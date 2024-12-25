Центробанк отменил ограничение предельной стоимости кредита — что это значит и как отразится на ипотеке

Недавно ставка по ипотеке перевалила за психологически важную отметку в 20% годовых Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Банк России сообщил об отмене ограничения полной стоимости по потребительским кредитам с 1 января по 31 марта 2025 года.

— Совет директоров ЦБ принял решение не ограничивать ПСК для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов по всем потребкредитам, а также для микрофинансовых организаций по отдельным категориям потребительских займов, — сообщается на сайте регулятора.

В пояснении указано, что это позволит банкам «отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка (подразумевается повышение ключевой ставки, которую на последнем заседании установили на уровне 19%, — прим. ред.)». В результате люди смогут брать кредиты, но по более высоким ставкам.

— Банки будут более свободны в установлении процентных ставок. Так что, скорее всего, ипотека станет дороже. С другой стороны, если этого не сделать, то ипотечное кредитование может остановиться в принципе, — объяснил Городским порталам смысл нововведения экономист Максим Чирков.

Банки просто не смогут выдавать ипотеку в условиях высокой ключевой ставки.

— Видимо, ключевая ставка будет оставаться высокой дольше, чем предполагали финансовые власти. Так что цель отмены ПСК — сделать так, чтобы банки могли подстроиться под нынешние реалии. Иначе некоторым банкам пришлось бы отказаться от выдачи ипотечных кредитов.

Пусть и под высокие проценты, но люди должны иметь возможность взять ипотеку при необходимости. Чирков предполагает, что граждане начнут брать кредиты на меньшие суммы, а размеры платежей при этом вырастут. Если бы ЦБ не дал свободу банкам в принятии решений, такой возможности у россиян бы не было.

Потребность в этом остается высокой: ипотеки не перестали брать, даже когда ключевая ставка взлетела до 19%. Не «умрет» этот рынок и сейчас.

— Выдача снизилась, но говорить об остановке ипотечного кредитования не приходится. Кредиты берутся, и активно. Чтобы не тормозить эти процессы, Центробанк правильно отменил ограничения.

При срочной необходимости смены жилья многие семьи и граждане смогут обслуживать кредит и при сверхвысоких процентных ставках. Кроме того, они смогут брать ипотеку по более высоким ставкам, понимая, что в будущем ставки снизятся — и кредиты можно будет переоформить, уверен Чирков.

Тем не менее он уверен, что отмена ПСК останется краткосрочным инструментом. В будущем ограничения наверняка вернут — чтобы защитить и заемщиков (от высоких ставок), и банки (от рискованных дорогих кредитов, которые заемщики не смогут вернуть).