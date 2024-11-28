Наступают «серые» времена? Профессор экономики рассказал, что делать, когда доллар будет стоить 120 рублей

За доллар уже сейчас готовы отдать 108 рублей. А может, и больше Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Курсы американского доллара и западного евро к российскому рублю продолжают свой стремительный рост. Доллар успешно перевалил психологический рубеж в 100 рублей и словно не собирается останавливаться. Доктор экономических наук Игорь Бельских предполагает, что доллар вполне может достичь и 120 рублей. А вот что делать в этом случае? Профессор считает, что можно даже заработать.

О том, что один доллар уже продавали за 120 рублей и, скорее всего, будут так делать вновь, профессор написал в своем телеграм-канале «Ваш карман & Тренды рынка» и рассказал нашим коллегам из V1.RU.

— Доллар был 120 с хвостиком в марте 2022 года и, по техническому анализу, вновь там будет. Вопрос только — когда? — рассуждает профессор Бельских. — По мнению министра, рост курса полезен экспортерам, а значит, и бюджету. В открытую уже говорят об этом. Опыт говорит, что резкий беспричинный рост курсов доллара и евро хорошо организован, согласован и направлен на достижение нескольких четких целей. Это очевидно. Случайно в России ничего на валютных рынках не бывает.

По словам профессора Бельских, предновогоднее подорожание доллара и евро — уже давно отработанный в России трюк, преследующий определенные цели.

— Одна из них — ослабить рублевую инфляцию. «Горячие головы» покупают по высокой цене импорт и импортные деньги, новогодние туры, а потом курс рубля пойдет вверх, а «головы» останутся без излишков рублей. Бизнес на «верующих» в доллар. В стране этот трюк «фокусники» повторяли много раз.

Рассуждая над происходящим, профессор предполагает, что скачок курса доллара может быть игрой на неопределенности ожиданий от «черта» в табакерке в 2025 году и завышенных страхах рынков.

— Что делают спекулянты сейчас? Продают и покупают что-то иное. Может, падающие российские акции? — начинает рассуждать профессор экономики. — Мы не спекулянты. При любом раскладе и потрясениях — историко-экономический опыт — рынок акций всегда падает. Там надо смотреть на ситуацию. Если покупать, то только работающих на внутренний рынок эмитентов. Аккуратно.

В очередной раз профессор предостерегает тех, кто в панике бежит спешно менять оставшиеся рубли на подорожавшие доллары. Хоть и понимает, что успокаивать паникеров — бессмысленное и бесперспективное занятие.

— Не покупайте по высоким ажиотажным ценам валюту. Бюджетный год закроют, экспортеров насытят рублевой ликвидностью, рубль пойдет ниже 95, если всё будет по-старому, — предупреждает Игорь Бельских. — У нас может быть всё, но борьба с инфляцией — приоритет финансовой системы. Один из инструментов вечной борьбы за стоящий твердо курс рубля. Неужели банки и прочие захотят потерять (сжечь) ипотеки, залоги, весь спектр своих авуаров? Не верю.

Профессор понимает, что среди тех, кто следит за ростом курса рубля, многие начинают паниковать, думая, что сейчас — совсем не так, как было раньше.

— Вы скажете, а может, всё и по-взрослому, рубль реально падает и наступают «серые» времена? Это не так, — успокаивает профессор. — Нефть резко не падает, санкции усиливаются, обходятся дороже, но не разрушают ничего. Для внутреннего рынка санкции вообще играют привычную вторичную или третичную роль. Всё, как всегда, только рубль истончается при высокой ставке.

Не удержался профессор Бельских и от бесплатного совета тем, кто раздумывает не о сбережении, а о заработке.