«Что за монстр?»: на дне обмелевшей Волги ярославцы заметили странное растение

Жесть Ярославль / Telegram Источник: Растение выглядит так, будто оно с другой планеты











В Ярославле в обмелевшей Волге жители обнаружили странное на вид растение.

«Что это за монстр в Волге? Раньше такого чуда не наблюдали. Дети в ужасе, да и мы тоже. Растет прямо из воды и тянется на берег в районе Сокола», — говорится в посте в группе «Жесть Ярославль».

По словам, кандидата биологических наук, заведующего лабораторией высшей водной растительности Института биологии внутренних вод в поселке Борок Некоузского района Евгения Белякова, на фото — кубышка.

Ученые опознали «монстра» Источник: Жесть Ярославль / Telegram

«Это растение образует очень длинные мощные и разветвленные корневища. Из-за падения уровня воды в Волге обнажилось дно у берегов, поэтому корневища стало видно. Никакой опасности они не представляют», — прокомментировала порталу 76.RU заведующая кафедрой биологии ЯГПУ Ольга Лазарева.

Кубышка — род многолетних водных растений семейства кувшинковые. Распространены на мелководье по берегам озер и медленнотекущих рек. Кстати, считается, что кубышка — индикатор чистой воды, так как в загрязненных водоемах она погибает. Также это растение способно очищать водоемы, в местах ее обитания вода не «цветет».

Опасности это растение не представляет Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Кстати, недавно в обмелевшей Волге в Ярославской области был найден зуб мамонта. А жители Рыбинска делились фотографиями обнажившейся старинной баржи и части столетнего водозабора.