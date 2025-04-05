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Экология Обмеление Волги «Что за монстр?»: на дне обмелевшей Волги ярославцы заметили странное растение

«Что за монстр?»: на дне обмелевшей Волги ярославцы заметили странное растение

Ученые объяснили, что это такое

2 455
9 комментариев
Жесть Ярославль / Telegram | Источник: Растение выглядит так, будто оно с другой планетыЖесть Ярославль / Telegram | Источник: Растение выглядит так, будто оно с другой планеты

Жесть Ярославль / Telegram

Источник:

Растение выглядит так, будто оно с другой планеты

В Ярославле в обмелевшей Волге жители обнаружили странное на вид растение.

«Что это за монстр в Волге? Раньше такого чуда не наблюдали. Дети в ужасе, да и мы тоже. Растет прямо из воды и тянется на берег в районе Сокола», — говорится в посте в группе «Жесть Ярославль».

По словам, кандидата биологических наук, заведующего лабораторией высшей водной растительности Института биологии внутренних вод в поселке Борок Некоузского района Евгения Белякова, на фото — кубышка.

Ученые опознали «монстра» | Источник: Жесть Ярославль / TelegramУченые опознали «монстра» | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Ученые опознали «монстра»

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

«Это растение образует очень длинные мощные и разветвленные корневища. Из-за падения уровня воды в Волге обнажилось дно у берегов, поэтому корневища стало видно. Никакой опасности они не представляют», — прокомментировала порталу 76.RU заведующая кафедрой биологии ЯГПУ Ольга Лазарева.

Кубышка — род многолетних водных растений семейства кувшинковые. Распространены на мелководье по берегам озер и медленнотекущих рек. Кстати, считается, что кубышка — индикатор чистой воды, так как в загрязненных водоемах она погибает. Также это растение способно очищать водоемы, в местах ее обитания вода не «цветет».

Опасности это растение не представляет | Источник: Жесть Ярославль / TelegramОпасности это растение не представляет | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Опасности это растение не представляет

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Кстати, недавно в обмелевшей Волге в Ярославской области был найден зуб мамонта. А жители Рыбинска делились фотографиями обнажившейся старинной баржи и части столетнего водозабора.

Напомним, причиной аномально низких объемов воды в Волге стала очень теплая и зима со скудным количеством осадков. В итоге запасы снега в бассейне Верхней Волги оказались минимальны.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Обмеление Волги Растение
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Комментарии
9
Гость
5 часов
"Раньше такого чуда не наблюдали. Дети в ужасе, да и мы тоже. Растет прямо из воды и тянется на берег." Если незнакомо какое -то растение, то от него ужас? А много ли родители вообще знают растений? Ужас от родителей, которые детям не могут обьяснить, и поискать в интернете вместе с детками - название растения. Хотч бы узнают дети возможности интернета. Что это не только Тик-ток.
Гость
5 часов
2023:"На сегодняшний день результаты анализа состояния водных объектов города Ярославля (реки Волги и Которосли) показывают о низком качестве воды в них. По результатам исследований Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу качества окружающей среды - вода в реках Волги и Которосль соответствует категории «очень загрязненная». Основная причина - увеличение промышленными предприятиями города Ярославля объемов от проведения неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты. Выявлены ряд причин неудовлетворительного качества воды. Одним из основных и наиболее серьезных является неконтролируемый сброс отходов промышленных предприятий и коммунальных служб в реки Волги и Которосли. Многие домовладельцы проводят канализационный слив непосредственно в воду. Основные факторы загрязнения поверхностных вод - нефтепродукты, различные органические вещества, а также металлы - медь и железо. "
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