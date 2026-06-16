Роза Хайруллина, Вася Ложкин и не только: стала известна афиша театрального фестиваля в Ярославле

С 23 по 28 июня в Ярославле пройдет одно из самых ярких культурных событий лета — театральный фестиваль «Волков. Подмостки». На него приедут звезда театра и кино Роза Хайруллина, а также режиссер Дмитрий Крестьянкин и художник Вася Ложкин.
«Декорациями и подмостками станет архитектура города, а главными героями и соавторами — „дома с историей“: усадьбы, дворцы, загородные особняки, старинные производства, храмы и даже здания Мэрии Ярославля и Главпочтамта и ж/д вокзала», — рассказала генеральный продюсер фестиваля Юлия Скороходова.
Всего планируется 67 спектаклей разного формата: экскурсии по городу, модные дефиле, поэтическая лаборатория, читки, спектакли-застолья, творческие встречи. Запланировано пять театральных премьер. Публикуем подробную программу.
Подробная программа фестиваля «Волков. Подмостки».
- День 1: спецпоказы и экскурсии
- День 2: аудиоспектакли и встреча с актрисой
- День 3: застолье, рейв и модный показ
- День 4: инсталляции и арт-перформанс
- День 5: «Уличная поэзия», Роза Хайруллина и не только
- День 6: спектакль о Бродском и театр Васи Ложкина
День 1: спецпоказы и экскурсии
Вторник — 23 июня
16:00 — спецпоказ спектакля «Шинель» (12+) по произведению Николая Гоголя. Место: Театр им. Ф. Волкова (площадь Волкова, 1).
18:30 — аудиоспектакль «НеПростоВаленки и „До скорова свиданя…“» (12+). Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
18:30 — экскурсия «100 деталей Ярославля» (6+) от Фонда истории и краеведения им. Я. Левина. Место сбора: Знаменская башня.
19:00 — спецпоказ спектакля «Шинель» (12+) по произведению Николая Гоголя. Место: Театр им. Ф. Волкова (площадь Волкова, 1).
19:00 — спектакль-воспоминание о любви и войне «До свидания, девочки!» (12+) по мотивам воспоминания ярославского фронтовика Ильи Рабиновича от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место: Дом актера им. С. Пускепалиса (ул. Кирова, 8/10).
День 2: аудиоспектакли и встреча с актрисой
Среда — 24 июня
15:00 — благотворительный спектакль «Зимородок» (6+) по мотивам одноименной повести Ю. Яковлева про подвиг мальчишки во время Великой Отечественной войны. Место: Дом актера им. С. Пускепалиса (ул. Кирова, 8/10).
18:30 — аудиоспектакль «НеПростоВаленки и „До скорова свиданя…““ (12+). Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
19:00 — аудиоспектакль «Код усадьбы» на двухэтажном ретро-автобусе (12+) от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место сбора: парковка Ярославского планетария.
19:00 — творческая встреча с актрисой Волковского театра Еленой Сусаниной в проекте «Киногостиная Александра Колбовского. Эпизод 2 „Шалтай-болтай“» (18+). Место: Дом актера им. С. Пускепалиса (ул. Кирова, 8/10).
День 3: застолье, рейв и модный показ
Четверг — 25 июня
12:00, 14:00 — аудиоспектакль «Течение» (12+) от театра В. Панова о переменах на берегу Волги начала XX века. Место сбора: Тверицкая наб., 9.
16:00 — спектакль «Сердце Эдварда» (12+) по сказке Кейта ДиКамилло от студенческого театра «Ключ» ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Место: ЕГФ, Которосльная набережная, 46.
18:00 — аудиоспектакль «НеПростоВаленки и „До скорова свиданя…“» (12+). Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
18:00 — спектакль «Шел одноногий дождь» (16+) по пьесе Семена Ковалева. Место: арт-клуб «Китайский Летчик Джао Да» (Крестьянский проезд, 7).
18:00 — спектакль «Иванов» (12+) от ярославской студии драматического искусства «Театр.ТЕХ» при ЯГТУ. Место: Дом актера им. С. Пускепалиса (ул. Кирова, 8/10).
18:30 — экскурсия «Дом с историей» (12+) от Фонда истории и краеведения им. Я. Левина. Место сбора: у храма Спаса на Городу (Почтовая ул., 3).
18:30-20:00 — мастер-класс «Арт-мастерская по кастомизации валенок (6+)». Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
19:00 — аудиоспектакль «Код усадьбы» (12+) на двухэтажном ретро-автобусе от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место сбора: парковка Ярославского планетария.
19:30 — спектакль-застолье «Поместье Лешего» (12+) по мотивам пьесы А. П. Чехова от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место: усадьба дворян Зацепиных (г. Тутаев, левый берег Волги, Крестовоздвиженская ул., 45).
19:30 — модный показ «Русский стиль» (6+) от ученицы Вячеслава Зайцева, дизайнера Елены Пелевиной. Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
20:00 — спектакль-рейв «Квадрат» (16+) от столичного режиссера Дмитрия Крестьянкина. Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
День 4: инсталляции и арт-перформанс
Пятница — 26 июня
12:00, 14:00 — аудиоспектакль «Течение» (12+) от театра В. Панова о переменах на берегу Волги начала XX века. Место сбора: Тверицкая наб., 9. Стоимость билетов: 500 рублей.
17:00, 19:00 — спектакль-инсталляция «Письма к Лавру» (12+) о настоятеле Крестовоздвиженского прихода в Ярославле от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место: Духовно-просветительский центр «Ставрос» (Кооперативная улица, 2а).
17:00 — документальный спектакль «Ченцы» (12+) от режиссера Дмитрия Крестьянкина в усадьбе купца Горохова в деревне Ченцы на левом берегу Тутаевского района. Место сбора: трансфер забирает с парковки у ЦНТИ (проспект Ленина, 2а).
18:00 — аудиоспектакль «НеПростоВаленки и „До скорова свиданя…“» (12+). Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
18:00 — аудиопрогулка «На месте фабрики парк» (6+) от проекта «Текстиль». Место сбора: пересечение ул. Зеленцовская и Лекарская — 1 пруд Петропаловского парка.
18:30 — экскурсия «Дом с историей» (12+) от Фонда истории и краеведения им. Я. Левина. Место сбора: остановка у Пожарной каланчи (ул. Ушинского).
18:30 — спектакль «Тень» (18+) от режиссера Петра Шерешевского, на сцене — Казанский ТЮЗа. Место: корпус ЕГФ (Которосльная набережная, 46). Билетов нет.
18:30 — 20:00 — мастер-класс «Арт-мастерская по кастомизации валенок (6+)». Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
19:00 — аудиоспектакль «Код усадьбы» (12+) на двухэтажном ретро-автобусе от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место сбора: парковка Ярославского планетария.
19:00 — спектакль «Рыбий глаз» (16+) про 90-е от московского театра «Револьвер». Место: арт-клуб «Китайский Летчик Джао Да» (Крестьянский проезд, 7).
19:30 — модный показ «Русский стиль» (6+) от ученицы Вячеслава Зайцева, дизайнера Елены Пелевиной. Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
20:00 — музыкальный арт-перформанс «Рок-валенок с группой „ВОЛКОВ БЭНД““ (18+). Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
20:00 — спектакль-рейв «Квадрат» (16+) от столичного режиссера Дмитрия Крестьянкина. Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
День 5: «Уличная поэзия», Роза Хайруллина и не только
Суббота — 27 июня
10:00 — аудиоспектакль «Течение» (12+) от театра В. Панова о переменах на берегу Волги начала XX века. Место сбора: Тверицкая наб., 9. Стоимость билетов: 500 рублей.
12:00 — поэтическая лаборатория «Уличная поэзия» (16+) от поэта и художника Матвея Матюшкина. Место сбора: у входа ЦНТИ (проспект Ленина, 2а).
12:00 — 20:00 — аудиоспектакль «Миссия невыполнима-9» (12+) режиссера А. Локтионова от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место: Досуговый центр Вверх, бывшее здание школы на станции Урочь (ул. Станция Урочь, 10, посёлок Тверицы).
12:00, 14:30 — театральное путешествие «Волков. Подмостки» (12+) в исторические усадьбы на берегу Волги в Тутаеве. Билетов нет.
12:00 — экскурсия «Дом для Красного Перекопа» (6+) от проекта «Текстиль». Место: возле ДК «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53).
13:00 — спектакль-читка «Разбирая „Нахлебника““ (12+) от московского театра Труда. Место: академия Н. П. Пастухова (ул. Некрасова, 24/42).
14:00 — аудиоспектакль «Волков. Голос» по центру Ярославля от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место встречи: у памятника Ф. Ушакова на Речном вокзале (Волжская набережная, 4). Билетов нет.
15:00, 18:00 — творческая встреча с режиссером А. Локтионовым (12+). Место: Досуговый центр Вверх, бывшее здание школы на станции Урочь (ул. Станция Урочь, 10, посёлок Тверицы).
16:00 — спектакль-кастинг «4 Танечки» на роль Татьяны Лариной (16+) от московского театра «Циники». Место: академия Н. П. Пастухова (ул. Некрасова, 24/42).
16:30, 19:30 — аудиоспектакль «Код усадьбы» (12+) на двухэтажном ретро-автобусе от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место сбора: парковка Ярославского планетария.
19:00 — спектакль «Где ты был так долго, чувак?» (18+) с Розой Хайруллиной в главной роли. Место: ЕГФ, Которосльная набережная, 46.
День 6: спектакль о Бродском и театр Васи Ложкина
Воскресенье — 28 июня
10:00, 14:00 — аудиоспектакль «Течение» (12+) от театра В. Панова о переменах на берегу Волги начала XX века. Место сбора: Тверицкая наб., 9. Стоимость билетов: 500 рублей.
11:00 — экскурсия-прогулка «Город в городе» (6+) от проекта «Текстиль». Место сбора: возле ДК «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53).
18:00 — аудиоспектакль «НеПростоВаленки и „До скорова свиданя…“» (12+). Место: Ярославская фабрика валяной обуви (Тверицкая наб., 20).
12:00 — 20:00 — аудиоспектакль «Миссия невыполнима-9» (12+) режиссера А. Локтионова от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место: Досуговый центр Вверх, бывшее здание школы на станции Урочь (ул. Станция Урочь, 10, посёлок Тверицы).
14:00 — аудиоспектакль «Волков. Голос» (12+) по центру Ярославля от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место встречи: у памятника Ф. Ушакова на Речном вокзале (Волжская набережная, 4). Билетов нет.
14:00, 18:00 — благотворительный спектакль «Письма к Богу» (12+) по пьесе Эрик-Эммануэля Шмитта «Оскар и Розовая дама». Место: мэрия города Ярославль (улица Андропова, 6).
15:00, 17:00 — спектакль-инсталляция «Письма к Лавру» (12+) о настоятеле Крестовоздвиженского прихода в Ярославле от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место: Духовно-просветительский центр «Ставрос» (Кооперативная улица, 2а).
15:00, 18:00 — спектакль-притча «Реставратор: Человек-Судьба-Искусство» (16+) от владимирского театрального товарищества «Завод» и Владимиро-Суздальский музея-заповедника. Место: арт-клуб «Китайский Летчик Джао Да» (Крестьянский проезд, 7).
16:00, 19:00 — аудиоспектакль «Код усадьбы» (12+) на двухэтажном ретро-автобусе от театрально-продюсерского центра «Волков. Подмостки». Место сбора: парковка Ярославского планетария.
16:00 — спектакль-размышление «Бро.Бродский» (16+) от саратовского театра «Вне стен». Это спектакль о личности и наследии Иосифа Бродского. Место: корпус ЯГМУ (Революционная ул., 5).
16:00, 19:00 — трагикомедия «Немой официант» (16+) о двух киллерах, которые заперты в подвале. Место: Дом актера им. С. Пускепалиса (ул. Кирова, 8/10).
18:00 — музыкально-поэтический перфоманс «Музыкальные иллюстрации» (12+) Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель» с В. Кирилловым и Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром. Место: Московский вокзал (площадь Подвойского, дом 1).
21:00 — саунд-драма «Меломан» (18+) и вечеринка-закрытие от воображаемого театра Васи Ложкина. Место: арт-клуб «Китайский Летчик Джао Да» (Крестьянский проезд, 7).