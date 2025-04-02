Эксперты называют обмеление Волги рекордным: чем это грозит ярославцам

Обмеление Волги достигло минимальных значений не только в Ярославской области, но и других регионах. Как рассказали специалисты Верхне-Волжского Гидрометцентра, уровень воды в крупнейших реках Волге и Оке близок к самым низким значениям за многолетний период наблюдений.
Как сообщают наши коллеги из NN.RU, одними из первых о проблеме публично заявили рядовые нижегородцы. Жители региона заметили, что уровень воды в Волге и в Горьковском водохранилище резко упал.
При этом в Верхне-Волжском бассейновом водном управлении сообщили, что половодье в Нижегородской области в этом году стало самым низким за всю историю наблюдений.
«В этом году половодье в Нижегородской области началось на две недели раньше обычного. Виной всему малоснежная зима с многочисленными оттепелями и ранняя весна. В результате на большинстве рек половодье уже завершилось», — рассказали в управлении.
По информации Росгидрометцентра, половодье — это подъем воды в результате периодического усиления стока вследствие таяния снега и дождей.
По словам представителей Верхне-Волжского Гидрометцентра, уровень водоемов продолжает снижаться. В дальнейшем это может создать неблагоприятные условия для работы водозаборов и судоходства.
Отметим, что в Ярославской области на фоне обмеления Волги запуск речной навигации пройдет с особыми условиями. По этой же причине в регионе остановили Угличскую ГЭС.
Мы ведем сюжет, где рассказываем о последствиях экологической проблемы. Как ранее сообщали в МЧС, на фоне обмеления реки несколько населенных пунктов могут остаться без воды.