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Эксперты называют обмеление Волги рекордным: чем это грозит ярославцам

За последние годы такого сильного маловодья не было

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18 комментариев
Обмеление произошло из-за низкого количества снега зимой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбмеление произошло из-за низкого количества снега зимой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обмеление произошло из-за низкого количества снега зимой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обмеление Волги достигло минимальных значений не только в Ярославской области, но и других регионах. Как рассказали специалисты Верхне-Волжского Гидрометцентра, уровень воды в крупнейших реках Волге и Оке близок к самым низким значениям за многолетний период наблюдений.

Как сообщают наши коллеги из NN.RU, одними из первых о проблеме публично заявили рядовые нижегородцы. Жители региона заметили, что уровень воды в Волге и в Горьковском водохранилище резко упал.

При этом в Верхне-Волжском бассейновом водном управлении сообщили, что половодье в Нижегородской области в этом году стало самым низким за всю историю наблюдений.

Какие регионы относятся к Верхней Волге | Источник: Мария Романова / Городские медиаКакие регионы относятся к Верхней Волге | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Какие регионы относятся к Верхней Волге

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

«В этом году половодье в Нижегородской области началось на две недели раньше обычного. Виной всему малоснежная зима с многочисленными оттепелями и ранняя весна. В результате на большинстве рек половодье уже завершилось», — рассказали в управлении.

По информации Росгидрометцентра, половодье — это подъем воды в результате периодического усиления стока вследствие таяния снега и дождей.

По словам представителей Верхне-Волжского Гидрометцентра, уровень водоемов продолжает снижаться. В дальнейшем это может создать неблагоприятные условия для работы водозаборов и судоходства.

Отметим, что в Ярославской области на фоне обмеления Волги запуск речной навигации пройдет с особыми условиями. По этой же причине в регионе остановили Угличскую ГЭС.

Мы ведем сюжет, где рассказываем о последствиях экологической проблемы. Как ранее сообщали в МЧС, на фоне обмеления реки несколько населенных пунктов могут остаться без воды.

ПО ТЕМЕ
Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Половодье Гидрометцентр Обмеление Волги Уровень воды
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Комментарии
18
Гость
2 апреля, 14:24
Прежде чем писать, хоть поинтересуйтесь что и как называется: - Верхняя Волга захватывает участок от истока до точки впадения Оки (в г. Нижний Новгород); - Средняя Волга простирается от устья реки Оки до места впадения Камы; - Нижняя Волга начинается от устья реки Камы и доходит до самого Каспийского моря.
Гость
2 апреля, 14:43
Управлять сбросами воды в каскаде водохранилищ тоже надо уметь. По нынешней ситуация сразу можно сказать, что кадры уже не те!!!
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