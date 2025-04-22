«Похожи на чудовищ»: берег Волги заполонили загадочные растения. Что это

Вот такие растения заполонили берег Волги в Ярославле Источник: читатель 76.RU











Ярославцы сообщили о странных «корешках», заполонивших берег Волги в районе Коровников. Толстые и длинные стебли тянутся из прибрежного песка. Где-то лежат их отломанные части.

«Они похожи на змей или каких-то речных чудовищ. Раньше таких не видела», — сообщила читательница 76.RU.

Корни и их части торчат из воды Источник: читатель 76.RU

В группе «Подслушано в Ярославле» 22 апреля даже выложили видео с таким «мутантом».

«Знаете кого я сейчас нашел? Гигантскую креветку! Я сам таких еще не видел. Это офигеть! Вот она, полудохлая, похоже. Но еще не дохлая. Вон у нее щупальцы шевелятся. Вот это жесть! Вот это жесткая штука! Вот так купаться в Волге — такая укусит и всё», — толи в шутку, толи всерьез рассказывает на видео мужчина.

Видео со странной находкой в Волге Источник: Подслушано в Ярославле (18+) / Telegram

Но странная на вид «живность» все же представляет флору, а не фауну.

Фауна — совокупность видов животных, флора — совокупность видов растений.

Что это за растения, нам рассказал заведующий лабораторией высшей водной растительности, кандидат биологических наук Евгений Беляков.

«Это кубышка желтая — широко распространенное растение в наших водоемах. Наверняка все видели ее желтые цветки, возвышающиеся над поверхностью воды и плавающие на воде зеленые, сердцевидно-овальные листья. Ничего страшного в этом растении нет», — пояснил ученый.

Некоторые стебли тянутся вверх Источник: читатель 76.RU











Обычно корни и побеги этого растения находятся под водой, но в этом году, видимо, из-за обмеления Волги они оказались на поверхности.

Кубышка желтая — многолетнее травянистое растение. Имеет толстое мясистое корневище, подводные и надводные листья шириной 15-19 см. Цветки у этого растения надводные, желтые, диаметром 4-6 см.

В некоторых местах берег буквально заполнен этими растениями Источник: читатель 76.RU