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Экология Варакушка, чекан или урагус? Сложный тест на знание городских птиц, с которым справятся не все

Варакушка, чекан или урагус? Сложный тест на знание городских птиц, с которым справятся не все

Попробуйте безошибочно ответить на 10 сложных вопросов

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Часто мы, слыша пение птиц, даже не догадываемся, кто именно так красиво выводит эти трели

В городе и пригороде можно встретить сотни разных птиц. Одни живут тут круглый год, другие на зимовку улетают в теплые края, но потом обязательно возвращаются. Голубей, сорок и воробьев знают все, а как насчет других пернатых? Сможете узнать их по фото? Давайте это выясним, игра начинается прямо сейчас.

В тесте — завораживающие кадры тюменского фотографа Владилена Зубарева. Он рассказал нам и вам, как правильно снимать птиц, чтобы получились эффектные, удачные кадры.

ТЕСТПройден 1 раз
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1) Эта птичка — мастер маскировки: ее окрас напоминает фактуру древесной коры. При встрече с человеком или в случае опасности она извивает шею, имитируя поведение змеи. Как она называется?

  • Свиристелем

  • Вертишейкой

  • Поползнем

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2) Сейчас будет легко (но это не точно). Что за птица на этом фото?
  • Щегол
  • Лазоревка
  • Синица
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3) Сконцентрируйтесь и хорошенько подумайте, прежде чем ответить. Эту птичку часто принимают за большую синицу. Живет она в городских парках, особенно зимой. Кто это?

  • Свиристель
  • Лазоревка
  • Щегол
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4) Тут справится даже школьник. Это одна из умнейших птиц из существующих в природе. Она не любит густые леса, предпочитая селиться ближе к людям. И это…

  • Сорока
  • Поползень
  • Пухляк
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5) Познакомьтесь, это ближайший родственник соловья, наделенный певческим талантом. Как зовут эту маленькую, но гордую птичку?

  • Синица
  • Щегол
  • Варакушка
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6) После зимовки в теплых краях эта птица по весне возвращается одной из первых, когда еще не сошел снег. Называется она…

  • Зябликом

  • Чеканом

  • Урагусом

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7) Эту птицу можно встретить в городских садах и парках. Зимой они не улетают в теплые края и при наличии корма могут пережить холода даже в Сибири. Как она называется?

  • Щеглом

  • Дроздом

  • Свиристелем

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8) Размером эта крошка меньше воробья. Ее также называют чумичкой, фазанчиком или виноградкой. И это длиннохвостая…

  • Синица
  • Горихвостка
  • Варакушка
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9) Дадим вам подсказку: это сова. А какая?
  • Полярная
  • Болотная
  • Ошейниковая
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10) Последний вопрос и точно-точно самый простой. Предков этих птиц приручили минимум 5000 лет назад. Они прекрасно ориентируются в пространстве и обладают встроенным навигатором. Это…

  • Голубь
  • Скворец
  • Дрозд

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