные платежи

Рост коммунальных платежей в 2025 году запланирован с 1 июля. По данным ярославского правительства, рост платы для жителей не превысит 15–17,1%. Это максимум, который установили для региона федеральные власти.

Подорожать должны газ, вода, отопление, свет и вывоз мусора.

— Основным фактором увеличения тарифов является рост цен на энергетические ресурсы (составляют до 70% в тарифе), например, стоимость мазута для теплоснабжающих организаций в 2024 году (по сравнению с 2023 годом) выросла в два раза, — пояснили власти.

Что и на сколько подорожает:

тепло — в среднем на 16,7% (у каждой теплоснабжающей компании будут свои расценки);

холодное водоснабжение — на 8% (составит 42,55 руб./куб. м);

водоотведение — на 9,7% (составит 32,03 руб./куб. м);

электричество — на 12,4% для домов с электроплитами (составит 3,9 руб./кВт·ч), на 12,6% для домов с газовыми плитами (составит 5,57 руб./кВт·ч);

по газу пока данных нет. Правительство сообщило, что с 1 января 2025 года тарифы сохранятся на прежнем уровне: в домах с газовыми плитами (потребление газа без отопления) — 9783,13 руб./1000 куб. м, в домах с газовыми водонагревателями (потребление газа без отопления) — 8503,36 руб./1000 куб. м, в домах с индивидуальными газовыми котлами (потребление газа в том числе на отопление) — 6566,96 руб./1000 куб. м. Розничная цена на природный газ для населения не изменится до пересмотра ФАС России оптовой цены;

обращение с твердыми коммунальными отходами — на 12,87% для многоквартирных домов (составит 132,4 руб./чел.) и на 12,87% для индивидуальных жилых домов (составит 135,17 руб./чел.).

Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превысят 22% от совокупного дохода всех членов семьи, то жители могут рассчитывать на субсидию. Для этого нужно обратиться с заявлением в единый центр социальных выплат своего района или через электронную форму на страницах центров.

Капремонт

С 1 января увеличилась сумма минимального взноса на капитальный ремонт. Она выросла с 9,97 рубля до 10,61 рубля за квадратный метр площади.

В региональном фонде капремонта объяснили подорожание необходимостью увеличить объемов работ. И подчеркнули, что средний размер взноса по России в 2024 году составлял 12,6 рубля за 1 кв. м, что выше, чем в Ярославской области, но, по оценкам Минстроя России, примерно в два раза ниже, чем реальные расходы на ремонт.

Проезд в городском транспорте и пригородных автобусах

С 1 января в Ярославле и Рыбинске подорожал проезд в общественном транспорте.

В Ярославле заплатить за билет теперь можно только безналичным способом. Цена разовой поездки — 38 рублей.

В Рыбинске стоимость проезда составит 40 рублей за наличные деньги, 36 рублей — при оплате картой.

В Ростовском, Переславль-Залесском, Угличском и Даниловском районах стоимость проезда на общественном транспорте вырастет с 1 апреля и составит 31 рубль.

На межмуниципальных и пригородных автобусах стоимость проезда составит 3,89 рубля за один километр.

Власти объяснили подорожание проезда высокими расходами, которые не окупаются при нынешних тарифах.

Цена проездных:

в Ярославле проездной билет на один вид транспорта — 1900 рублей, на два — 2350 рублей, на три — 2550 рублей. Проездной рабочего дня на один вид транспорта — 1350 рублей, на два вида — 1650 рублей, на три — 1800 рублей;

в Рыбинске стоимость проездного на один вид транспорта — 1800 рублей, на два — 2200 рублей.

Проезд в электричках

В Ярославской области области с 1 января повысилась стоимость проезда в пригородных электричках. Цена выросла с 4,41 до 4,67 рубля за километр. Полную стоимость билета (в зависимости от расстояния в пути) будут округлять до рубля — суммы до 50 копеек отбрасываются, а от 50 копеек и более округляются до одного рубля.

Также с Нового года установлен новый тариф для экспресс-поезда «Чайка» на маршруте Ярославль — Рыбинск. Здесь плата за разовую поездку выросла с 290 до 320 рублей.

Нововведением 2025 года стал тариф на проезд в электричках между станциями, расположенными в черте Ярославля: Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка, Липовая Гора. Плата за такие поездки будет фиксированной. С 1 января 2025 года она равна 38 рублям за разовую поездку.

Плата за детский сад

С 1 января в Ярославле повысилась родительская плата за детские сады. Новые расценки за присмотр и уход за малышами будут следующими:

для групп с 3-часовым пребыванием детей — 68 рублей в сутки (в 2024 году — 65 рублей);

для групп с 4-часовым пребыванием детей — 104 рубля в сутки (в 2024 году — 99 рублей);

для групп с 5-часовым пребыванием детей — 127 рублей в сутки (в 2024 году — 121 рубль);

для групп с 8–10-часовым пребыванием детей — 156 рублей в сутки (в 2024 году — 149 рублей);

для групп с 10,5-часовым пребыванием детей — 165 рублей в сутки (в 2024 году — 158 рублей);

для групп с 12-часовым пребыванием детей — 196 рублей в сутки (в 2024 году — 187 рублей);

для групп с 13–24-часовым пребыванием детей — 208 рублей в сутки (в 2024 году — 199 рублей).

Школьное питание

С 1 января 2025 года в Ярославской области также выросла стоимость школьного питания. Цена одноразового питания составила 83 рубля, двухразового — 166 рублей.

Такие расценки власти установили для бесплатного питания, которое получают все ученики начальной школы и ряд льготников. Деньги на эти цели выделяются из бюджета.

Для тех, кто питается платно, стоимость завтраков и обедов определяют школы в зависимости от цен, прописанных в контрактах с поставщиками питания. Но чаще всего речь идет о суммах, близких к тем, которые установлены для «бесплатников».