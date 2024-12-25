Центробанк отменил ограничение предельной стоимости кредита — что это значит и как отразится на ипотеке

Банк России сообщил об отмене ограничения полной стоимости по потребительским кредитам с 1 января по 31 марта 2025 года.
— Совет директоров ЦБ принял решение не ограничивать ПСК для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов по всем потребкредитам, а также для микрофинансовых организаций по отдельным категориям потребительских займов, — сообщается на сайте регулятора.
В пояснении указано, что это позволит банкам «отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации в основных сегментах финансового рынка (подразумевается повышение ключевой ставки, которую на последнем заседании установили на уровне 19%, — прим. ред.)». В результате люди смогут брать кредиты, но по более высоким ставкам.
— Банки будут более свободны в установлении процентных ставок. Так что, скорее всего, ипотека станет дороже. С другой стороны, если этого не сделать, то ипотечное кредитование может остановиться в принципе, — объяснил Городским порталам смысл нововведения экономист Максим Чирков.
Банки просто не смогут выдавать ипотеку в условиях высокой ключевой ставки.
— Видимо, ключевая ставка будет оставаться высокой дольше, чем предполагали финансовые власти. Так что цель отмены ПСК — сделать так, чтобы банки могли подстроиться под нынешние реалии. Иначе некоторым банкам пришлось бы отказаться от выдачи ипотечных кредитов.
Пусть и под высокие проценты, но люди должны иметь возможность взять ипотеку при необходимости. Чирков предполагает, что граждане начнут брать кредиты на меньшие суммы, а размеры платежей при этом вырастут. Если бы ЦБ не дал свободу банкам в принятии решений, такой возможности у россиян бы не было.
Потребность в этом остается высокой: ипотеки не перестали брать, даже когда ключевая ставка взлетела до 19%. Не «умрет» этот рынок и сейчас.
— Выдача снизилась, но говорить об остановке ипотечного кредитования не приходится. Кредиты берутся, и активно. Чтобы не тормозить эти процессы, Центробанк правильно отменил ограничения.
При срочной необходимости смены жилья многие семьи и граждане смогут обслуживать кредит и при сверхвысоких процентных ставках. Кроме того, они смогут брать ипотеку по более высоким ставкам, понимая, что в будущем ставки снизятся — и кредиты можно будет переоформить, уверен Чирков.
Тем не менее он уверен, что отмена ПСК останется краткосрочным инструментом. В будущем ограничения наверняка вернут — чтобы защитить и заемщиков (от высоких ставок), и банки (от рискованных дорогих кредитов, которые заемщики не смогут вернуть).
Однако сейчас Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК по ипотеке на постоянной основе. Но этот инструмент пока не будет распространяться на другие виды займов, только на «жилищные» кредиты.