Вам пособие: какие выплаты могут получить семьи с детьми

Некоторые выплаты положены только многодетным семьям, но есть и универсальные Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В последнее время российские власти активно обсуждают проблемы демографии и возможности ее улучшения. В частности, много говорят о мерах поддержки для семей с детьми. Их за несколько лет стало существенно больше, появились в том числе новые пособия. О них и поговорим — в этом материале вы найдете все федеральные выплаты, которые положены семьям с детьми в 2024 году.

Пособие по беременности и родам

Это пособие еще называют декретным. Его получают женщины, которые работают или очно учатся во время отпуска по беременности и родам. Также оно полагается тем, кого уволили из-за закрытия предприятия и признали безработной.

Сколько платят

Пособие по беременности и родам рассчитывается индивидуально с учетом зарплаты декретницы — ей выплачивают средний заработок. Однако есть минимальный и максимальный размеры пособия.

Стандартно декретный отпуск длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 после. Если роды были осложненными, то его вторая часть будет длиться 86 дней. Самый длинный декрет у мам, которые ждут сразу двух малышей или больше: 84 дня до и 110 дней после родов. В течение всего этого времени она получает пособие.

За весь «стандартный» декрет в 2024 году можно получить не меньше 88 565 рублей и не больше 565 562. При осложненных родах минимальная сумма будет 98 687 рубля, максимальная — 630 198, а при рождении двойни, тройни и так далее — от 122 726 до 783 708 рублей.

Студентки получают пособие, рассчитанное на основе стипендии, безработные — на основе прожиточного минимума трудоспособного населения. Его ежегодно устанавливают в каждом регионе, в среднем по стране в 2024 году он составляет 16 844 рубля.

Как получить

Когда подходит срок, беременная оформляет в женской консультации, где стоит на учете, электронный листок нетрудоспособности по беременности и родам. После работающим женщинам нужно написать заявление у работодателя, а безработным — в Соцфонд или МФЦ.

Единое пособие беременным женщинам

Эта выплата — один из вариантов так называемого единого пособия. Ее назначают беременным, в семье которых доход ниже среднего прожиточного минимума на человека. Этот ПМ тоже устанавливают в каждом регионе, в среднем по стране в 2024 году он составляет 15 453 рубля. Учитываются зарплаты всех членов семьи, а также пенсии, стипендии, проценты по вкладам, алименты и другие виды доходов.

Есть несколько нюансов. Во-первых, при назначении пособия применяется «правило нулевого дохода», которое кратко можно описать так: кто не работает — пособие не получит. Во-вторых, при назначении пособия проводят комплексную оценку нуждаемости — проверяют, сколько у семьи недвижимости, автомобилей, техники и накоплений. Установлены определенные лимиты, если есть что-то сверх них — пособие не назначают. Подробнее о них мы рассказывали ранее.

Еще одно условие: женщина должна встать на учет в женской консультации на раннем сроке беременности — до 12 недель.

Сколько платят

Размер пособия колеблется от 50 до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. Базово назначают 50%, если вместе с пособием доход всё еще ниже ПМ на душу населения, то добавляют еще 25%, если и этого мало, то будут платить максималку. Таким образом сумма пособия в 2024 году может составить от 8422 до 16 844 рублей. Это суммы в среднем по стране, они могут отличаться от региона к региону.

Как получить

После постановки на учет в женской консультации нужно обратиться в Соцфонд, МФЦ или подать заявление на «Госуслугах». Никакие документы подавать не надо — все данные Социальный фонд запросит самостоятельно.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Выплата полагается одному из родителей новорожденного. Оформить выплату могут мать или отец, но только один из них.

Сколько платят

Выплата ежегодно индексируется, в 2024 году она составляет 24 604 рубля. В регионах, где применяются районные коэффициенты, пособие увеличат с их учетом.

Как получить

Работающие родители могут подать заявление на пособие через работодателя, безработные — в отделении Соцфонда, МФЦ или на «Госуслугах». Обратиться за пособием нужно в течение шести месяцев с момента рождения ребенка.

Пособие по уходу за ребенком

Это пособие назначают на период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. В отличие от выплат по беременности и родам, получать его может не только мама — отправиться в этот отпуск вместо нее могут папа или даже другие родственники, например бабушка или дедушка.

Сколько платят

Размер пособия зависит от доходов того, кто отправился в отпуск, — 40% средней зарплаты за последние два года. Правда, есть потолок: 49 123 рубля. Минимальный размер пособия в 2024 году составляет 9227 рублей.

Как получить

Если тот, кто ухаживает за ребенком, трудоустроен, то с заявлением ему нужно обратиться к работодателю, если нет — в Соцфонд или МФЦ. Также заполнить форму можно на «Госуслугах». Если отпуск по уходу за ребенком берет не мама, а, например, папа или бабушка, то им будет нужна справка с места работы мамы о том, что она этим отпуском не воспользовалась.

Единое пособие на ребенка

На единое пособие могут претендовать не только беременные женщины, но и семьи с детьми до 16 лет включительно. Условия будут те же, что и у пособия для беременных: доход менее прожиточного минимума на человека, соблюдение имущественных лимитов и наличие у всех взрослых членов семьи трудовых доходов или уважительной причины для их отсутствия. Это может быть уход за ребенком-инвалидом, постановка на учет в качестве безработного, учеба, срочная служба в армии и ряд других оснований.

Сколько платят

Размер пособия на детей колеблется от 50 до 100% детского прожиточного минимума. Он тоже устанавливается в каждом регионе и отличается от среднего и ПМ трудоспособного населения. В 2024 году в среднем по России он составляет 14 989 рублей, соответственно, это и будет максимальным размером пособия. Минимальная сумма, которую заплатят, — 7494 рубля. В разных регионах они могут отличаться.

Как получить

Подать заявление можно через «Госуслуги» или лично обратиться в Соцфонд или МФЦ. Все данные Социальный фонд запросит самостоятельно, но выплату назначит только на год. Если за этот год финансовая ситуация в семье не улучшится, то заявление нужно будет подать повторно.

Материнский капитал

Сертификат материнского капитала оформляется на мать при рождении первого и второго ребенка. Если мать не имеет права на выплату (например, она иностранка или лишена родительских прав), то оно переходит отцу ребенка. Также отец может получить маткапитал, если мать умерла или он является единственным усыновителем.

Сколько платят

В 2024 году маткапитал на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, а на второго — 833 тысячи рублей. Полная сумма начисляется, если выплату на первенца семья не получала. Если же она была, то начисляют доплату — 202,6 тысячи рублей.

Как получить

Сам сертификат оформляется автоматически, когда Соцфонд получает из органов ЗАГС информацию о новорожденном. Однако на руки эти деньги не выдают, их можно использовать только на определенные нужды — улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы (или папы, если право на маткапитал перешло к нему), социальную адаптацию детей с инвалидностью или ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет. В каждом случае алгоритм действий будет разным.

Выплата из материнского капитала

На это пособие могут претендовать семьи с детьми, доход в которых менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Выплату можно оформить на каждого ребенка до трех лет.

Сколько платят

Пособие назначается в размере детского прожиточного минимума, который в каждом регионе индивидуален. В среднем по России это 14 989 рублей.

Как получить

Подать заявление можно в отделении Соцфонда, МФЦ или на «Госуслугах», никаких справок не надо — Соцфонд соберет данные самостоятельно. Если обратиться за выплатой в первые полгода с рождения ребенка, то ее назначают с первого месяца, если после — с месяца обращения. От выплаты также можно отказаться — это сохранит средства материнского капитала и их можно будет потратить на другие нужды, например покупку жилья.

Субсидия на погашение ипотеки

Ее выплачивают семьям с тремя и более детьми. Возраст старших не имеет значения, но важно, чтобы один из детей появился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Сколько платят

Максимальная выплата — 450 тысяч рублей. Если долг по ипотеке меньше, то субсидия будет в размере долга, остальная сумма «сгорит» — повторно воспользоваться мерой поддержки нельзя.

Как получить