Сэкономить миллионы, но сильно рискнуть: в соцсетях придумали, как снизить процент по ипотеке в 3 раза

Как россияне обходят правила и берут льготную ипотеку Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Если человек, который не имеет права получить ипотеку на льготных условиях, оформит кредит не один, а возьмет в созаемщики подходящего под критерии программы, кредит оформят на льготных условиях. В социальных сетях активно обсуждают такую возможность, однако это слишком рискованно.

—Теоретически, если человек, не имеющий права на льготную программу, возьмет в созаемщики того, кто на это право имеет, то он сможет получить кредит на льготных условиях, — рассказал Городским порталам агент недвижимости «Правовестъ», риелтор-адвокат Кирилл Иванов.

Для примера рассмотрим квартиру стоимостью 10 миллионов рублей с первоначальным взносом 30% от стоимости квартиры. Если не использовать льготные условия, платить ежемесячно придется порядка 123 тысяч рублей, а переплата превысит 29 миллионов рублей. Если же при этих условиях ставка будет сниженной, платеж составит 45 тысяч, а переплатить придется в 4,5 раза меньше — около 6,5 миллиона рублей.

Переплаты по льготной ставке и стандартной Источник: Банки.ру











Однако такая «экономия» крайне опасна. По словам эксперта, существует ряд рисков для тех, кто хочет воспользоваться таким способом. Один из них связан с правом собственности. В случае, если кредит оформляют два созаемщика, оба получают долю в ней. Когда кредит будет выплачен, вторая сторона может потребовать свою половину.

— Поэтому человек, который решил это всё оформить, выплатит деньги по ипотеке, а в итоге просто может подарить эту квартиру, — отмечает Кирилл Иванов.

Еще одна сложность заключается в том, что льготную ипотеку можно оформить только один раз. Это значит, что рискует и вторая сторона, согласившаяся помочь оформить кредит на льготных условиях. К примеру, если родитель с ребенком до 7 лет решит стать созаемщиком, он больше не сможет воспользоваться этой льготой и оформить ипотечный кредит на более выгодных условиях.

Но главная опасность кроется в том, что это может привести к уголовной ответственности.

— Вообще уголовная ответственность может наступить, потому что это можно расценивать как мошенничество. Ведь для льготной ипотеки выделяются бюджетные средства, — заключил эксперт.