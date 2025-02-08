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Экология Для ярославцев открыли данные по контролю качества воздуха. Где посмотреть

Для ярославцев открыли данные по контролю качества воздуха. Где посмотреть

Жители Фрунзенского района годами жаловались на неприятный запах в спальном районе

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4 комментария
Жители Фрунзенского района годами жаловались на неприятный запах на Липовой горе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЖители Фрунзенского района годами жаловались на неприятный запах на Липовой горе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Фрунзенского района годами жаловались на неприятный запах на Липовой горе

Источник:

Показатели стационарного поста по контролю качества воздуха на проспекте Фрунзе в Ярославле стали доступны для местных жителей. Об этом сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Ирина Гукасян.

Напомним, что в начале декабря 2024 года на здании школы № 89 во Фрунзенском районе установили пост контроля качества воздуха. Он каждые 20 минут измеряет концентрацию вредных примесей в атмосфере.

— Очень много обращений поступало от жителей с просьбой предоставления доступа к просмотру данных с нового поста контроля воздуха. Мы проработали данный вопрос, и теперь все желающие могут получить эту информацию на сайте Центра охраны окружающей среды, — сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Ирина Гукасян. — Пока система работает в тестовом режиме, но это никак не сказывается на точности показателей оборудования.

Ознакомиться с данными можно по ссылке. Если информация в таблицах не отображается, то необходимо на открывшейся странице выбрать раздел «Дополнительные настройки», затем — «Перейти на сайт wiregeo.gank4.ru» и вернуться в раздел «Контроль атмосферного воздуха».

Жители Фрунзенского района не первый год жалуются на неприятный запах в микрорайонах Дядьково, Сокол, Липовая гора, Мерцалиха и поселке Нефтебаза.

— Исследуется содержание в воздухе ряда предельных углеводородов, уайт-спирита, бензина, ксилола и других загрязняющих веществ. Также автоматический пост контроля включает в себя метеостанцию, — уточнили в правительстве Ярославской области.

Ранее в Ярославле приостановили работу предприятия «Регион-Склад» во Фрунзенском районе. Как установили специалисты Центра охраны окружающей среды, завод загрязняет воздух. Но даже после того, как на время работу предприятия остановили, вонь не прекратилась. В чем причина — читайте по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Экология Неприятный запах Загрязнение воздуха
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Комментарии
4
rodynamoya
1 час
Как установили специалисты Центра охраны окружающей среды, завод загрязняет воздух. Но вонь не прекратилась
Гость
1 час
И что дальше?
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