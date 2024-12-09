Долги взыщут без суда. Что еще ждет россиян после налоговой реформы

Все проблемы с вашими долгами могут решить без вашего участия, главное, выяснить, а были ли они Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Правительство готовит принять пакет законопроектов, которые вводят внесудебное взыскание налоговой задолженности с физлиц. Этот новый порядок вступит в силу с 1 ноября 2025 года и позволит налоговым органам взыскивать долги без обращения в суд, что в настоящее время возможно только для юридических лиц и ИП, объясняет MSK.RU арбитражный управляющий Юлия Серкина.

В настоящее время взыскание налоговых долгов с физических лиц осуществляется исключительно через судебный процесс. После подачи заявления налогового органа мировой судья выносит судебный приказ, который может быть оспорен.

Новый законопроект отменяет эту судебную процедуру, если у налогоплательщика нет возражений против взыскания. В случае наличия спора налоговая служба будет обязана обращаться в суд, что касается долгов свыше 3 тысяч рублей.

Законопроект был разработан федеральным Минфином еще летом. Основной целью является снижение нагрузки на судебную систему, которая, по данным Верховного суда, ежегодно рассматривает до 6 млн дел о взыскании обязательных платежей. При этом лишь около 5% судебных приказов отменяются.

— Введение такой процедуры, на первый взгляд, может значительно ускорить процесс погашения задолженности и снизить нагрузку на суды, что в теории должно облегчить взаимодействие граждан с фискальными органами государства, — говорит MSK1.RU сооснователь и руководитель юридического отдела юрфирмы «Кешоков, Битуева и партнеры» Марьяна Битуева. — Однако при ближайшем рассмотрении возникает немало опасений по поводу того, как именно будет обеспечена защита прав налогоплательщиков в такой упрощенной системе.

— И в чем, на ваш взгляд, самые «узкие» места нового пакета законопроектов?

— Ну прежде всего необходимо учитывать, что обычные граждане не всегда обладают достаточной правовой грамотностью, чтобы уверенно использовать свои права в процессе взаимодействия с налоговыми органами. А введение внесудебного порядка взыскания долгов может привести к ситуации, когда граждане, не в полной мере понимая последствия своего молчаливого согласия, могут оказаться в затруднительном положении. Это требует тщательной проработки механизмов информирования граждан о их правах и возможностях возражения, чтобы избежать злоупотреблений.

— Минфин пишет, что отменяется только 5% решений о взыскании долгов перед ФНС. При внесудебном порядке, видимо, процент будет еще меньше?

— Насколько надежно будет реализовано право на обращение в суд при возражении со стороны налогоплательщика — этот вопрос пока остается открытым. Именно наличие прозрачных и доступных процедур для подачи возражений и приостановки взыскания до разрешения спора в суде будет ключевым фактором, определяющим успех или неудачу новой инициативы.

Крайне скептически оценивает новую инициативу правительства и гендиректор юридической фирмы «Шадрин и партнеры» Вадим Шадрин.

— Не совсем правильно приравнивать порядок взыскания налогов с граждан и предпринимателей. Граждане платят другие налоги и механизм исчисления данных налогов также имеет отличия. Отсюда многочисленные ошибки в исчислении сумм налогов, которые допускают налоговые органы, — говорит Шадрин.

— И какие, по вашему опыту, это ошибки?

— Нередко к нам обращаются граждане, которым безо всяких оснований налоговая выставляет счета в двукратном и более размере. Либо предлагает уплатить давно просроченную задолженность. Сейчас такие ошибки можно исправить на этапе рассмотрения дела в суде. После введения бесспорного порядка взыскания граждане будут узнавать о списаниях постфактум, когда деньги уже ушли со счета.

А если эти деньги вы отложили на ипотеку или покупку лекарств? Кроме того, необходимость соблюдения судебного порядка дисциплинировала налоговую: взысканием занимались юристы, которые также «фильтровали» грубые ошибки. Сейчас же взыскание пойдет автоматически, что также увеличит число нарушений прав граждан, — говорит Шадрин.

А вот руководитель управления урегулирования ипотечных и корпоративных активов АО «Свой Банк» Александр Климкин в беседе с MSK1.RU отмечает, что у налогоплательщиков при новом порядке взыскания долгов появятся и дополнительные преимущества. Пусть и скромные.

— Увеличивается срок на подачу возражений — с 10 до 30 дней. Но если в течение месяца неплательщик не успеет ознакомиться с требованиями налоговых органов и подготовить претензию (отсюда и возможные дополнительные расходы на услуги юристов), то именно фискальный орган будет принимать решение о восстановлении пропущенного срока, — говорит Климкин. — Поэтому такими преимуществами всё же в первую очередь воспользуются, так сказать, более «активные» из числа должников, которые следят за уведомлениями от официальных органов и потому оперативно узнают о предстоящем списании средств.