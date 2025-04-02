Эксперты называют обмеление Волги рекордным: чем это грозит ярославцам

Обмеление произошло из-за низкого количества снега зимой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Обмеление Волги достигло минимальных значений не только в Ярославской области, но и других регионах. Как рассказали специалисты Верхне-Волжского Гидрометцентра, уровень воды в крупнейших реках Волге и Оке близок к самым низким значениям за многолетний период наблюдений.

Как сообщают наши коллеги из NN.RU, одними из первых о проблеме публично заявили рядовые нижегородцы. Жители региона заметили, что уровень воды в Волге и в Горьковском водохранилище резко упал.

При этом в Верхне-Волжском бассейновом водном управлении сообщили, что половодье в Нижегородской области в этом году стало самым низким за всю историю наблюдений.

Какие регионы относятся к Верхней Волге Источник: Мария Романова / Городские медиа











«В этом году половодье в Нижегородской области началось на две недели раньше обычного. Виной всему малоснежная зима с многочисленными оттепелями и ранняя весна. В результате на большинстве рек половодье уже завершилось», — рассказали в управлении.

По информации Росгидрометцентра, половодье — это подъем воды в результате периодического усиления стока вследствие таяния снега и дождей.

По словам представителей Верхне-Волжского Гидрометцентра, уровень водоемов продолжает снижаться. В дальнейшем это может создать неблагоприятные условия для работы водозаборов и судоходства.

Отметим, что в Ярославской области на фоне обмеления Волги запуск речной навигации пройдет с особыми условиями. По этой же причине в регионе остановили Угличскую ГЭС.