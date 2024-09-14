Варакушка, чекан или урагус? Сложный тест на знание городских птиц, с которым справятся не все

Часто мы, слыша пение птиц, даже не догадываемся, кто именно так красиво выводит эти трели

В городе и пригороде можно встретить сотни разных птиц. Одни живут тут круглый год, другие на зимовку улетают в теплые края, но потом обязательно возвращаются. Голубей, сорок и воробьев знают все, а как насчет других пернатых? Сможете узнать их по фото? Давайте это выясним, игра начинается прямо сейчас.