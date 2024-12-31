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Экономика Спецоперация на Украине Свобода и есть награда: заключенным перестанут платить за участие в СВО

Свобода и есть награда: заключенным перестанут платить за участие в СВО

Новые правила начнут работать уже завтра

170
4 комментария

Те, кто решил уехать на СВО из колонии, лишатся крупной суммы

Источник:

Заключенные, которые подписали контракт с Минобороны РФ, больше не будут получать единовременные выплаты. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

— Единовременные денежные выплаты <…> не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы, — говорится в постановлении.

Документ опубликован на портале правовых актов. Новые правила вступят в силу уже с 1 января 2025 года.

Федеральные единовременные выплаты заключившим контракт для прохождения военной службы во время спецоперации на Украине утвердил президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года. Дополнительные средства также предоставляли регионы.

В 2023 году заключенные получили возможность освободиться от уголовного преследования, если подпишут контракт с Минобороны. А с 2024 года фигуранты уголовных дел смогли освободиться от ответственности через участие в СВО. Речь шла о подозреваемых, обвиняемых и осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Их освобождают от наказания условно. Полностью освободиться от уголовного преследования можно только в случае получения госнаграды или увольнения по уважительной причине — например, по возрасту или состоянию здоровья.

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Комментарии
4
Гость
14 минут
деньги кончаются - пора придумывать новые налоги и штрафы, поднимать старые.
Гость
6 минут
зачем платить если можно "добровольно" и с песней?🤣
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