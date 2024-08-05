Штаб-квартиры госкорпораций выселят из Москвы за Урал. В каких городах ждать новые офисы, кортежи и пробки

Руководство госкомпаний будет искать офисы не хуже, чем «Москва-Сити» Источник: Екатерина Тычинина, Семен Казьмин (коллаж)











Президент Владимир Путин поручил правительству разработать план переноса офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Особое внимание глава государства обратил на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Наши коллеги из 74. RU разбирают с экспертами, зачем это нужно, насколько регионы готовы к переселению корпоративной верхушки и каким городам стоит на это рассчитывать.

Прибыль — в родную гавань

Офисы крупнейших госкорпораций РФ перенесут в регионы. Штаб-квартиры должны располагаться по месту осуществления основной производственной и операционной деятельности. Об этом говорится в поручении президента РФ по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованном на сайте Кремля. Правительство должно подготовить предложения до 1 октября.



Главная цель масштабного перемещения корпоративной верхушки — рост налоговых поступлений в местные бюджеты и развитие регионов. Впрочем, идея озвучивается не впервые. В 2013 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала перенести штаб-квартиры госкорпораций, что называется, на места.



— Газ в Москве у нас только на кухне, значит, головной офис «Газпрома» надо перевести в Тюмень, «Роснефть» — в Сибирь, «Ростехнологии» и РЖД — на Урал, «Русгидро» — в Красноярск, «Росэнергоатом» — в Поволжье, «Роснано» — в Калининград и так далее, — говорила она на встрече президента России Владимира Путина с президиумом Совета законодателей.



Еще в 2014 году Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра, поручил проработать вопрос о переносе на Дальний Восток офисов некоторых крупных компаний с госучастием. В 2019 году в СМИ просочился проект плана пространственного развития регионов, где упоминалась возможная перерегистрация штаб-квартир госкорпораций в крупнейших городских агломерациях.

В 2021 году Владимир Путин на прямой линии заговорил о переводе головных офисов госкомпаний в регионы. Последний раз тему офисной релокации президент поднял на пленарной сессии ПМЭФ в июне этого года.



— Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи, в том числе в правительстве, обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты Федерации. Идея, безусловно, требует проработки, но заслуживает внимания и поддержки, — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС).



Источник: Kremlin.ru











Между тем случаи переездов компаний с госучастием из Москвы можно пересчитать по пальцам. Так, в 2005-м Банк ВТБ получил питерскую прописку, правда, головной офис остался в столице. В 2021 году «Газпром» зарегистрировался в Санкт-Петербурге, при этом переезд его структур продолжается до сих пор. В мае Газпром объявил распродажу своей недвижимости в Москве в связи с релокацией компаний группы в Санкт-Петербург.



Президент в качестве положительного примера привел «Русгидро» — крупнейшая электроэнергетическая компания России купила здание для штаб-квартиры в Красноярске и перевезет / наймет полторы тысячи сотрудников. Однако «Русгидро» зарегистрировано здесь с момента создания, так что вряд ли стоит ждать резкого роста налогов в местный бюджет, разве что в виде НДФЛ от зарплат топ-менеджеров.



«Привлечет налоговые выплаты»

Переезд компаний в регионы преследует несколько целей, и эксперты позитивно оценивают саму идею такой децентрализации.



— Во-первых, это логично хотя бы потому, что в остальном мире в порядке вещей, когда штаб-квартира компании находится в регионе основной работы. В России все поехали в Москву только потому, что она была и остается центром притяжения денежных потоков. Хотя де-факто госкорпорациям ничего не мешает иметь головной офис в регионе и представительство в Москве. Странно, когда угледобывающая компания из Кемерова сидит полностью в Москве, а не на местах работы, — отметил автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. — Во-вторых, это привлечет в регионы и налоговые выплаты от корпораций, и поднимет интерес в целом. Такой крупный переезд — это и строительство офиса, и развитие малого и среднего бизнеса, который будет обслуживать новых жителей, и строительство отелей для размещения командировочных. То есть это и создание рабочих мест, и привлечение инвестиций.

В регионах почти нет нужного размера офисов, значит, их придется строить, что в итоге повысит инвестпривлекательность. Алексей Кричевский, автор Telegram-канала «Экономизм»

Помимо госкорпораций, можно было бы осуществить переезд и для многих представителей крупного бизнеса, добавили эксперты. Переезд таких компаний в регионы — большой плюс для субъектов РФ. Но есть и сложности.



— Как быть с персоналом? Ведь далеко не все согласятся переезжать даже в соседний регион. Переедут ли все подразделения компании или только часть? Как быть со специалистами на местах, ведь в стране и так кадровый дефицит. Как быть с построенной на миллиарды долларов инфраструктурой и встроенной системой логистики? Будут ли это бюджетные расходы или средства из ФНБ, а главное, готова ли экономика к таким тратам? — перечислил возникающие вопросы экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.



Смысл переезда госкомпаний — в перераспределении бюджетов, акцентировал финансист.



— Налоговые поступления от госкомпаний в московский бюджет измеряются единицами процентов. Отчисления «Газпрома» составляли всего 5% от бюджета Москвы — настолько в агломерации огромна налоговая поддержка от бизнеса. Переехав в Санкт-Петербург, компания начала отчислять налоги в пользу местного бюджета уже в размере 10%. Таким образом, приток налоговых средств в бюджеты регионов, не избалованных крупными компаниями, будет просто огромен, — объяснил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. — И это крайне актуально. По подсчетам аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА, только 28 регионов завершили 2023 год с профицитом, в 61 субъекте РФ наблюдается устойчивый дисбаланс между расходной и доходной частью бюджета. Переезд даже одного гиганта вроде РЖД или «Ростеха» ощутимо поправил бы ситуацию.



Еще одна причина релокации — разворот российской экономики на Восток. Статус штаб-квартиры в сибирском или уральском городе позволит проводить деловые встречи с азиатскими партнерами там, добавил экономист.



«Процесс этот небыстрый»

Более половины (53 из 100) крупнейших компаний России зарегистрированы в Москве. Их совокупная выручка за 2023 год составила 47,9 триллиона рублей — это 58% от общего показателя топ-100 компаний. На втором месте по количеству зарегистрированных крупняков — Московская область с 9 компаниями, третье занимает Санкт-Петербург, где «прописаны» 5 фирм. Такой рейтинг составило РИА Новости по данным сервиса «БИР-Аналитик» и отчетов компаний.



Очевидно, что необходимо повышать престиж регионов. Возможно, сначала в рамках пилотного проекта будет перевезена часть одной или двух госкомпаний, чтобы оценить результат, предположили эксперты.



— В любом случае процесс этот небыстрый и может затянуться на годы. Ведь это сопряжено с массой согласований, решений и непредвиденных сложностей. Затраты на организацию операционной деятельности бизнеса в регионах будут значительно ниже московских. Но нужно понимать, что рынок труда в стране неоднородный, в регионах сегодня не хватает кадров, — указал Андрей Лобода.



По мнению экономистов, пока сложно оценивать готовность регионов.



— Единственный затык здесь может быть только в отсутствии необходимых офисных площадей. К примеру, в Екатеринбурге такой проблемы, скорее всего, не будет, а в городах поменьше и в небогатых регионах необходимо строить новые здания, — отметил Алексей Кричевский. — Но этот вопрос можно решить довольно быстро, за год-два. К тому же осенью всё равно должна быть представлена только рабочая карта переездов. Уезжать из столицы чуть ли не завтра госкорпорации никто не обязывает.



Сколько стоит?

Оценивать переезд в денежном эквиваленте — задача крайне противоречивая, отметили эксперты.



— Ценник может варьироваться от сотни миллионов рублей до нескольких миллиардов — в зависимости от готовности региона принять штаб-квартиру большой корпорации. Самым затратным будет, разумеется, строительство. А расходы на перевоз сотрудников, наем нового персонала — по сравнению со стройкой копейки, — прокомментировал Алексей Кричевский. — Поэтому лучше разбирать каждый случай в отдельности и при понимании локации, куда компания будет перебираться.



«Русгидро» купила здание в Красноярске за 1,8 миллиарда рублей и отремонтировала его за 8 миллиардов Источник: Александр Ибрагимов / NGS24.RU











Возьмем, к примеру, «Русгидро». Энергохолдинг, объединяющий государственные энергоактивы в Сибири и Дальнем Востоке, заговорил о переносе головного офиса в Красноярск еще в 2021 году. Процесс планируют завершить до конца этого года. Как подсчитали наши коллеги из NGS24.RU, «Русгидро» потратит на переезд минимум 16 миллиардов. В эту сумму вошли затраты на покупку и ремонт здания, оборудование, технику, мебель, особняков для топ-менеджмента и квартиры для сотрудников.



— Стоимость такого переезда обойдется крупной компании в один-два процента от оборота, — подсчитал Александр Шнайдерман. — Это миллиарды рублей на строительство инфраструктуры, организацию переезда офиса, возведение IT-инфраструктуры, помощь в переезде сотрудникам и их адаптации на новом месте.



Регионам подготовиться

— Шанс привлечь крупную компанию есть у большинства регионов, начиная от Урала и на восток. Например, Челябинск как центр тяжелой промышленности мог бы привлечь таких гигантов, как РЖД или «Ростех», — привел пример главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. — Помимо налоговых поступлений и географической целесообразности, очевидны и другие плюсы. Вслед за госкомпаниями, как это было в ситуации с «Газпромом», потянутся их подрядчики. Регионы станут более привлекательными для долгосрочного инвестирования. Новости о переезде компании уровня «Росатома» подстегнут строительную отрасль. Ведь это будет означать увеличение населения минимум на несколько тысяч человек, которым нужно где-то жить вместе с семьями. Под новый спрос начнет открываться и другой бизнес, например, из ресторанной сферы или сферы услуг.



Переезд ограничит переток лучших умов в Москву. У молодых людей будет стимул вернуться в родной регион после учебы и получить достойную работу Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets

— Другой плюс вырастет из минуса при грамотно выстроенной работе. Очевидно, что огромную часть кадров придется искать на местах: далеко не все готовы окажутся поменять московскую прописку на региональную. Да и проблема кадрового голода в России крайне острая. Поначалу возникнет неизбежный кадровый дефицит. Впрочем, абсолютно реально закрыть его за несколько лет упорной работы с вузами по привлечению молодых специалистов, — указал Олег Калманович.



Опыт «Газпрома» и «РусГидро» показывает, что масштабные переезды крупных компаний возможны. Хотя это сложный и затратный процесс, который требует решения множества логистических, инфраструктурных и кадровых вопросов.



— Регионы должны быть готовы предоставить привлекательные условия для работы госкомпаний, включая инфраструктуру, квалифицированную рабочую силу, доступную жилую недвижимость и качественную образовательную систему. Регионы должны активнее работать над развитием инфраструктуры, повышать уровень образования и квалификации рабочей силы, а также создавать комфортные условия для проживания, — отметил частный инвестор Федор Сидоров.

