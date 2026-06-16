Роза Хайруллина, Вася Ложкин и не только: стала известна афиша театрального фестиваля в Ярославле

10:00, 14:00 — аудиоспектакль «Течение» (12+) от театра В. Панова о переменах на берегу Волги начала XX века. Место сбора: Тверицкая наб., 9. Стоимость билетов: 500 рублей.

11:00 — экскурсия-прогулка «Город в городе» (6+) от проекта «Текстиль». Место сбора: возле ДК «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53).

18:00 — аудиоспектакль «НеПростоВаленки и „До скорова свиданя…“» (12+). Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).

12:00 — 20:00 — аудиоспектакль «Миссия невыполнима-9» (12+) режиссера А. Локтионова от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место: Досуговый центр Вверх, бывшее здание школы на станции Урочь (ул. Станция Урочь, 10, посёлок Тверицы).

14:00 — аудиоспектакль «Волков. Голос» (12+) по центру Ярославля от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место встречи: у памятника Ф. Ушакова на Речном вокзале (Волжская набережная, 4). Билетов нет.

14:00, 18:00 — благотворительный спектакль «Письма к Богу» (12+) по пьесе Эрик-Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая дама». Место: мэрия города Ярославль (улица Андропова, 6).

15:00, 17:00 — спектакль-инсталляция «Письма к Лавру» (12+) о настоятеле Крестовоздвиженского прихода в Ярославле от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место: Духовно-просветительский центр «Ставрос» (Кооперативная улица, 2а).

15:00, 18:00 — спектакль-притча «Реставратор: Человек-Судьба-Искусство» (16+) от владимирского театрального товарищества «Завод» и Владимиро-Суздальский музея-заповедника. Место: арт-клуб «Китайский Летчик Джао Да» (Крестьянский проезд, 7).

16:00, 19:00 — аудиоспектакль «Код усадьбы» (12+) на двухэтажном ретро-автобусе от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место сбора: парковка Ярославского планетария.

16:00 — спектакль-размышление «Бро.Бродский» (16+) от саратовского театра «Вне стен». Это спектакль о личности и наследии Иосифа Бродского. Место: корпус ЯГМУ (Революционная ул., 5).

16:00, 19:00 — трагикомедия «Немой официант» (16+) о двух киллерах, которые заперты в подвале. Место: Дом актера им. С. Пускепалиса (ул. Кирова, 8/10).

18:00 — музыкально-поэтический перфоманс «Музыкальные иллюстрации» (12+) Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель» с В. Кирилловым и Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром. Место: Московский вокзал (площадь Подвойского, дом 1).