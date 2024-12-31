Свобода и есть награда: заключенным перестанут платить за участие в СВО

— Единовременные денежные выплаты <…> не осуществляются гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы, — говорится в постановлении.

В 2023 году заключенные получили возможность освободиться от уголовного преследования, если подпишут контракт с Минобороны. А с 2024 года фигуранты уголовных дел смогли освободиться от ответственности через участие в СВО. Речь шла о подозреваемых, обвиняемых и осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Их освобождают от наказания условно. Полностью освободиться от уголовного преследования можно только в случае получения госнаграды или увольнения по уважительной причине — например, по возрасту или состоянию здоровья.