Новый «черный август» или Великая депрессия — 2024? Как проблемы американской и японской экономик ударят по России

По рублю кризис криптовалют тоже ударит Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Все мировые фондовые индексы и котировки криптовалют рухнули. Причиной этого стало сочетание целого ряда факторов. CNN пишет, что эффект домино начался с США, в экономике которой накопилось множество серьезнейших проблем. И в первую очередь безработица (в США она составила 4,3%, для сравнения: в России — 2,4%).



Financial Times пишет, что волна паники началась с того, что компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета объявила о сокращении вдвое своей доли в Apple. Это вызвало волну продаж акций технологического гиганта, который входит в тройку крупнейших компаний планеты.



Американский индекс Nasdaq снизился за день на 3,7%, а индекс S&P — на 3,1%.



Республиканцы не упустили шанса и использовали падение рынков для нападок на администрацию Джо Байдена. Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social объявил, что падение рынков — это «Великая депрессия 2024 года».



Падение рынков затронуло, конечно, не только Америку, пишет Fortune. Южнокорейский индекс KOSPI закрылся снижением на 8,8%, тайваньский Taiex — на 8,4%, турецкий Borsa Istanbul 100 — на 6,7%, индийский NIFTY 50 — на 2,7%.



В Европе индекс Stoxx Europe 600 потерял 2,2%, а британский FTSE 100 упал на 2%.



Больше всего рухнули японские индексы Topix и Nikkei. Токийский Topix обвалился на 12,2% — это рекорд с 1987 года. Крах японского фондового рынка связывают с оттоком глобальных инвесторов, которые в этом году получили значительную прибыль от инвестирования в японские акции.



Глобальная турбулентность распространилась и на рынок криптовалют. Цена биткоина за день упала на 14%, а эфира — на 21%. Что будет происходить дальше — MSK1.RU разбирается с экспертами. Ведь несмотря на то, что после понедельника ситуция стала выравниваться, страх не прошел. Ведь первопричины кризиса остались. Все — из-за того, что разуверились в гигантах IT из-за нейросетей.



Потеря денег

— Обвал крипторынка в первую очередь грозит банальной потерей денег, — объясняет независимый финансовый советник, основатель компании MindCash Григорий Мисоночников. — По моим оценкам, больше 15 трлн рублей составляет капитал, который инвесторы из РФ держат в крипте. Следовательно, если рынок киптовалют просел на 18%, то и капитал станет меньше.



Второй негативный эффект — недоверие инвесторов: когда рынок резко падает, инвестор не может продать ценные бумаги или будет вынужден делать это в убыток, не может получить дивиденды, поскольку компания находится в убытке.



— А рядовой россиянин Великую депрессию — 2024 заметит?



— Конечно! Непосредственно для граждан это будет чревато очередным повышением цен на товары и услуги, которое ударит по их карману, это, пожалуй, единственный способ бизнеса восстановить свои затраты.



Российский фондовый рынок на фоне мировой катастрофы вовсе не кажется островком спокойствия: индекс Мосбиржи и РТС упали в понедельник на 2,4% (примерно как и израильский TA-125).



— Российская экономика, несмотря на свою изоляцию в последние годы, тем не менее зависит от глобальных тенденций, объясняет основатель инвестиционной компании Impact Capital Валерий Золотухин. — Негативные тенденции в мире оказывают влияние на рынок энергоносителей, а значит, и на доходы российского бюджета и состояние экономики России в целом. Однако воздействие это будет не сиюминутным, а иметь определенный временной лаг.



На пороге кризиса

Финансовый советник Дмитрий Фетисов обращает внимание, что самый тревожный звоночек для России — падение цен на нефть (в понедельник она подешевела на 0,2%, а за последний месяц — уже на 9%).



— Дальнейшее снижение цен на нефть в совокупности с проблемами импорта (которые держат крепкой национальную валюту) может создать угрозу наполнения национального бюджета, — говорит Фетисов. — Однако говорить об этом, как о действительно реалистичном тренде пока рано, так как множество факторов могут кардинально поменять ситуацию.



— Мир на пороге кризиса, и текущий обвал лишь очередной шажочек к нему. Произошедшее в понедельник — тревожные звоночки, говорящие о возможной рецессии, — дает еще более мрачный прогноз финансовый советник, основатель «Клуба глав семейств» Алексей Родин. — Кстати, нарастающие санкции буквально заставили нашу экономику по большей части закрыться в себе. Этот факт может сыграть нам на руку, когда мировые экономики будут тянуть друг друга вниз из-за сильной зависимости друг от друга.



— Пострадали инвесторы, владельцы ценных бумаг и криптовалюты. А те, у кого ни биткоинов, ни акций нет, заметят кризис?



— Обычного россиянина в негативном плане непосредственно касается высокая инфляция и высокие ставки по кредитам. Кризис вызовет дальнейшую стагнацию в экономике, банкротство неподготовленного к негативу и неэффективного бизнеса.

