Звезды отжимались, а зрители увидели смешные кадры с кинопроб: как прошел второй день XIII международного кинофестиваля в Забайкалье

Кинофестиваль проходит с 21 по 24 мая Источник: Забайкальский международный кинофестиваль / Telegram

Второй день Забайкальского международного кинофестиваля подходит к концу. Сегодня зрители и почетные гости смогли насладиться фильмами, побывать на спектаклях и даже поучаствовать в образовательной программе. Впереди еще много интересного. Подведем главные итоги 22 мая.

Звездные гости ЗМКФ Денис Никифоров, Любовь Толкалина, Илья Коробко, Злата Ковальчук, Ника Здорик, Николай Рябуха и Дмитрий Павленко посетили село Улеты. Они возложили цветы на мемориале и почтили память павших минутой молчания в сквере, посвященном ученикам и педагогам местной школы. О своем обучении в этой школе рассказал председатель оргкомитета кинофестиваля Виктор Шкулев.

Следующей точкой маршрута артистов стал Михайло-Архангельский храм.

«Я переезжаю!» — сказала звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик, прогуливаясь по территории возле храма.

Затем все направились к дому культуры, где местные жители встретили артистов с караваем. Гости фестиваля в свою очередь выступили на сцене.

Актер Дмитрий Павленко прочитал стихи Давида Самойлова, актриса Ника Здорик спела композицию «Встречная полоса» из сериала «Ландыши», а артист сериала «Молодежка» Илья Коробко исполнил строки из творчества Александра Пушкина. Заслуженный артист Забайкальского края Николай Рябуха исполнил свои песни.

Звезда фильма «Бой с тенью» Денис Никифоров показал свою физическую форму и отжался 13 раз. От культурной программы он тоже решил не отказываться и прочитал стихотворение поэта Валентина Гафта «Хулиганы».

Одновременно с программой в селе Улеты открылась выставка фотографий усадьбы художника Николая Рериха в Индии. Она проходит в кинотеатре «Удокан». Экспозиция будет работать до 25 мая.

На выставке, ставшей частью Забайкальского международного кинофестиваля, можно посмотреть снимки дома Николая Рериха, окрестности индийской деревни Наггары и кадры с праздника в тибетском монастыре Чиу Гомпа.

А в читинский технопарке «Кванториум» проходит совсем другая программа. Участников творческой лаборатории кинофестиваля научили делать спецэффекты с помощью оранжевой расчески и делать коллажи в разных программах. Своими умениями поделилась фотохудожник Карина Клапотовская.

В Доме офицеров прошел моноспектакль Максима Аверина «Расправь крылья». Зал был переполнен, для тех, кто хотел попасть на выступление любимого актера, поставили стулья между рядами. Выступление актера было заполнено совершенно разными номерами. Он переходил от жанра к жанру и менял гримм прямо на сцене.

На параллельной площадке ЗМКФ — в кинотеатре «Удокан» — прошла творческая встреча с режиссером, сценаристом и председателем жюри основного конкурса Забайкальского международного кинофестиваля Николаем Лебедев. Автор таких фильмов, как «Легенда № 17», «Экипаж», «Нюрнберг» и сценарист картины «Кракен» говорил со зрителями о кино, эмоциях и человеческих историях.

Лебедев показал изнанку кино и делился личными чувствами. На встрече зрители смогли увидеть уникальные кадры с проб Данилы Козловского к фильму «Легенда № 17». Режиссер продемонстрировал компьютерную графику к своей несостоявшейся экранизации «Мастера и Маргариты». На этот проект он потратил целых 3,5 года, но съемки сорвались буквально перед самым началом.

Не только Аверин сегодня выступал спектаклем. На сцене краевого драматического театра актеры Юлия Такшина, Елена Борзова, Мария Рассказова, Вячеслав Гугиев и Александр Михайлов представили постановку «Невеста напрокат». Это история о том, как главный герой не может найти любовь и решается познакомить с родителями фиктивную невесту.

Сегодняшний день фестиваля закрыла «Ночь короткого метра». Это особенное мероприятие, поскольку проходит под открытым небом.

Министр культуры края Алена Ячменева рассказала CHITA.RU о том, что на бы обязательно посоветовала посетить именно его. Короткометражки показывали возле кинотеатра «Удокан».

«Мне нравится, что наши зрители, порой, не скрывают свои слезы в каких-то эмоциональных моментах фильмов. И это огромная поддержка для забайкальских авторов короткометражек», — заявила Ячменев.

Ежегодно зрители собираются под открытым небом у «Удокана» с пледами и горячим чаем — все увлечённо смотрят короткометражки в незабываемой атмосфере. Первой лентой стал фильм «Продукты напротив» режиссёра Александра Титова.

По сюжету рядом с продуктовым вагончиком одинокого дедушки ставят вагончик хиппи-бабушки, которая отнимает его клиентов. Сначала он хочет избавиться от надоедливой конкурентки, но потом судьба распоряжается так, что он влюбляется в неё.

Следующим фильмом стала картина, которую сняли в Забайкалье, на малой родине известного российского скульптора Даши Намдакова. В ленте главный герой от первого лица рассказывает о своём селе Укурик Хилокского района, которое находится в 180 километрах от Читы среди тайги.

Третьим по счёту, но не по значению стал фильм «Взгляд», который сняли в Индии. Лента рассказывает историю мальчика, решившего украсть кольцо из семейной шкатулки, чтобы продать его и отремонтировать камеру покойного отца. Мать поймала его, дед успокоил внука и объяснил, почему воровать плохо. В итоге мальчик починил камеру и нашёл любимое занятие.

Читинцам показали документальный фильм «Лекари душ» Антона Золотухина — лучшую короткометражку года. Завтра режиссёр получит награду за эту картину. Лента рассказывает о двух настоятелях (священнике и ламе), которые с начала СВО вместе ездят в Донбасс для духовной поддержки военных и мирных жителей.

Ещё один фильм, который показали на кинофестивале, — «Мам» Ивана Соснина. Это реальная история: Вера 7 лет назад родила сына Сашу от композитора Андрея и исчезла. Внезапно она возвращается, чтобы разделить его жизнь на «до» и «после»: у мальчика лейкемия, нужна пересадка костного мозга, Вера не подходит, а Андрей пытается её выгнать.

Фильм «Ахмад» забайкальского режиссёра Андрея Зуева повествует историю молодого африканца Ахмада, который оставляет свою семью и прилетает учиться из далёкой жаркой Нигерии в холодный Иркутск.

Короткометражку Элеоноры Юдиной также продемонстрировали зрителям в Чите. История Татьяны — диспетчера эскалатора в московском метро. Мимо неё каждый день проезжают тысячи людей, за которыми она наблюдает, оставаясь незамеченной, но иногда она выступает в роли Купидона.

Следующим российским фильмом стал «Фиджи» режиссёра Сарбоза Ходжакулова. По сюжету двое подростков бездельно шатаются по заброшке и случайно становятся свидетелями убийства.

Зачем люди идут в медицину? На этот вопрос отвечает забайкальская короткометражка «До ста лет» режиссёра Максима Юсупова. Кто-то ради денег, кто-то по призванию, каждый выбирает дорогу сердцем. Фильм заставляет задуматься, почему люди спасают чужие жизни.

