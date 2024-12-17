Россияне перед Новым годом остались без китайских товаров? Почему падает импорт из КНР и с чем мы остаемся

Китайские торговцы остались без покупателей Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK











Казалось бы, китайский импорт в Россию будет расти и расти бесконечно. Особенно в сезон самого высокого спроса — перед Новым годом. Но нет, геополитика вносит свои коррективы: Reuters со ссылкой на данные Государственного таможенного управления Китая пишет, что в ноябре 2024 года импорт в Россию из Китая показал резкое снижение на 10,5% в годовом исчислении.

Правда, не в абсолютных цифрах, в юаневом исчислении. Но всё равно это стало первым снижением за последние четыре месяца после значительного роста на 24% в октябре. Перепроверить данные китайской таможни на основании российской статистики невозможно: с 2022 года Ростаможня не публикует подобные сведения.

Согласно китайским данным, в ноябре объем двусторонней торговли между странами составил 145,9 млрд юаней (примерно $ 20,14 млрд), что на 5% меньше, чем в октябре. В то же время экспорт из России в Китай также снизился на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. Во многом это связано со снижением поставок угля, пишет американское издание Newsweek.

Ранее торговые отношения двух стран демонстрировали стабильный рост. Так, за первые 11 месяцев 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,1%, достигнув $ 222,8 млрд. В частности, Китай импортировал из России товаров на сумму $ 104,19 млрд, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в основном речь идет, конечно, о сырье).

Мы им — лес, нефть и газ, а они нам — одежду, электронику и машины

Россия традиционно поставляет Китаю нефть, природный газ и уголь. Также в 2024 году период Россия экспортировала металлы, древесину и морепродукты. В свою очередь, Китай поставляет в Россию машины, компьютеры, телефоны и иную электронику, обувь, мебель и многое другое.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель в беседе с MSK1.RU говорит, что ноябрьская корректировка может свидетельствовать о серьезных проблемах.

— Спрос на потребительские товары не первой необходимости (скажем, игрушки и обувь) снизился, вероятно, из-за сокращения реальных доходов россиян, — говорит Заседатель. — А вот электроника и компьютеры, которые традиционно составляют значительную часть импорта из Китая, могли упасть как из-за изменения платежеспособного спроса, так и из-за роста конкуренции со стороны локальных российских производителей.

— Мог ли импорт из Китая упасть из-за проблем со взаиморасчетами после нового раунда американских санкций? Ведь всё больше экспортеров и банков в Китае неохотно работают с Россией.

— Действительно, китайские банки продолжают осторожно относиться к операциям с Россией, что замедляет процессы импорта. Но, думаю, одной из причин снижения китайского импорта может быть перераспределение поставок через страны ЕАЭС.

После санкций многие цепочки поставок не разорвались, а были переформатированы. Выросли поставки через Казахстан и другие страны ЕАЭС, что замедлило прямую торговлю. Плюс не забывайте про валютные колебания. Ослабление рубля и относительно стабильный юань усложнили расчетную привлекательность китайских товаров.

Виновата ключевая ставка?

Гендиректор логистической компании «РФК Групп» Максим Чепов объясняет, что на снижение импорта из Китая повлиял рост ключевой ставки Центробанка, который охладил всю российскую деловую активность.

— Ну вот смотрите. Подорожание автокредитов негативно сказалось на покупке автомобилей. А доля продукции из Поднебесной на этом рынке крайне высока, — говорит Чепов. — На фоне бума продаж китайского автопрома первых 10 месяцев года снижение текущей покупательской активности особенно заметно. Ставка по кредиту на закупку импортной продукции при такой ключевой ставке, по сути, является заградительной мерой.

— И бизнес пока не успел перестроиться?

— Да он просто предпочитает переждать с покупкой новой товарной партии или обновлением промышленного оборудования, чем брать кредиты под неподъемные проценты.

— А вот насколько товарооборот России и Китая уязвим для санкций? Чиновники говорят, что почти неуязвим, но не сильно верится.

— Санкции продолжают давить на российско-китайский товарооборот. Вот только один пример: с конца ноября крупнейшая китайская госкорпорация Sinosure, опасаясь вторичных санкций, отказалась страховать экспортные поставки в Россию. Это событие однозначно негативно сказалось на объеме товарооборота между странами.

Помимо этого, экспорт из Китая в Россию станков с числовым программным управлением становится всё более трудновыполнимой задачей. Оплату из России такого товара блокирует подавляющее большинство китайских банков, а также есть сложности с оформлением экспорта, — говорит Чепов.

— Импорт еще больше просядет?

— Пока что не успели еще сказаться на физическом импорте из Китая в нашу страну нестабильность и рост курса доллара и юаня последнего месяца. Но в ближайшее время, поверьте, это будет еще одним фактором, сдерживающим китайский импорт.