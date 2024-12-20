«Жесткая риторика сменилась на нейтральную». Почему Центробанк не повысил ключевую ставку

Ранее эксперты предполагали, что ЦБ повысит ключевую ставку до 23%, но этого не произошло Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 21%. Такое решение принял регулятор на заседании совета директоров 20 декабря.

В ЦБ, объясняя свое действие, сообщили, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Это формирует предпосылки для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции к цели, «несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос».

На следующем заседании — 14 февраля 2025 года — регулятор оценит целесообразность повышения ключевой. Всё будет зависеть от динамики кредитования и инфляции. Подробности — в материале 72.RU

«Не содержит строгих аргументов в поддержку решения о сохранении ставки»

Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», отмечает, что «жесткая риторика ЦБ сменилась на нейтральную».

Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара», обращает внимание, что впервые в цикле повышения ставки Центробанк уделяет внимание достигнутым результатам, которые, по мнению регулятора, формируют предпосылки для торможения инфляции. Хотя, по предположению эксперта, пока рано оценивать результаты.

— ЦБ сделал смелое предположение, что всплеск инфляции в ноябре–декабре носит временный характер. Текст пресс-релиза не содержит строгих аргументов в поддержку решения о сохранении ставки. Поэтому дальнейшее повышение ставки до 22–23% будет рассматривать в феврале 2025 года. На наш взгляд, более мягкий сигнал в этот раз формирует дополнительный спрос на ОФЗ с фиксированным купоном в моменте, что выглядит спекулятивно выгодной краткосрочной стратегией, — добавил Коныгин.

По мнению Наталии Орловой, главного экономиста «Альфа-Банка», ЦБ, приняв такое решение, считает текущий уровень ставки достаточной, чтобы обеспечить замедление инфляции. Регулятор удовлетворен замедлением, которое наблюдается в темпах экономического роста и кредитования.

— Скорее всего, сохранение ставки на текущем уровне означает, что рынок близок к пику в цикле повышения процентных ставок и можно уже формировать долгосрочные депозиты, не опасаясь, что дальше ставки будут двигаться выше, — резюмировала она.