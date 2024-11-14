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Экономика Кризис-2024 инфографика Теперь там два деликатеса. Во сколько россиянам обойдется новогодний бутерброд

Теперь там два деликатеса. Во сколько россиянам обойдется новогодний бутерброд

Традиционная закуска с маслом и икрой меньше чем за год подорожала на 17%

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6 комментариев

Считаем, сколько стал стоить бутерброд с маслом и красной икрой

После резкого подорожания сливочного масла россияне начали шутить, что на этот Новый год в бутерброде с красной икрой будет два деликатеса. E1.RU решил подсчитать, во сколько нам обойдется самая праздничная закуска, и сравнить ее стоимость с прошлогодней. Результат удивил.

В этом году масло подорожало даже сильнее, чем икра. По данным Росстата, с декабря 2023-го по сентябрь 2024-го оно прибавило в цене 18,4%, а икра — около 17% (килограмм стоит уже больше 6955 рублей). В сравнении с ними хлеб подорожал не так заметно — «всего» на 11,2%.

Мы рассчитали примерную стоимость одного бутерброда с маслом и икрой с учетом средних цен на продукты в России. За девять месяцев эта цифра выросла с 109,67 до 128,39 рубля. Шесть бутербродов теперь обойдутся покупателям в 770,34 рубля, а двенадцать — в 1540,68 рубля. Это на 17% больше, чем было в конце прошлого года.

— Тот неловкий момент, когда в бутербродиках с красной икрой на Новый год самый дорогой ингредиент — это сливочное масло, — грустно шутит читатель E1.RU.

А вы будете делать такие бутерброды в этом году?

Да, буду следовать традиции, несмотря на цены
Нет, предпочту сэкономить

Цены на масло начали расти в сентябре. Владелец «Талицких молочных ферм» Юрий Окунев заявил, что до Нового года цены на молочную продукцию увеличатся еще на 10–15%. Все новости об изменении стоимости товаров мы рассказываем в одном разделе.

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Комментарии
6
Гость
41 минута
по плану Таврического хлеб скоро будет деликатесом?🧐
Гость
32 минуты
Если брать в Светофоре масло по 99 р за 500г, в Магните красную икру по 74,99р за 220 г, там же хлеб по 36 р за 400г то один бутерброд будет стоить ровно 9,47 р. По вкусу и внешнему виду не отличить.
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