Не только льготникам: как получить лекарства бесплатно — пошаговая инструкция

Получить бесплатные лекарства можно только по назначению врача и в специальной аптеке Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











По данным Росстата, каждый россиянин ежемесячно тратит на покупку лекарств в среднем от 2 до 2,8% всего своего бюджета. За год набегает почти 13 тысяч рублей на человека — это в среднем, людям с хроническими заболеваниями часто приходится тратить больше. Порой дополнительных расходов можно избежать — во многих случаях медицинские препараты можно получить бесплатно, и доступна эта опция не только льготникам. Разбираемся, как сэкономить на здоровье без вреда для него.



Какие лекарства можно получить бесплатно?

Бесплатно можно получить не все лекарства, а только самые важные. Какие именно считать таковыми, определяет правительство, утверждая специальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В него входит более 800 лекарств — от знакомого всем парацетамола до препаратов химиотерапии.



Список регулярно пополняется, например в 2024 году в него добавили три комбинированных препарата для лечения вирусных и бактериальных инфекций, а также два лекарства для пациентов с рассеянным склерозом (сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб).



Кто может получить бесплатные лекарства?

Получить лекарства бесплатно тоже может не каждый, но этот список шире, чем многие привыкли думать. В специальный установленный правительством список входят не только привычные категории льготников (инвалиды, ветераны, Герои СССР и России, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и люди, пострадавшие от радиации), но и, например, дети до трех лет. А если ребенок из многодетной семьи, то нужные ему лекарства должны предоставлять бесплатно до шести лет.



Кроме того, при некоторых заболеваниях лекарства должны быть бесплатными, даже если у человека нет инвалидности и других оснований для получения льгот. В списке диагнозов более тридцати пунктов, среди них все онкологические заболевания, диабет, бронхиальная астма и другие.



Как получить лекарства бесплатно: порядок действий

Бесплатные лекарства могут выдать только по рецепту врача, причем он должен быть особой формы. Получить такой рецепт можно только в клинике, которая работает по ОМС. Какой именно врач будет выписывать рецепт, значения не имеет — назначить лекарство может как профильный специалист, так и районный терапевт. Но и тому и другому нужно будет обосновать свое назначение, так что нужны будут все заключения и результаты анализов. Если установленный диагноз входит в список и позволяет получать бесплатное лекарство или пациент льготник, то отказать в выдаче рецепта врач не может. Если же вам отказывают, можно обратиться к главврачу, в региональный Минздрав или на горячую линию Росздравнадзора по телефону 8 800 550–99–03.



Получать лекарство нужно будет тоже в специальной социальной аптеке, а не в первой попавшейся. Список соцаптек можно узнать в региональном Минздраве.



Если у вас есть рецепт на получение лекарства бесплатно, то в аптеке не могут вам его не выдать, однако такое случается — препаратов может не быть в наличии. В этом случае вам могут предложить аналог или оформить заказ на нужное лекарство. Провизор должен обязательно внести данные в специальный журнал учета. Если вам отказали, в Росздравнадзоре рекомендуют обращаться на горячую линию или в региональный Минздрав.



Если лекарства нет, а нужно оно срочно, то вы можете купить его самостоятельно, а после с чеками и рецептом обратиться в региональный Минздрав, чтобы вам вернули деньги. Если там откажут, то можно будет взыскать деньги через суд — в этом случае расходы на лекарства будут считаться убытками из-за нарушения ваших прав. По крайней мере, Верховный суд считает именно так.



Простая памятка, чтобы получить лекарства бесплатно и ничего не упустить Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











А что еще?