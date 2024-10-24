«Будем переходить на батат». Почему в магазинах такая дорогущая картошка

Цена на картофель продолжает расти на фоне низкого урожая Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»











Картофель стал наиболее сильно подорожавшим продуктом в потребительской корзине россиян, цены на которую мониторит Росстат. С начала года цены на популярный корнеплод выросли почти в полтора раза. Это не предел, предупреждают ретейлеры: оптовая стоимость продолжает идти вверх на фоне низкого урожая. Это рынок, возражают производители. Белоруссия и Египет тоже не помогут.

Об увеличении оптовой стоимости картофеля нашим коллегам из «Фонтанки» рассказали представители нескольких розничных сетей. По словам представителя одной из федеральных сетей, закупочные цены выросли по сравнению с прошлым годом на 60–70%.

— Урожай хуже, картошка мельче, — отмечает собеседник издания. Впрочем, рост цен более ощутим еще и из-за низкой базы предыдущих периодов, добавляет он.

Представитель другой сети говорит, что биржевые цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 2,5 раза.

— В октябре 2023 года покупали по 15 рублей, сейчас уже 34 рубля. С понедельника поставщики предупредили о новом скачке цен, — отмечает он.

По оценке Картофельного союза, оптовые цены производителей по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза: с 10−12 рублей до 22−26 рублей за килограмм. Но противоречия тут нет — с учетом логистики входная цена для сетей оказывается выше.

Посеяли мало, собрали меньше

Осенью на прилавки российских магазинов поступает преимущественно отечественный картофель, говорит руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Поэтому на цены в первую очередь влияет ситуация внутри страны.

По данным Минсельхоза на 10 октября, в России собрано 5,6 млн тонн картофеля — это на 15% меньше, чем на ту же дату год назад. Но этого хватит для внутреннего потребления, уверены в ведомстве.

— Прошлогодних рекордных показателей по картофелю мы не достигнем, но в принципе пока очень уверенно входим в параметры уровня самообеспеченности, чтобы нам хватило этой продукции до урожая следующего года, — заявил на днях директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов на агропромышленной выставке «Золотая осень» (цитата по «Российской газете»).

По словам Татьяны Губиной, в этом году аграрии сознательно сажали меньше картофеля. Рекордный урожай прошлого года спровоцировал переизбыток продукции, цены упали практически до себестоимости, а фермеры оказались на грани разорения. Некоторые продолжают испытывать финансовые сложности до сих пор.

Но дальше вмешалась погода.

— Повторные заморозки и засуха, а где-то переувлажнения в период вегетации в основных родящих регионах, — отмечает Татьяна Губина.

По оценкам Картофельного союза, всего в этом году удастся собрать чуть больше 7 млн тонн картофеля, тогда как в прошлом году — 8,6 млн тонн. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что в организованном секторе в этом году соберут 7,3 млн тонн картофеля, а урожай 2023 года оценивал в 8,2 млн тонн. Для сравнения: ежегодная потребность россиян в картофеле составляет около 8 млн тонн.

Сходные причины называют ретейлеры.

— Из-за заморозков в одном регионе почти ничего не собрали, а из-за дождей в другом собранный урожай не хранится, картошка вся потекла, — рассказал «Фонтанке» топ-менеджер одной из сетей. Часть урожая осталась в полях неубранной из-за отсутствия работников, добавляет он.

В Картофельном союзе подтверждают проблему дефицита кадров.

— Наша отрасль испытывает те же самые сложности, что и все остальные. Это дефицит кадров, это высокая кредитная ставка, — говорит Татьяна Губина.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в качестве главной причины роста цен на картофель также называют снижение посевов после рекордного урожая и низких цен в прошлом году, увеличение издержек производителей, рост логистических затрат, влияние кадрового дефицита, а также аномальных заморозков в мае, из-за которых в значительной части регионов пришлось отложить сроки посева картофеля.

— Весной на рынке усилился спрос на импортную продукцию, которая подорожала из-за сокращения поставок картофеля со стороны одного из крупных поставщиков — Египта, — говорит председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Осеннее снижение цен за счет нового урожая нивелируется инфляцией издержек российских поставщиков и влиянием высокой ключевой ставки.

— Поэтому закупочные цены на картофель снова пошли вверх, — подчеркивает он.

Только за последний месяц минимальная закупочная стоимость картофеля выросла на 7,8%, отмечает глава АКОРТ.

Заграница не поможет

По словам представителя одной из петербургских сетей, поставок из Египта, Азербайджана и Белоруссии в этом году существенно меньше. Данные таможенной статистики ООН подтверждают наблюдения бизнеса. Так, с января по август 2024 года Египет поставил в РФ 78,2 тысячи тонн картофеля, что на 44% меньше, чем за тот же период прошлого года (139,6 тысячи тонн). Также в полтора раза сократились поставки из Азербайджана (42,5 тысячи тонн в январе — августе 2024 года против 62,5 тысячи тонн). Самый крупный импортер — Белоруссия — не раскрывает таможенную статистику. Однако, по данным Картофельного союза, там сложилась та же ситуация по погодным условиям, что и в России.

Импорт в последние годы составлял около 500 тысяч тонн, то есть покрывал примерно 6% от потребления, ранее оценивала организация. Но основная доля заграничных поставок приходилась на весну, когда кончались запасы отечественной продукции. Кроме того, привезенный корнеплод не будет стоить дешевле отечественного, так что на цены это не повлияет, считает Татьяна Губина. Более того, наращивание импорта может негативно сказаться на российских производителях.

Что будет с ценами в магазинах

По данным Петростата, сейчас средние цены на полках магазинов Санкт-Петербурга — 46,4 рубля за килограмм, что на 37% больше, чем в сентябре 2023 года. С начала года цены выросли и вовсе на 60%, в целом по России — на 47%.

Крупные торговые сети на протяжении последних шести месяцев смягчают ценовое давление: продают самые ходовые позиции картофеля с отрицательной наценкой, удерживают розничную цену на картофель «первой цены» ниже закупочной и растягивают подорожание во времени, снижая его воздействие на потребителей, говорит Игорь Караваев. Так, средняя розничная стоимость картофеля «первой цены» в крупных торговых сетях составляет 33 рубля за килограмм — это почти на 25% меньше, чем в среднем по стране — 43,9 рубля, согласно данным Росстата, отмечает глава АКОРТ.

По словам сетей, пока многие из них держат полку дешевле закупочной цены и торгуют картофелем в минус. «Но проблема качества и наличия обостряется. Будем переходить на торговлю бататом», — шутит представитель одного из петербургских ретейлеров.

Один из способов сдержать цены — переход на прямые поставки от небольших фермерских хозяйств, считает Игорь Караваев.