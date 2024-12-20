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Экономика Кризис-2024 подробности «Жесткая риторика сменилась на нейтральную». Почему Центробанк не повысил ключевую ставку

«Жесткая риторика сменилась на нейтральную». Почему Центробанк не повысил ключевую ставку

Денежный регулятор оставил ее на уровне 21%

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Ранее эксперты предполагали, что ЦБ повысит ключевую ставку до 23%, но этого не произошло

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Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 21%. Такое решение принял регулятор на заседании совета директоров 20 декабря.

В ЦБ, объясняя свое действие, сообщили, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Это формирует предпосылки для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции к цели, «несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос». 

На следующем заседании — 14 февраля 2025 года — регулятор оценит целесообразность повышения ключевой. Всё будет зависеть от динамики кредитования и инфляции. Подробности — в материале 72.RU

«Не содержит строгих аргументов в поддержку решения о сохранении ставки»

Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», отмечает, что «жесткая риторика ЦБ сменилась на нейтральную».

Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара», обращает внимание, что впервые в цикле повышения ставки Центробанк уделяет внимание достигнутым результатам, которые, по мнению регулятора, формируют предпосылки для торможения инфляции. Хотя, по предположению эксперта, пока рано оценивать результаты.

— ЦБ сделал смелое предположение, что всплеск инфляции в ноябре–декабре носит временный характер. Текст пресс-релиза не содержит строгих аргументов в поддержку решения о сохранении ставки. Поэтому дальнейшее повышение ставки до 22–23% будет рассматривать в феврале 2025 года. На наш взгляд, более мягкий сигнал в этот раз формирует дополнительный спрос на ОФЗ с фиксированным купоном в моменте, что выглядит спекулятивно выгодной краткосрочной стратегией, — добавил Коныгин.

По мнению Наталии Орловой, главного экономиста «Альфа-Банка», ЦБ, приняв такое решение, считает текущий уровень ставки достаточной, чтобы обеспечить замедление инфляции. Регулятор удовлетворен замедлением, которое наблюдается в темпах экономического роста и кредитования.

— Скорее всего, сохранение ставки на текущем уровне означает, что рынок близок к пику в цикле повышения процентных ставок и можно уже формировать долгосрочные депозиты, не опасаясь, что дальше ставки будут двигаться выше, — резюмировала она.

Ранее опрошенные эксперты предполагали, что Центральный банк повысит ключевую ставку до 23%. Что они говорили по этому поводу, читайте в этом материале.

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